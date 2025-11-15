La discusión sobre cuál es el equipo con más hinchas del país siempre vuelve a escena, pero esta vez un estudio nacional entregó cifras frescas que movieron el tablero del fútbol chileno. La Fundación Fútbol Club publicó su nueva “Radiografía Digital del Fútbol en Chile”, revelando tendencias que no dejaron indiferente a nadie.

Popularidad, ídolos y el presente del balompié criollo fueron parte del retrato que dejó esta masiva encuesta y que ya genera debate entre los hinchas.

🏆 El equipo más popular de Chile vuelve a marcar distancia

Los números confirmaron que Colo Colo sigue liderando con holgura la preferencia nacional. El conjunto albo prácticamente dobló a Universidad de Chile en adhesión, consolidándose como el club con mayor arrastre en el país. Muy por detrás aparece Universidad Católica, mientras otros históricos como Cobreloa y Wanderers también sumaron presencia, aunque en rangos menores.

Asimismo, el estudio mostró cómo se distribuye el fanatismo en regiones y cómo se mantiene la identidad del hincha chileno pese al turbulento panorama dirigencial que ha marcado los últimos años.

📊 Ranking de equipos chilenos más populares

Colo Colo: 45,4%

U de Chile: 22,4%

U Católica: 9,7%

S. Wanderers: 3,0%

Cobreloa: 2,6%

Deportes Concepción: 2,1%

Unión Española: 1,6%

Audax Italiano: 1,5%

Rangers: 1,4%

Coquimbo Unido: 1,4%

⭐ Ídolos, técnicos históricos y la crítica al presente del fútbol chileno

En el apartado de las máximas figuras, no hubo sorpresas: Elías Figueroa volvió a imponerse con claridad como el mejor futbolista chileno de la historia, superando ampliamente a referentes modernos como Arturo Vidal o Alexis Sánchez. La brecha entre generaciones quedó a la vista, mostrando que el legado del otrora defensor sigue intacto.

En la vereda de los entrenadores, Manuel Pellegrini arrasó nuevamente como el mejor DT nacional. Su trayectoria internacional pesa, y mucho, por encima de otros históricos como Fernando Riera o José Sulantay.

El estudio también dejó un diagnóstico duro: un cuarto de los encuestados calificó como “muy mal” el estado del fútbol chileno, apuntando de forma categórica a la ANFP como la principal responsable del mal momento que vive el torneo local.