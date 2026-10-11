Rangers de Talca y Unión San Felipe disputarán el partido más atractivo de la fecha 27 de la Primera B 2026, ya que se enfrentarán en una “final por la permanencia” este lunes 12 de octubre en el Estadio Iván Azócar de Talca. Los Rojinegros son colistas de la división, y chocarán con el Uní Uní, que es el penúltimo equipo en la clasificación.

Es un duelo directo en la parte baja de la tabla de posiciones, ya que Rangers se encuentra en el fondo con 18 unidades, mientras que Unión San Felipe está un puesto más arriba con 22 puntos. En caso de vencer, el Uní Uní se alejaría de la zona de peligro, mientras que una victoria del Rojinegro apretaría la lucha por el descenso.

¿Quién transmite Rangers vs San Felipe por la Primera B 2026?

El encuentro entre Rangers de Talca y Unión San Felipe se transmitirá en vivo a través de TNT Sports y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs San Felipe por la Primera B 2026?

El compromiso entre el Rojinegro y Uní Uní se disputará el próximo lunes 12 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar (Ex Fiscal de Talca).

Fecha: Lunes 12 de octubre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Bicentenario Iván Azócar, Talca.

¿Quién es el árbitro de Rangers vs San Felipe?

El árbitro principal de Rangers y San Felipe es Franco Jiménez.

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Claudio Urrutia

2do asistente: Diego Gamboa

4to árbitro: Diego Paredes

VAR: Juan Lara

AVAR: Gabriel Ureta

¿Cómo llegan Rangers vs San Felipe?

Rangers de Talca pasa por un complejo presente en la división de plata, ya que se encuentra colista en la tabla y llega a la fecha 27 con dos derrotas consecutivas. El último cotejo de los Rojinegros fue de visita ante Deportes Antofagasta de visitante, y cayeron por 2-0 en el marcador.

Por su parte, Unión San Felipe pasa por semanas terroríficas en la Primera B 2026 con tres caídas al hilo. Su último compromiso fue de local ante Deportes Iquique, y fueron derrotados por 0-2 por la fecha 16 que estaba pendiente.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue el pasado 16 de mayo por la fecha 12. San Felipe se impuso por 2-1 a Rangers en el marcador en el Estadio Municipal de San Felipe.

Formaciones de Rangers vs San Felipe

Formación de Rangers

Fabián Cerda; Tomás Gómez, Claudio Servetti, Sebastián Acuña, Agustín Mora; Alejandro Márquez, Alonso Rodríguez, Iván Rozas, Damián González; Ignacio Mesías, Junior Arias. DT: Ivo Basay.

Formación de San Felipe

Leandro Cañete; Valentín Sánchez, Cristián Suárez, Valentín Perales, Diego Pereira; Luis García, Norberto Palmieri, Gonzalo Jara, Bryan González; Agustín Fontana y Patricio Muñoz. DT: Juan José Luvera.

Rangers vs San Felipe minuto a minuto