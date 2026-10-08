Datos Clave Derrota: La U perdió 2-0 contra Antofagasta por Copa Chile. Nadie habló: Ningún jugador azul se acercó a la zona mixta. Aeropuerto: Los azules casi pierden el vuelo de regreso a Santiago.

Universidad de Chile no lo pasó bien en su aventura por el norte del país. Los azules cayeron 2-0 ante Antofagasta en el duelo de ida por los cuartos de final de Copa Chile y tendrán que remontar si es que quieren mantenerse en la pelea para alcanzar un título esta temporada, considerando que quedó fuera de la Copa de la Liga y en el Campeonato Nacional tiene escasas chances.

En la cancha, el cuadro de Fernando Gago estuvo lejos de mostrar las diferencias entre un cuadro de la máxima categoría y otro de la Primera B. El propio estratega trasandino fue autocrítico y reconoció que “el partido nuestro fue muy malo, estuvimos muy imprecisos en los pases fáciles, hubo muchas pérdidas innecesarias. El resultado se da también por una cuestión de errores, esos errores no los podemos cometer”.

Pero, además, fuera del terreno de juego, las cosas tampoco fueron a mejor. Extrañeza generó que luego del compromiso ninguno de los jugadores laicos pasó por la zona mixta, lo que fue entendido por un sector de los medios de comunicación como una muestra del enojo que había en el plantel. Sin embargo, la realidad es otra.

¿Por qué no hablaron los futbolistas de Universidad de Chile tras la derrota?

Lo primero es decir que sí hubo conferencia de prensa y que Gago respondió a las preguntas, aunque solamente durante cuatro minutos. Sin embargo, la plantilla estaba apurada en extremo porque tenía viaje casi inmediatamente después de terminado el encuentro.

Desde el CDA aseguran a Al Aire Libre que tuvieron que apurar la marcha rumbo al aeropuerto. “Llegamos justo, casi nos quedamos abajo”, indica un miembro de la delegación presente en Antofagasta. Además, se descartó que haya habido una mala intención por parte de los jugadores de Universidad de Chile.

De hecho, Marcelo Díaz, sí habló con TNT Sports, ocasión en la que señaló que “esto es fútbol, y lamentablemente te desconcentras un segundo, o cinco minutos como fue en este caso, y te pasan factura. Ellos lo hicieron, marcaron dos goles y tienen una ventaja en esta llave, que va a estar muy linda en Santiago”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Tras los partidos de Copa Chile ante Everton y los Pumas, el cuadro azul ahora se concentra en su próximo desafío. Los azules se medirán como locales en el Estadio Nacional a Ñublense de Chillán por la fecha 24, este lunes 12 de octubre, a contar de las 17:00 horas.

La U comparte el subliderato con Universidad Católica, ambos con 42 unidades. Los dos luchan por quedarse con el Chile 2, ya que el liderato está cada vez más lejos. Colo Colo suma casi inalcanzables 54 puntos.