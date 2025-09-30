La carga de partidos que ha tenido Universidad de Chile le ha pasado la cuenta al plantel. A lo largo de la temporada, varios futbolistas han presentado molestias físicas que les han impedido estar en la cancha.

Uno de ellos es Matías Sepúlveda, el carrilero izquierdo y buena figura de los universitario, quedó descartado del duelo ante La Serena tras sufrir una lesión en la revancha frente a Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el ‘Tucu’ queda al margen por lesión en la U, puesto que hace algunas semanas un desgarro lo tuvo alejado de los campos de juego.

🤕 El drama de Matías Sepúlveda en U de Chile

Lo que no se sabía y que se reveló en las últimas hora es que Sepúlveda está lidiando con una compleja lesión, con la cual ha convivido en los últimos meses.

Según reveló el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, el carrilero tiene una hernia lumbar, la cual lo ha afectado en el último tiempo.

A ello se suman los dos desgarros que ha sufrido en los últimas semanas, el último de ellos en la victoria por 2-1 sobre Alianza Lima que le dio la clasificación a la U en la Copa Sudamericana.

🙏 Optimismo en U de Chile con Matías Sepúlveda

Pese a ello, el comunicador aseguró que en Universidad de Chile son optimistas con la evolución de Sepúlveda y confían que el receso por el Mundial Sub 20 ayudará a su rehabilitación.

De esta forma, en el Centro Deportivo Azul esperan que el ‘Tucu’ pueda decir presente en los próximos desafíos por el Campeonato Nacional y también en la llave frente a Lanús por la Copa Sudamericana.

