Universidad de Chile sumó un nuevo nombre a su lista de posibles refuerzos para 2026, pero esta vez no fue un rumor nacido en los pasillos del CDA. La noticia llegó desde Argentina, donde el representante de un delantero que viene destacando en Belgrano de Córdoba confirmó algo que los hinchas azules venían sospechando hace semanas.

El protagonista es Lucas Passerini, un ‘9’ fuerte, de recorrido y con un presente consolidado en el cuadro cordobés. Y fue su propio agente, Diego Braga, quien encendió el mercado al revelar que la U ha seguido al atacante desde hace bastante tiempo.

⚽ El representante lo destapa: la frase que confirma que la U quiere al goleador

En diálogo con Cadena 3 Argentina, Braga reconoció que el interés de la U no es nuevo. Incluso afirmó que “U de Chile lo quiso siempre”, una sentencia que rápidamente cruzó la cordillera y generó revuelo entre los hinchas universitarios.

El agente explicó que antes de que Passerini firmara con Belgrano, desde Azul Azul ya habían consultado por su situación. Y la razón es lógica: la U debe resolver su delantera para 2026, considerando que Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras terminan contrato. Con ese escenario, la búsqueda de un goleador se volvió prioritaria y el nombre del argentino volvió a tomar fuerza.

🔍 Competencia sudamericana y un contrato que complica

Pero no todo está servido para los azules. Passerini no solo está en la mira de la U: Braga detalló que San Lorenzo, Sarmiento, Platense y también Alianza Lima se han acercado a preguntar por el jugador.

Además, el atacante tiene contrato vigente con Belgrano hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier negociación exigirá un entendimiento con la dirigencia cordobesa. Aun así, la declaración del agente dejó al descubierto que el interés azul es real y que la U podría entrar de lleno en la carrera por el delantero.

📊 Los números de Lucas Passerini

El exdelantero de Unión La Calera y Palestino, ha jugado 30 partidos con la camiseta de Belgrano y ha anotado 3 goles. En total ha disputado 1.216 minutos.