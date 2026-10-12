Datos Clave Nuevo destino: Enrique Osses firmó por dos temporadas como el flamante jefe de árbitros de la Federación de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos (UAE FA). Renuncia previa: Para aceptar esta millonaria propuesta en Medio Oriente, el exjuez mundialista tuvo que presentar su renuncia anticipada en agosto a la Comisión de Arbitraje costarricense, donde dejó implementado el VAR. Hombre FIFA: Además de sus cargos federativos, el chileno es un activo instructor técnico del ente rector del fútbol mundial, participando activamente en la evaluación y preparación táctica de los jueces durante el reciente Mundial 2026.

La carrera fuera de las canchas de Enrique Osses sumó oficialmente un nuevo y exótico capítulo. A una década de haber colgado el silbato, el histórico exárbitro chileno comenzó formalmente su etapa en Emiratos Árabes Unidos, asumiendo el liderazgo absoluto del referato en el país de Medio Oriente.

Fue el propio exjuez quien dio cuenta en sus redes profesionales del inicio de su experiencia en la UAE FA (Federación emiratí), materializando un acuerdo por dos años que lo obligó a poner fin anticipado a su exitoso ciclo como presidente de la Comisión de Arbitraje de Costa Rica, cargo que ocupaba desde 2025.

La exitosa trayectoria de Enrique Osses fuera de las canchas

Lejos de alejarse del fútbol tras su retiro en 2016, el mundialista en Brasil 2014 construyó una sólida carrera internacional enfocada en la formación, dirección y desarrollo de nuevos jueces.

Su primer gran desafío fue en casa, asumiendo la conducción de la Comisión de Árbitros de la ANFP entre 2016 y 2020, período donde fue el principal gestor de la implementación del VAR en el fútbol chileno. Posteriormente, su experiencia lo llevó a dar el salto a México, donde en 2021 se integró como director de Instrucción de la Comisión de Árbitros, trabajando directamente en la capacitación tecnológica de los réferis aztecas.

“Han sido días muy gratificantes para mí, porque se ve reflejado el trabajo de años”, reconoció el propio Osses hace algunos meses al analizar su recorrido. “En México me tocó hacer debutar a Katia García, que estuvo en el Mundial 2026. En Chile llevé desde juvenil a Cristián Garay y en cuatro años lo transformamos en árbitro internacional. Después están los árbitros de Costa Rica que tuvieron la posibilidad de asistir al Mundial”, valoró el actual jefe emiratí.

Su rol clave en la FIFA y la defensa al arbitraje chileno

Paralelamente a sus funciones en las distintas federaciones, Enrique Osses a sus 52 años es una pieza fundamental en el panel técnico de la FIFA. Durante el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el chileno formó parte del selecto grupo de instructores encargado de la preparación táctica de los colegiados.

“Tenemos evaluaciones a los árbitros cada partido, todos observados por nosotros para calificar. Se prepara con video, se revisa el posicionamiento de los equipos desde el punto de vista táctico, cómo funcionan, para hacerle visualizaciones a los árbitros sobre lo que se van a enfrentar”, explicó sobre su minuciosa labor mundialista.

Pese a su consolidación en el extranjero, Osses no pierde de vista la realidad nacional, defendiendo la actual gestión referil en el país y recordando polémicos episodios del pasado reciente.

“En todas partes del mundo hay críticas (…) Este tipo de designaciones (internacionales) reflejan que en Chile no se hacen mal las cosas. Hay que dejar trabajar a la gente capacitada”, sentenció en su momento, disparando de paso contra la antigua administración: “Creo que la experiencia de un presidente desactualizado que quiso expulsar a este gran árbitro fue una locura (Javier Castrilli). Por suerte Roberto Tobar alcanzó a darle una vuelta de timón a esta situación y ya estamos viendo los frutos”.