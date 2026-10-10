Universidad Católica y Audax Italiano no jugarán este fin de semana su duelo por la fecha 24 del Campeonato Nacional debido al aluvión que afectó a Las Condes y que causó cuantiosos daños en las inmediaciones del Claro Arena que dificultan el libre tránsito de los hinchas interesados en acudir al recinto precordillerano.
Ahora, el gran desafío es encontrar una nueva fecha para la realización del cotejo, que por el lado de los Cruzados es clave en la lucha soterrada que mantiene con Universidad de Chile por el segundo cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año.
Dos fechas posibles para el Universidad Católica vs Audax Italiano
Fue el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien confirmó al medio partidario del cuadro de colonia, Tano Noticias que las dos fechas que estudia la gerencia de competiciones son el lunes 19 o martes 20 de octubre.
Todo dependerá de la rapidez con la que se realicen los trabajos de despeje de escombros que dejó el fenómeno climático y de los estudios que realice la autoridad en relación a si existe riesgo de nuevas situaciones similares.
Si el Claro Arena no es autorizado, Cruzados tendrá que buscar otro recinto para jugar el postergado compromiso.
Alternativas para la final de la Copa de la Liga
Otra de las situaciones que está en el aire es la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins, que estaba programado para el próximo viernes 16 a las 20:30 horas en el estadio de Universidad Católica.
Sin embargo, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, indicó ayer que “no puedo dar certezas. Nos encantaría que las condiciones puedan ser las propicias para desarrollar el encuentro, pero depende mucho de cómo podamos ir recuperando esta zona de la ciudad”.
Es por esto que en Quilín ya se encuentran analizando opciones para la realización del compromiso. Según ADN Deportes, los dos estadios que se barajan son Santa Laura y el Bicentenario Iván Azócar de Talca.
|vie, 30 ene
|
Universidad Chile
|0 – 0
|
Audax Italiano
|sáb, 31 ene
|
Deportes Limache
|3 – 1
|
Colo-Colo
|sáb, 31 ene
|
Univ. Concepción
|1 – 0
|
Coquimbo Unido
|sáb, 31 ene
|
Cobresal
|1 – 0
|
Huachipato
|dom, 01 feb
|
La Serena
|2 – 2
|
Universidad Católica
|dom, 01 feb
|
Palestino
|1 – 1
|
Ñublense
|lun, 02 feb
|
Everton
|18:00LIVE
|
Unión La Calera
|lun, 02 feb
|
O'Higgins
|2 – 1
|
Concepcion
|vie, 06 feb
|
Audax Italiano
|3 – 0
|
Univ. Concepción
|sáb, 07 feb
|
Coquimbo Unido
|3 – 1
|
Palestino
|sáb, 07 feb
|
O'Higgins
|1 – 0
|
La Serena
|sáb, 07 feb
|
Colo-Colo
|2 – 0
|
Everton
|dom, 08 feb
|
Huachipato
|2 – 1
|
Universidad Chile
|dom, 08 feb
|
Ñublense
|1 – 1
|
Deportes Limache
|dom, 08 feb
|
Universidad Católica
|2 – 0
|
Concepcion
|lun, 09 feb
|
Unión La Calera
|20:00LIVE
|
Cobresal
|vie, 13 feb
|
Everton
|0 – 3
|
Huachipato
|vie, 13 feb
|
Palestino
|0 – 0
|
Universidad Chile
|sáb, 14 feb
|
La Serena
|0 – 1
|
Coquimbo Unido
|sáb, 14 feb
|
Deportes Limache
|2 – 1
|
O'Higgins
|sáb, 14 feb
|
Cobresal
|3 – 2
|
Universidad Católica
|dom, 15 feb
|
Univ. Concepción
|2 – 1
|
Concepcion
|dom, 15 feb
|
Ñublense
|1 – 0
|
Audax Italiano
|dom, 15 feb
|
Colo-Colo
|1 – 0
|
Unión La Calera
|vie, 20 feb
|
Unión La Calera
|0 – 1
|
Ñublense
|vie, 20 feb
|
Concepcion
|1 – 1
|
Cobresal
|sáb, 21 feb
|
Huachipato
|2 – 1
|
Palestino
|sáb, 21 feb
|
O'Higgins
|0 – 1
|
Colo-Colo
|sáb, 21 feb
|
Universidad Católica
|3 – 1
|
Coquimbo Unido
|dom, 22 feb
|
La Serena
|1 – 1
|
Univ. Concepción
|dom, 22 feb
|
Audax Italiano
|1 – 0
|
Everton
|dom, 22 feb
|
Universidad Chile
|2 – 2
|
Deportes Limache
|vie, 27 feb
|
Cobresal
|0 – 1
|
La Serena
|vie, 27 feb
|
Unión La Calera
|3 – 0
|
Audax Italiano
|sáb, 28 feb
|
Coquimbo Unido
|0 – 1
|
Concepcion
|sáb, 28 feb
|
Deportes Limache
|3 – 0
|
Huachipato
|sáb, 28 feb
|
Palestino
|4 – 2
|
O'Higgins
|dom, 01 mar
|
Univ. Concepción
|0 – 3
|
Everton
|dom, 01 mar
|
Colo-Colo
|0 – 1
|
Universidad Chile
|dom, 01 mar
|
Ñublense
|1 – 2
|
Universidad Católica
|vie, 06 mar
|
La Serena
|3 – 0
|
Unión La Calera
|vie, 06 mar
|
Concepcion
|0 – 2
|
Ñublense
|sáb, 07 mar
|
Huachipato
|1 – 3
|
Coquimbo Unido
|sáb, 07 mar
|
Everton
|1 – 0
|
Deportes Limache
|sáb, 07 mar
|
Audax Italiano
|0 – 1
|
Colo-Colo
|sáb, 07 mar
|
O'Higgins
|1 – 0
|
Universidad Católica
|dom, 08 mar
|
Palestino
|4 – 2
|
Cobresal
|lun, 09 mar
|
Universidad Chile
|1 – 1
|
Univ. Concepción
|vie, 13 mar
|
Audax Italiano
|3 – 0
|
Concepcion
|sáb, 14 mar
|
Coquimbo Unido
|0 – 1
|
Universidad Chile
|sáb, 14 mar
|
Universidad Católica
|2 – 2
|
Everton
|dom, 15 mar
|
Univ. Concepción
|1 – 0
|
Palestino
|dom, 15 mar
|
Cobresal
|2 – 5
|
Deportes Limache
|dom, 15 mar
|
Ñublense
|2 – 2
|
La Serena
|lun, 16 mar
|
Unión La Calera
|3 – 3
|
O'Higgins
|lun, 16 mar
|
Colo-Colo
|2 – 0
|
Huachipato
|jue, 02 abr
|
Universidad Católica
|6 – 1
|
Palestino
|vie, 03 abr
|
Coquimbo Unido
|3 – 2
|
Cobresal
|vie, 03 abr
|
O'Higgins
|2 – 1
|
Audax Italiano
|sáb, 04 abr
|
Deportes Limache
|4 – 0
|
Unión La Calera
|sáb, 04 abr
|
Everton
|0 – 0
|
Ñublense
|dom, 05 abr
|
Concepcion
|0 – 1
|
Colo-Colo
|dom, 05 abr
|
Universidad Chile
|4 – 0
|
La Serena
|lun, 06 abr
|
Huachipato
|5 – 1
|
Univ. Concepción
|vie, 10 abr
|
O'Higgins
|0 – 2
|
Huachipato
|sáb, 11 abr
|
La Serena
|1 – 0
|
Everton
|sáb, 11 abr
|
Audax Italiano
|3 – 4
|
Universidad Católica
|sáb, 11 abr
|
Palestino
|1 – 0
|
Deportes Limache
|dom, 12 abr
|
Ñublense
|1 – 0
|
Universidad Chile
|dom, 12 abr
|
Univ. Concepción
|1 – 0
|
Cobresal
|lun, 13 abr
|
Unión La Calera
|1 – 0
|
Concepcion
|dom, 03 may
|
Colo-Colo
|3 – 1
|
Coquimbo Unido
|vie, 17 abr
|
Deportes Limache
|3 – 0
|
Univ. Concepción
|sáb, 18 abr
|
Everton
|0 – 0
|
Universidad Chile
|sáb, 18 abr
|
Concepcion
|3 – 3
|
La Serena
|dom, 19 abr
|
Coquimbo Unido
|1 – 1
|
Ñublense
|dom, 19 abr
|
Cobresal
|2 – 3
|
O'Higgins
|dom, 19 abr
|
Colo-Colo
|0 – 1
|
Palestino
|dom, 19 abr
|
Huachipato
|3 – 2
|
Audax Italiano
|lun, 20 abr
|
Universidad Católica
|1 – 2
|
Unión La Calera
|jue, 23 abr
|
Palestino
|0 – 1
|
Concepcion
|vie, 24 abr
|
Unión La Calera
|1 – 2
|
Coquimbo Unido
|vie, 24 abr
|
Audax Italiano
|2 – 2
|
Deportes Limache
|sáb, 25 abr
|
Ñublense
|0 – 2
|
O'Higgins
|sáb, 25 abr
|
Universidad Chile
|1 – 0
|
Universidad Católica
|dom, 26 abr
|
La Serena
|0 – 0
|
Huachipato
|dom, 26 abr
|
Univ. Concepción
|1 – 2
|
Colo-Colo
|dom, 26 abr
|
Everton
|3 – 1
|
Cobresal
|vie, 15 may
|
Coquimbo Unido
|3 – 0
|
Audax Italiano
|vie, 15 may
|
Palestino
|5 – 1
|
La Serena
|sáb, 16 may
|
O'Higgins
|0 – 1
|
Univ. Concepción
|sáb, 16 may
|
Deportes Limache
|0 – 2
|
Universidad Católica
|dom, 17 may
|
Huachipato
|3 – 1
|
Unión La Calera
|dom, 17 may
|
Cobresal
|1 – 0
|
Universidad Chile
|dom, 17 may
|
Colo-Colo
|6 – 2
|
Ñublense
|dom, 17 may
|
Concepcion
|0 – 2
|
Everton
|vie, 22 may
|
Everton
|1 – 1
|
Coquimbo Unido
|sáb, 23 may
|
Audax Italiano
|2 – 1
|
Cobresal
|sáb, 23 may
|
Ñublense
|2 – 2
|
Univ. Concepción
|sáb, 23 may
|
Unión La Calera
|1 – 2
|
Palestino
|dom, 24 may
|
Concepcion
|2 – 0
|
Huachipato
|dom, 24 may
|
La Serena
|4 – 1
|
Deportes Limache
|dom, 24 may
|
Universidad Católica
|1 – 2
|
Colo-Colo
|jue, 18 jun
|
Universidad Chile
|2 – 0
|
O'Higgins
|vie, 29 may
|
Cobresal
|0 – 1
|
Ñublense
|vie, 29 may
|
Univ. Concepción
|0 – 0
|
Unión La Calera
|sáb, 30 may
|
La Serena
|2 – 4
|
Colo-Colo
|sáb, 30 may
|
Universidad Chile
|2 – 1
|
Concepcion
|dom, 31 may
|
Deportes Limache
|2 – 3
|
Coquimbo Unido
|dom, 31 may
|
Huachipato
|0 – 3
|
Universidad Católica
|dom, 31 may
|
O'Higgins
|2 – 3
|
Everton
|dom, 31 may
|
Palestino
|0 – 0
|
Audax Italiano
|vie, 12 jun
|
Audax Italiano
|1 – 1
|
La Serena
|sáb, 13 jun
|
Coquimbo Unido
|0 – 0
|
O'Higgins
|sáb, 13 jun
|
Everton
|1 – 2
|
Palestino
|sáb, 13 jun
|
Colo-Colo
|3 – 0
|
Cobresal
|sáb, 13 jun
|
Ñublense
|2 – 2
|
Huachipato
|dom, 14 jun
|
Concepcion
|3 – 2
|
Deportes Limache
|dom, 14 jun
|
Unión La Calera
|2 – 2
|
Universidad Chile
|dom, 14 jun
|
Universidad Católica
|5 – 1
|
Univ. Concepción
|vie, 24 jul
|
Colo-Colo
|3 – 1
|
Deportes Limache
|sáb, 25 jul
|
Huachipato
|3 – 3
|
Cobresal
|sáb, 25 jul
|
Universidad Católica
|3 – 3
|
La Serena
|dom, 26 jul
|
Ñublense
|2 – 0
|
Palestino
|dom, 26 jul
|
Audax Italiano
|1 – 2
|
Universidad Chile
|dom, 26 jul
|
Concepcion
|2 – 0
|
O'Higgins
|lun, 27 jul
|
Unión La Calera
|1 – 1
|
Everton
|mié, 02 sept
|
Coquimbo Unido
|1 – 0
|
Univ. Concepción
|vie, 31 jul
|
Univ. Concepción
|0 – 1
|
Audax Italiano
|sáb, 01 ago
|
Cobresal
|4 – 0
|
Unión La Calera
|sáb, 01 ago
|
Everton
|3 – 4
|
Colo-Colo
|sáb, 01 ago
|
Palestino
|2 – 1
|
Coquimbo Unido
|dom, 02 ago
|
Concepcion
|3 – 0
|
Universidad Católica
|dom, 02 ago
|
La Serena
|1 – 2
|
O'Higgins
|dom, 02 ago
|
Universidad Chile
|2 – 0
|
Huachipato
|mié, 02 sept
|
Deportes Limache
|2 – 0
|
Ñublense
|vie, 07 ago
|
Universidad Católica
|2 – 0
|
Cobresal
|sáb, 08 ago
|
Huachipato
|1 – 4
|
Everton
|sáb, 08 ago
|
Coquimbo Unido
|1 – 1
|
La Serena
|dom, 09 ago
|
Concepcion
|1 – 0
|
Univ. Concepción
|dom, 09 ago
|
O'Higgins
|1 – 3
|
Deportes Limache
|dom, 09 ago
|
Unión La Calera
|1 – 2
|
Colo-Colo
|dom, 09 ago
|
Universidad Chile
|2 – 1
|
Palestino
|lun, 10 ago
|
Audax Italiano
|2 – 2
|
Ñublense
|vie, 14 ago
|
Univ. Concepción
|0 – 2
|
La Serena
|sáb, 15 ago
|
Deportes Limache
|1 – 3
|
Universidad Chile
|sáb, 15 ago
|
Everton
|1 – 1
|
Audax Italiano
|dom, 16 ago
|
Ñublense
|2 – 1
|
Unión La Calera
|dom, 16 ago
|
Cobresal
|0 – 2
|
Concepcion
|dom, 16 ago
|
Colo-Colo
|2 – 2
|
O'Higgins
|lun, 17 ago
|
Palestino
|5 – 1
|
Huachipato
|mié, 26 ago
|
Coquimbo Unido
|1 – 2
|
Universidad Católica
|vie, 21 ago
|
Audax Italiano
|0 – 0
|
Unión La Calera
|sáb, 22 ago
|
Huachipato
|1 – 3
|
Deportes Limache
|sáb, 22 ago
|
Universidad Católica
|1 – 2
|
Ñublense
|dom, 23 ago
|
La Serena
|3 – 3
|
Cobresal
|dom, 23 ago
|
Concepcion
|1 – 1
|
Coquimbo Unido
|dom, 23 ago
|
Universidad Chile
|1 – 2
|
Colo-Colo
|dom, 23 ago
|
O'Higgins
|0 – 1
|
Palestino
|lun, 24 ago
|
Everton
|3 – 1
|
Univ. Concepción
|vie, 28 ago
|
Cobresal
|2 – 0
|
Palestino
|sáb, 29 ago
|
Deportes Limache
|0 – 3
|
Everton
|sáb, 29 ago
|
Ñublense
|0 – 1
|
Concepcion
|dom, 30 ago
|
Univ. Concepción
|2 – 1
|
Universidad Chile
|dom, 30 ago
|
Colo-Colo
|5 – 1
|
Audax Italiano
|lun, 31 ago
|
Unión La Calera
|0 – 1
|
La Serena
|lun, 31 ago
|
Universidad Católica
|3 – 2
|
O'Higgins
|mié, 16 sept
|
Coquimbo Unido
|18:00LIVE
|
Huachipato
|vie, 04 sept
|
Concepcion
|0 – 1
|
Audax Italiano
|sáb, 05 sept
|
Everton
|0 – 1
|
Universidad Católica
|sáb, 05 sept
|
Universidad Chile
|4 – 2
|
Coquimbo Unido
|dom, 06 sept
|
La Serena
|2 – 1
|
Ñublense
|dom, 06 sept
|
O'Higgins
|2 – 1
|
Unión La Calera
|dom, 06 sept
|
Huachipato
|0 – 0
|
Colo-Colo
|dom, 06 sept
|
Palestino
|2 – 1
|
Univ. Concepción
|lun, 07 sept
|
Deportes Limache
|3 – 0
|
Cobresal
|sáb, 12 sept
|
Ñublense
|1 – 3
|
Everton
|sáb, 12 sept
|
Cobresal
|3 – 2
|
Coquimbo Unido
|sáb, 12 sept
|
Palestino
|2 – 3
|
Universidad Católica
|dom, 13 sept
|
La Serena
|0 – 3
|
Universidad Chile
|dom, 13 sept
|
Colo-Colo
|1 – 1
|
Concepcion
|dom, 13 sept
|
Audax Italiano
|1 – 0
|
O'Higgins
|lun, 14 sept
|
Unión La Calera
|1 – 0
|
Deportes Limache
|vie, 02 oct
|
Univ. Concepción
|0 – 2
|
Huachipato
|sáb, 10 oct
|
Cobresal
|15:00
|
Univ. Concepción
|sáb, 10 oct
|
Huachipato
|17:30
|
O'Higgins
|sáb, 10 oct
|
Universidad Católica
|20:00
|
Audax Italiano
|dom, 11 oct
|
Everton
|12:30
|
La Serena
|dom, 11 oct
|
Coquimbo Unido
|15:00
|
Colo-Colo
|dom, 11 oct
|
Concepcion
|17:30
|
Unión La Calera
|dom, 11 oct
|
Deportes Limache
|20:00
|
Palestino
|lun, 12 oct
|
Universidad Chile
|17:00
|
Ñublense
|vie, 23 oct
|
Audax Italiano
|20:00
|
Huachipato
|sáb, 24 oct
|
La Serena
|12:30
|
Concepcion
|sáb, 24 oct
|
O'Higgins
|20:00
|
Cobresal
|dom, 25 oct
|
Ñublense
|12:30
|
Coquimbo Unido
|dom, 25 oct
|
Unión La Calera
|15:00
|
Universidad Católica
|dom, 25 oct
|
Palestino
|17:30
|
Colo-Colo
|dom, 25 oct
|
Univ. Concepción
|20:00
|
Deportes Limache
|lun, 26 oct
|
Universidad Chile
|20:00
|
Everton
|sáb, 31 oct
|
O'Higgins
|21:00
|
Ñublense
|sáb, 31 oct
|
Deportes Limache
|21:00
|
Audax Italiano
|sáb, 31 oct
|
Coquimbo Unido
|21:00
|
Unión La Calera
|sáb, 31 oct
|
Cobresal
|21:00
|
Everton
|sáb, 31 oct
|
Colo-Colo
|21:00
|
Univ. Concepción
|sáb, 31 oct
|
Universidad Católica
|21:00
|
Universidad Chile
|sáb, 31 oct
|
Huachipato
|21:00
|
La Serena
|sáb, 31 oct
|
Concepcion
|21:00
|
Palestino
|sáb, 07 nov
|
Univ. Concepción
|21:00
|
O'Higgins
|sáb, 07 nov
|
Audax Italiano
|21:00
|
Coquimbo Unido
|sáb, 07 nov
|
Universidad Chile
|21:00
|
Cobresal
|sáb, 07 nov
|
Universidad Católica
|21:00
|
Deportes Limache
|sáb, 07 nov
|
Everton
|21:00
|
Concepcion
|sáb, 07 nov
|
Ñublense
|21:00
|
Colo-Colo
|sáb, 07 nov
|
Unión La Calera
|21:00
|
Huachipato
|sáb, 07 nov
|
La Serena
|21:00
|
Palestino
|sáb, 21 nov
|
Coquimbo Unido
|21:00
|
Everton
|sáb, 21 nov
|
Univ. Concepción
|21:00
|
Ñublense
|sáb, 21 nov
|
Huachipato
|21:00
|
Concepcion
|sáb, 21 nov
|
Palestino
|21:00
|
Unión La Calera
|sáb, 21 nov
|
Colo-Colo
|21:00
|
Universidad Católica
|sáb, 21 nov
|
Cobresal
|21:00
|
Audax Italiano
|sáb, 21 nov
|
Deportes Limache
|21:00
|
La Serena
|sáb, 21 nov
|
O'Higgins
|21:00
|
Universidad Chile
|sáb, 28 nov
|
Concepcion
|21:00
|
Universidad Chile
|sáb, 28 nov
|
Everton
|21:00
|
O'Higgins
|sáb, 28 nov
|
Unión La Calera
|21:00
|
Univ. Concepción
|sáb, 28 nov
|
Colo-Colo
|21:00
|
La Serena
|sáb, 28 nov
|
Universidad Católica
|21:00
|
Huachipato
|sáb, 28 nov
|
Coquimbo Unido
|21:00
|
Deportes Limache
|sáb, 28 nov
|
Ñublense
|21:00
|
Cobresal
|sáb, 28 nov
|
Audax Italiano
|21:00
|
Palestino
|sáb, 05 dic
|
O'Higgins
|21:00
|
Coquimbo Unido
|sáb, 05 dic
|
La Serena
|21:00
|
Audax Italiano
|sáb, 05 dic
|
Cobresal
|21:00
|
Colo-Colo
|sáb, 05 dic
|
Huachipato
|21:00
|
Ñublense
|sáb, 05 dic
|
Univ. Concepción
|21:00
|
Universidad Católica
|sáb, 05 dic
|
Deportes Limache
|21:00
|
Concepcion
|sáb, 05 dic
|
Palestino
|21:00
|
Everton
|sáb, 05 dic
|
Universidad Chile
|21:00
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Unión La Calera