La Selección Chilena sufrió un duro golpe en la previa del duelo con Uruguay por las Clasificatorias. El mediocampista César Pérez quedó descartado tras confirmarse que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, lo que lo obligará a estar varios meses fuera de las canchas. La noticia fue informada por La Roja, que liberó al jugador de la convocatoria.

🤔 ¿Qué pasó con César Pérez en la selección chilena?

Según informó la selección, el diagnóstico de Pérez se entregó este domingo, confirmando la gravedad de su lesión. El volante será baja inmediata para el partido frente a Uruguay, válido por el cierre de las Clasificatorias sudamericanas.

El jugador también quedará al margen de su club, Defensa y Justicia, donde era uno de los nombres más importantes en la mitad de la cancha. La recuperación de una rotura de ligamento cruzado suele tardar entre 6 y 8 meses, por lo que recién podría volver a competir en 2026.

⚽ ¿Cuánto tiempo estará fuera César Pérez y qué pierde La Roja?

Con esta lesión, Pérez no podrá ser considerado por Nicolás Córdova en lo que resta de la temporada, perdiéndose no sólo el partido frente a Uruguay, sino también cualquier amistoso de La Roja en lo que queda del año.

Para la Selección Chilena es una baja sensible, ya que el volante de 22 años era visto como una de las alternativas de recambio en la zona media. Además, su ausencia abre espacio para que otros jugadores jóvenes puedan ser considerados en las próximas convocatorias.

🏟️ Cuándo juega Chile contra Uruguay

Rival : Uruguay

: Uruguay Torneo : Clasificatorias rumbo al Mundial 2026

: Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 Fecha : Martes 9 de septiembre

: Martes 9 de septiembre Horario: 20:30 horas

Barticciotto podría volver a sumar minutos oficiales con la Roja, en un duelo donde Chile necesita al menos mostrar una cara algo más aceptable de lo que ha sido este camino al Mundial.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Chile?

