Semana a semana Manuel Pellegrini escribe su nombre con letras doradas en la historia del Real Betis, y durante esta jornada volvió a romper una increíble marca al mando de la escuadra verdiblanca. El Ingeniero igualó en condición de visita ante Deportivo La Coruña, y a pesar de que se les escapó la victoria en los minutos finales, selló un nuevo episodio glorioso al frente de los sevillistas.

En el Estadio Abanca-Riazor, el Dépor recibió a los Béticos, en un duelo marcado por el gol antes del entretiempo de Cucho Hernández. Los verdiblancos no lograron sostener la ventaja, y los igualaron a los 87’ minutos con gol de Diego Villares. Con este empate, el Betis se mantiene en el podio de la Liga Española, y zanja el mejor arranque de la era Pellegrini en el equipo verdiblanco.

Pellegrini rompe una marca en el Betis

Con la igualdad en condición de forastero, el Real Betis registra 16 puntos en 7 partidos jugados en la primera división española, y rompió su mejor arranque al mando de la escuadra sevillista en siete temporadas. En el periodo 2022-2023, Betis obtuvo 15 unidades, la cual era el mejor inicio de la temporada para el Ingeniero en el club, hasta el día de hoy.

En los primeros siete encuentros de la temporada 2022-2023, los Béticos cosecharon 5 victorias y 2 derrotas, las cuales fueron propinadas por el Real Madrid en la fecha 3 y el Celta de Vigo en la jornada 7. Con 15 puntos de 21 posibles, los verdiblancos se posicionaron cuartos, siendo uno de los mejores arranques de los últimos tiempos en el equipo.

La marca es superada en una temporada sumamente vital para Manuel Pellegrini, ya que este periodo no solamente compite en la división de honor del fútbol español, sino que también disputa la UEFA Champions League por primera vez al mando del equipo, con el cual ya cosechó una victoria en su debut. Actualmente, el Betis es tercero en la Liga Española con 16 puntos, y está igualado en puntaje con el Atlético de Madrid que es escolta del FC Barcelona, que es líder indiscutido con puntaje perfecto de 21 unidades. Además, supera en una unidad al Real Madrid, equipo que superó hace dos jornadas.