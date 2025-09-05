Buenas noticias para la Selección Chilena: Bruno Barticciotto se recuperó de las dolencias que lo dejaron fuera del viaje a Brasil y este viernes trabajó a la par de sus compañeros. El atacante, que ha sido seguido de cerca por el cuerpo técnico, se perfila como alternativa real para el partido del próximo martes frente a Uruguay por las clasificatorias.

❓Cómo llega Bruno Barticciotto al duelo contra Uruguay

El periodista Cristopher Brandt de ESPN informó que Barticciotto entrenó con normalidad este viernes en Juan Pinto Durán, lo que da señales claras de su recuperación. El delantero no viajó a Río de Janeiro por precaución, pero fue cuidado para evitar complicaciones y ahora aparece como opción de arranque en la oncena de Nicolás Córdova.

⚽ Qué posición ocuparía Barticciotto en la Roja

Según detalló Brandt, el DT interino tiene intenciones de utilizarlo como centrodelantero, posición en la que busca alternativas tras las últimas bajas ofensivas. La posibilidad de ver al jugador de 24 años liderando el ataque ilusiona a la hinchada, que espera mayor poder de fuego en el último partido de las clasificatorias.

Su primer festejo de penal con la Roja, estando en cancha; Vidal, Pulgar, Núñez, Brereton y Valdés. Photosport.

🏟️ Cuándo juega Chile contra Uruguay

Rival : Uruguay

: Uruguay Torneo : Clasificatorias rumbo al Mundial 2026

: Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 Fecha : Martes 9 de septiembre

: Martes 9 de septiembre Horario: 20:30 horas

Barticciotto podría volver a sumar minutos oficiales con la Roja, en un duelo donde Chile necesita al menos mostrar una cara algo más aceptable de lo que ha sido este camino al Mundial.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Chile?

