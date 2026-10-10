Universidad Católica y Audax Italiano no jugarán este fin de semana su duelo por la fecha 24 del Campeonato Nacional debido al aluvión que afectó a Las Condes y que causó cuantiosos daños en las inmediaciones del Claro Arena que dificultan el libre tránsito de los hinchas interesados en acudir al recinto precordillerano.

Ahora, el gran desafío es encontrar una nueva fecha para la realización del cotejo, que por el lado de los Cruzados es clave en la lucha soterrada que mantiene con Universidad de Chile por el segundo cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año.

Dos fechas posibles para el Universidad Católica vs Audax Italiano

Fue el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien confirmó al medio partidario del cuadro de colonia, Tano Noticias que las dos fechas que estudia la gerencia de competiciones son el lunes 19 o martes 20 de octubre.

Todo dependerá de la rapidez con la que se realicen los trabajos de despeje de escombros que dejó el fenómeno climático y de los estudios que realice la autoridad en relación a si existe riesgo de nuevas situaciones similares.

Si el Claro Arena no es autorizado, Cruzados tendrá que buscar otro recinto para jugar el postergado compromiso.

Alternativas para la final de la Copa de la Liga

Otra de las situaciones que está en el aire es la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins, que estaba programado para el próximo viernes 16 a las 20:30 horas en el estadio de Universidad Católica.

¿Quién es Borja de Matías, el español que interesa en Universidad Católica para ser su nuevo gerente deportivo?

Sin embargo, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, indicó ayer que “no puedo dar certezas. Nos encantaría que las condiciones puedan ser las propicias para desarrollar el encuentro, pero depende mucho de cómo podamos ir recuperando esta zona de la ciudad”.

Es por esto que en Quilín ya se encuentran analizando opciones para la realización del compromiso. Según ADN Deportes, los dos estadios que se barajan son Santa Laura y el Bicentenario Iván Azócar de Talca.

🇨🇱 Primera División Chili · Calendario
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Jornada — 1
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 1
vie, 30 ene
Universidad Chile Logo Universidad Chile
0 – 0
Logo Audax Italiano Audax Italiano
sáb, 31 ene
Deportes Limache Logo Deportes Limache
3 – 1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
sáb, 31 ene
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
1 – 0
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
sáb, 31 ene
Cobresal Logo Cobresal
1 – 0
Logo Huachipato Huachipato
dom, 01 feb
La Serena Logo La Serena
2 – 2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
dom, 01 feb
Palestino Logo Palestino
1 – 1
Logo Ñublense Ñublense
lun, 02 feb
Everton Logo Everton
18:00LIVE
Logo Unión La Calera Unión La Calera
lun, 02 feb
O'Higgins Logo O'Higgins
2 – 1
Logo Concepcion Concepcion
Jornada — 2
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 2
vie, 06 feb
Audax Italiano Logo Audax Italiano
3 – 0
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
sáb, 07 feb
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
3 – 1
Logo Palestino Palestino
sáb, 07 feb
O'Higgins Logo O'Higgins
1 – 0
Logo La Serena La Serena
sáb, 07 feb
Colo-Colo Logo Colo-Colo
2 – 0
Logo Everton Everton
dom, 08 feb
Huachipato Logo Huachipato
2 – 1
Logo Universidad Chile Universidad Chile
dom, 08 feb
Ñublense Logo Ñublense
1 – 1
Logo Deportes Limache Deportes Limache
dom, 08 feb
Universidad Católica Logo Universidad Católica
2 – 0
Logo Concepcion Concepcion
lun, 09 feb
Unión La Calera Logo Unión La Calera
20:00LIVE
Logo Cobresal Cobresal
Jornada — 3
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 3
vie, 13 feb
Everton Logo Everton
0 – 3
Logo Huachipato Huachipato
vie, 13 feb
Palestino Logo Palestino
0 – 0
Logo Universidad Chile Universidad Chile
sáb, 14 feb
La Serena Logo La Serena
0 – 1
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
sáb, 14 feb
Deportes Limache Logo Deportes Limache
2 – 1
Logo O'Higgins O'Higgins
sáb, 14 feb
Cobresal Logo Cobresal
3 – 2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
dom, 15 feb
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
2 – 1
Logo Concepcion Concepcion
dom, 15 feb
Ñublense Logo Ñublense
1 – 0
Logo Audax Italiano Audax Italiano
dom, 15 feb
Colo-Colo Logo Colo-Colo
1 – 0
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Jornada — 4
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 4
vie, 20 feb
Unión La Calera Logo Unión La Calera
0 – 1
Logo Ñublense Ñublense
vie, 20 feb
Concepcion Logo Concepcion
1 – 1
Logo Cobresal Cobresal
sáb, 21 feb
Huachipato Logo Huachipato
2 – 1
Logo Palestino Palestino
sáb, 21 feb
O'Higgins Logo O'Higgins
0 – 1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
sáb, 21 feb
Universidad Católica Logo Universidad Católica
3 – 1
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
dom, 22 feb
La Serena Logo La Serena
1 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
dom, 22 feb
Audax Italiano Logo Audax Italiano
1 – 0
Logo Everton Everton
dom, 22 feb
Universidad Chile Logo Universidad Chile
2 – 2
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Jornada — 5
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 5
vie, 27 feb
Cobresal Logo Cobresal
0 – 1
Logo La Serena La Serena
vie, 27 feb
Unión La Calera Logo Unión La Calera
3 – 0
Logo Audax Italiano Audax Italiano
sáb, 28 feb
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
0 – 1
Logo Concepcion Concepcion
sáb, 28 feb
Deportes Limache Logo Deportes Limache
3 – 0
Logo Huachipato Huachipato
sáb, 28 feb
Palestino Logo Palestino
4 – 2
Logo O'Higgins O'Higgins
dom, 01 mar
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
0 – 3
Logo Everton Everton
dom, 01 mar
Colo-Colo Logo Colo-Colo
0 – 1
Logo Universidad Chile Universidad Chile
dom, 01 mar
Ñublense Logo Ñublense
1 – 2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Jornada — 6
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 6
vie, 06 mar
La Serena Logo La Serena
3 – 0
Logo Unión La Calera Unión La Calera
vie, 06 mar
Concepcion Logo Concepcion
0 – 2
Logo Ñublense Ñublense
sáb, 07 mar
Huachipato Logo Huachipato
1 – 3
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
sáb, 07 mar
Everton Logo Everton
1 – 0
Logo Deportes Limache Deportes Limache
sáb, 07 mar
Audax Italiano Logo Audax Italiano
0 – 1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
sáb, 07 mar
O'Higgins Logo O'Higgins
1 – 0
Logo Universidad Católica Universidad Católica
dom, 08 mar
Palestino Logo Palestino
4 – 2
Logo Cobresal Cobresal
lun, 09 mar
Universidad Chile Logo Universidad Chile
1 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Jornada — 7
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 7
vie, 13 mar
Audax Italiano Logo Audax Italiano
3 – 0
Logo Concepcion Concepcion
sáb, 14 mar
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
0 – 1
Logo Universidad Chile Universidad Chile
sáb, 14 mar
Universidad Católica Logo Universidad Católica
2 – 2
Logo Everton Everton
dom, 15 mar
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
1 – 0
Logo Palestino Palestino
dom, 15 mar
Cobresal Logo Cobresal
2 – 5
Logo Deportes Limache Deportes Limache
dom, 15 mar
Ñublense Logo Ñublense
2 – 2
Logo La Serena La Serena
lun, 16 mar
Unión La Calera Logo Unión La Calera
3 – 3
Logo O'Higgins O'Higgins
lun, 16 mar
Colo-Colo Logo Colo-Colo
2 – 0
Logo Huachipato Huachipato
Jornada — 8
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 8
jue, 02 abr
Universidad Católica Logo Universidad Católica
6 – 1
Logo Palestino Palestino
vie, 03 abr
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
3 – 2
Logo Cobresal Cobresal
vie, 03 abr
O'Higgins Logo O'Higgins
2 – 1
Logo Audax Italiano Audax Italiano
sáb, 04 abr
Deportes Limache Logo Deportes Limache
4 – 0
Logo Unión La Calera Unión La Calera
sáb, 04 abr
Everton Logo Everton
0 – 0
Logo Ñublense Ñublense
dom, 05 abr
Concepcion Logo Concepcion
0 – 1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
dom, 05 abr
Universidad Chile Logo Universidad Chile
4 – 0
Logo La Serena La Serena
lun, 06 abr
Huachipato Logo Huachipato
5 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Jornada — 9
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 9
vie, 10 abr
O'Higgins Logo O'Higgins
0 – 2
Logo Huachipato Huachipato
sáb, 11 abr
La Serena Logo La Serena
1 – 0
Logo Everton Everton
sáb, 11 abr
Audax Italiano Logo Audax Italiano
3 – 4
Logo Universidad Católica Universidad Católica
sáb, 11 abr
Palestino Logo Palestino
1 – 0
Logo Deportes Limache Deportes Limache
dom, 12 abr
Ñublense Logo Ñublense
1 – 0
Logo Universidad Chile Universidad Chile
dom, 12 abr
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
1 – 0
Logo Cobresal Cobresal
lun, 13 abr
Unión La Calera Logo Unión La Calera
1 – 0
Logo Concepcion Concepcion
dom, 03 may
Colo-Colo Logo Colo-Colo
3 – 1
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Jornada — 10
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 10
vie, 17 abr
Deportes Limache Logo Deportes Limache
3 – 0
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
sáb, 18 abr
Everton Logo Everton
0 – 0
Logo Universidad Chile Universidad Chile
sáb, 18 abr
Concepcion Logo Concepcion
3 – 3
Logo La Serena La Serena
dom, 19 abr
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
1 – 1
Logo Ñublense Ñublense
dom, 19 abr
Cobresal Logo Cobresal
2 – 3
Logo O'Higgins O'Higgins
dom, 19 abr
Colo-Colo Logo Colo-Colo
0 – 1
Logo Palestino Palestino
dom, 19 abr
Huachipato Logo Huachipato
3 – 2
Logo Audax Italiano Audax Italiano
lun, 20 abr
Universidad Católica Logo Universidad Católica
1 – 2
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Jornada — 11
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 11
jue, 23 abr
Palestino Logo Palestino
0 – 1
Logo Concepcion Concepcion
vie, 24 abr
Unión La Calera Logo Unión La Calera
1 – 2
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
vie, 24 abr
Audax Italiano Logo Audax Italiano
2 – 2
Logo Deportes Limache Deportes Limache
sáb, 25 abr
Ñublense Logo Ñublense
0 – 2
Logo O'Higgins O'Higgins
sáb, 25 abr
Universidad Chile Logo Universidad Chile
1 – 0
Logo Universidad Católica Universidad Católica
dom, 26 abr
La Serena Logo La Serena
0 – 0
Logo Huachipato Huachipato
dom, 26 abr
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
1 – 2
Logo Colo-Colo Colo-Colo
dom, 26 abr
Everton Logo Everton
3 – 1
Logo Cobresal Cobresal
Jornada — 12
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 12
vie, 15 may
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
3 – 0
Logo Audax Italiano Audax Italiano
vie, 15 may
Palestino Logo Palestino
5 – 1
Logo La Serena La Serena
sáb, 16 may
O'Higgins Logo O'Higgins
0 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
sáb, 16 may
Deportes Limache Logo Deportes Limache
0 – 2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
dom, 17 may
Huachipato Logo Huachipato
3 – 1
Logo Unión La Calera Unión La Calera
dom, 17 may
Cobresal Logo Cobresal
1 – 0
Logo Universidad Chile Universidad Chile
dom, 17 may
Colo-Colo Logo Colo-Colo
6 – 2
Logo Ñublense Ñublense
dom, 17 may
Concepcion Logo Concepcion
0 – 2
Logo Everton Everton
Jornada — 13
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 13
vie, 22 may
Everton Logo Everton
1 – 1
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
sáb, 23 may
Audax Italiano Logo Audax Italiano
2 – 1
Logo Cobresal Cobresal
sáb, 23 may
Ñublense Logo Ñublense
2 – 2
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
sáb, 23 may
Unión La Calera Logo Unión La Calera
1 – 2
Logo Palestino Palestino
dom, 24 may
Concepcion Logo Concepcion
2 – 0
Logo Huachipato Huachipato
dom, 24 may
La Serena Logo La Serena
4 – 1
Logo Deportes Limache Deportes Limache
dom, 24 may
Universidad Católica Logo Universidad Católica
1 – 2
Logo Colo-Colo Colo-Colo
jue, 18 jun
Universidad Chile Logo Universidad Chile
2 – 0
Logo O'Higgins O'Higgins
Jornada — 14
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 14
vie, 29 may
Cobresal Logo Cobresal
0 – 1
Logo Ñublense Ñublense
vie, 29 may
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
0 – 0
Logo Unión La Calera Unión La Calera
sáb, 30 may
La Serena Logo La Serena
2 – 4
Logo Colo-Colo Colo-Colo
sáb, 30 may
Universidad Chile Logo Universidad Chile
2 – 1
Logo Concepcion Concepcion
dom, 31 may
Deportes Limache Logo Deportes Limache
2 – 3
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
dom, 31 may
Huachipato Logo Huachipato
0 – 3
Logo Universidad Católica Universidad Católica
dom, 31 may
O'Higgins Logo O'Higgins
2 – 3
Logo Everton Everton
dom, 31 may
Palestino Logo Palestino
0 – 0
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Jornada — 15
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 15
vie, 12 jun
Audax Italiano Logo Audax Italiano
1 – 1
Logo La Serena La Serena
sáb, 13 jun
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
0 – 0
Logo O'Higgins O'Higgins
sáb, 13 jun
Everton Logo Everton
1 – 2
Logo Palestino Palestino
sáb, 13 jun
Colo-Colo Logo Colo-Colo
3 – 0
Logo Cobresal Cobresal
sáb, 13 jun
Ñublense Logo Ñublense
2 – 2
Logo Huachipato Huachipato
dom, 14 jun
Concepcion Logo Concepcion
3 – 2
Logo Deportes Limache Deportes Limache
dom, 14 jun
Unión La Calera Logo Unión La Calera
2 – 2
Logo Universidad Chile Universidad Chile
dom, 14 jun
Universidad Católica Logo Universidad Católica
5 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Jornada — 16
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 16
vie, 24 jul
Colo-Colo Logo Colo-Colo
3 – 1
Logo Deportes Limache Deportes Limache
sáb, 25 jul
Huachipato Logo Huachipato
3 – 3
Logo Cobresal Cobresal
sáb, 25 jul
Universidad Católica Logo Universidad Católica
3 – 3
Logo La Serena La Serena
dom, 26 jul
Ñublense Logo Ñublense
2 – 0
Logo Palestino Palestino
dom, 26 jul
Audax Italiano Logo Audax Italiano
1 – 2
Logo Universidad Chile Universidad Chile
dom, 26 jul
Concepcion Logo Concepcion
2 – 0
Logo O'Higgins O'Higgins
lun, 27 jul
Unión La Calera Logo Unión La Calera
1 – 1
Logo Everton Everton
mié, 02 sept
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
1 – 0
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Jornada — 17
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 17
vie, 31 jul
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
0 – 1
Logo Audax Italiano Audax Italiano
sáb, 01 ago
Cobresal Logo Cobresal
4 – 0
Logo Unión La Calera Unión La Calera
sáb, 01 ago
Everton Logo Everton
3 – 4
Logo Colo-Colo Colo-Colo
sáb, 01 ago
Palestino Logo Palestino
2 – 1
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
dom, 02 ago
Concepcion Logo Concepcion
3 – 0
Logo Universidad Católica Universidad Católica
dom, 02 ago
La Serena Logo La Serena
1 – 2
Logo O'Higgins O'Higgins
dom, 02 ago
Universidad Chile Logo Universidad Chile
2 – 0
Logo Huachipato Huachipato
mié, 02 sept
Deportes Limache Logo Deportes Limache
2 – 0
Logo Ñublense Ñublense
Jornada — 18
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 18
vie, 07 ago
Universidad Católica Logo Universidad Católica
2 – 0
Logo Cobresal Cobresal
sáb, 08 ago
Huachipato Logo Huachipato
1 – 4
Logo Everton Everton
sáb, 08 ago
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
1 – 1
Logo La Serena La Serena
dom, 09 ago
Concepcion Logo Concepcion
1 – 0
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
dom, 09 ago
O'Higgins Logo O'Higgins
1 – 3
Logo Deportes Limache Deportes Limache
dom, 09 ago
Unión La Calera Logo Unión La Calera
1 – 2
Logo Colo-Colo Colo-Colo
dom, 09 ago
Universidad Chile Logo Universidad Chile
2 – 1
Logo Palestino Palestino
lun, 10 ago
Audax Italiano Logo Audax Italiano
2 – 2
Logo Ñublense Ñublense
Jornada — 19
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 19
vie, 14 ago
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
0 – 2
Logo La Serena La Serena
sáb, 15 ago
Deportes Limache Logo Deportes Limache
1 – 3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
sáb, 15 ago
Everton Logo Everton
1 – 1
Logo Audax Italiano Audax Italiano
dom, 16 ago
Ñublense Logo Ñublense
2 – 1
Logo Unión La Calera Unión La Calera
dom, 16 ago
Cobresal Logo Cobresal
0 – 2
Logo Concepcion Concepcion
dom, 16 ago
Colo-Colo Logo Colo-Colo
2 – 2
Logo O'Higgins O'Higgins
lun, 17 ago
Palestino Logo Palestino
5 – 1
Logo Huachipato Huachipato
mié, 26 ago
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
1 – 2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Jornada — 20
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 20
vie, 21 ago
Audax Italiano Logo Audax Italiano
0 – 0
Logo Unión La Calera Unión La Calera
sáb, 22 ago
Huachipato Logo Huachipato
1 – 3
Logo Deportes Limache Deportes Limache
sáb, 22 ago
Universidad Católica Logo Universidad Católica
1 – 2
Logo Ñublense Ñublense
dom, 23 ago
La Serena Logo La Serena
3 – 3
Logo Cobresal Cobresal
dom, 23 ago
Concepcion Logo Concepcion
1 – 1
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
dom, 23 ago
Universidad Chile Logo Universidad Chile
1 – 2
Logo Colo-Colo Colo-Colo
dom, 23 ago
O'Higgins Logo O'Higgins
0 – 1
Logo Palestino Palestino
lun, 24 ago
Everton Logo Everton
3 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Jornada — 21
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 21
vie, 28 ago
Cobresal Logo Cobresal
2 – 0
Logo Palestino Palestino
sáb, 29 ago
Deportes Limache Logo Deportes Limache
0 – 3
Logo Everton Everton
sáb, 29 ago
Ñublense Logo Ñublense
0 – 1
Logo Concepcion Concepcion
dom, 30 ago
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
2 – 1
Logo Universidad Chile Universidad Chile
dom, 30 ago
Colo-Colo Logo Colo-Colo
5 – 1
Logo Audax Italiano Audax Italiano
lun, 31 ago
Unión La Calera Logo Unión La Calera
0 – 1
Logo La Serena La Serena
lun, 31 ago
Universidad Católica Logo Universidad Católica
3 – 2
Logo O'Higgins O'Higgins
mié, 16 sept
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
18:00LIVE
Logo Huachipato Huachipato
Jornada — 22
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 22
vie, 04 sept
Concepcion Logo Concepcion
0 – 1
Logo Audax Italiano Audax Italiano
sáb, 05 sept
Everton Logo Everton
0 – 1
Logo Universidad Católica Universidad Católica
sáb, 05 sept
Universidad Chile Logo Universidad Chile
4 – 2
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
dom, 06 sept
La Serena Logo La Serena
2 – 1
Logo Ñublense Ñublense
dom, 06 sept
O'Higgins Logo O'Higgins
2 – 1
Logo Unión La Calera Unión La Calera
dom, 06 sept
Huachipato Logo Huachipato
0 – 0
Logo Colo-Colo Colo-Colo
dom, 06 sept
Palestino Logo Palestino
2 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
lun, 07 sept
Deportes Limache Logo Deportes Limache
3 – 0
Logo Cobresal Cobresal
Jornada — 23
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 23
sáb, 12 sept
Ñublense Logo Ñublense
1 – 3
Logo Everton Everton
sáb, 12 sept
Cobresal Logo Cobresal
3 – 2
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
sáb, 12 sept
Palestino Logo Palestino
2 – 3
Logo Universidad Católica Universidad Católica
dom, 13 sept
La Serena Logo La Serena
0 – 3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
dom, 13 sept
Colo-Colo Logo Colo-Colo
1 – 1
Logo Concepcion Concepcion
dom, 13 sept
Audax Italiano Logo Audax Italiano
1 – 0
Logo O'Higgins O'Higgins
lun, 14 sept
Unión La Calera Logo Unión La Calera
1 – 0
Logo Deportes Limache Deportes Limache
vie, 02 oct
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
0 – 2
Logo Huachipato Huachipato
Jornada — 24
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 24
sáb, 10 oct
Cobresal Logo Cobresal
15:00
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
sáb, 10 oct
Huachipato Logo Huachipato
17:30
Logo O'Higgins O'Higgins
sáb, 10 oct
Universidad Católica Logo Universidad Católica
20:00
Logo Audax Italiano Audax Italiano
dom, 11 oct
Everton Logo Everton
12:30
Logo La Serena La Serena
dom, 11 oct
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
15:00
Logo Colo-Colo Colo-Colo
dom, 11 oct
Concepcion Logo Concepcion
17:30
Logo Unión La Calera Unión La Calera
dom, 11 oct
Deportes Limache Logo Deportes Limache
20:00
Logo Palestino Palestino
lun, 12 oct
Universidad Chile Logo Universidad Chile
17:00
Logo Ñublense Ñublense
Jornada — 25
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 25
vie, 23 oct
Audax Italiano Logo Audax Italiano
20:00
Logo Huachipato Huachipato
sáb, 24 oct
La Serena Logo La Serena
12:30
Logo Concepcion Concepcion
sáb, 24 oct
O'Higgins Logo O'Higgins
20:00
Logo Cobresal Cobresal
dom, 25 oct
Ñublense Logo Ñublense
12:30
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
dom, 25 oct
Unión La Calera Logo Unión La Calera
15:00
Logo Universidad Católica Universidad Católica
dom, 25 oct
Palestino Logo Palestino
17:30
Logo Colo-Colo Colo-Colo
dom, 25 oct
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
20:00
Logo Deportes Limache Deportes Limache
lun, 26 oct
Universidad Chile Logo Universidad Chile
20:00
Logo Everton Everton
Jornada — 26
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 26
sáb, 31 oct
O'Higgins Logo O'Higgins
21:00
Logo Ñublense Ñublense
sáb, 31 oct
Deportes Limache Logo Deportes Limache
21:00
Logo Audax Italiano Audax Italiano
sáb, 31 oct
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
21:00
Logo Unión La Calera Unión La Calera
sáb, 31 oct
Cobresal Logo Cobresal
21:00
Logo Everton Everton
sáb, 31 oct
Colo-Colo Logo Colo-Colo
21:00
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
sáb, 31 oct
Universidad Católica Logo Universidad Católica
21:00
Logo Universidad Chile Universidad Chile
sáb, 31 oct
Huachipato Logo Huachipato
21:00
Logo La Serena La Serena
sáb, 31 oct
Concepcion Logo Concepcion
21:00
Logo Palestino Palestino
Jornada — 27
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 27
sáb, 07 nov
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
21:00
Logo O'Higgins O'Higgins
sáb, 07 nov
Audax Italiano Logo Audax Italiano
21:00
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
sáb, 07 nov
Universidad Chile Logo Universidad Chile
21:00
Logo Cobresal Cobresal
sáb, 07 nov
Universidad Católica Logo Universidad Católica
21:00
Logo Deportes Limache Deportes Limache
sáb, 07 nov
Everton Logo Everton
21:00
Logo Concepcion Concepcion
sáb, 07 nov
Ñublense Logo Ñublense
21:00
Logo Colo-Colo Colo-Colo
sáb, 07 nov
Unión La Calera Logo Unión La Calera
21:00
Logo Huachipato Huachipato
sáb, 07 nov
La Serena Logo La Serena
21:00
Logo Palestino Palestino
Jornada — 28
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 28
sáb, 21 nov
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
21:00
Logo Everton Everton
sáb, 21 nov
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
21:00
Logo Ñublense Ñublense
sáb, 21 nov
Huachipato Logo Huachipato
21:00
Logo Concepcion Concepcion
sáb, 21 nov
Palestino Logo Palestino
21:00
Logo Unión La Calera Unión La Calera
sáb, 21 nov
Colo-Colo Logo Colo-Colo
21:00
Logo Universidad Católica Universidad Católica
sáb, 21 nov
Cobresal Logo Cobresal
21:00
Logo Audax Italiano Audax Italiano
sáb, 21 nov
Deportes Limache Logo Deportes Limache
21:00
Logo La Serena La Serena
sáb, 21 nov
O'Higgins Logo O'Higgins
21:00
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Jornada — 29
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 29
sáb, 28 nov
Concepcion Logo Concepcion
21:00
Logo Universidad Chile Universidad Chile
sáb, 28 nov
Everton Logo Everton
21:00
Logo O'Higgins O'Higgins
sáb, 28 nov
Unión La Calera Logo Unión La Calera
21:00
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
sáb, 28 nov
Colo-Colo Logo Colo-Colo
21:00
Logo La Serena La Serena
sáb, 28 nov
Universidad Católica Logo Universidad Católica
21:00
Logo Huachipato Huachipato
sáb, 28 nov
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
21:00
Logo Deportes Limache Deportes Limache
sáb, 28 nov
Ñublense Logo Ñublense
21:00
Logo Cobresal Cobresal
sáb, 28 nov
Audax Italiano Logo Audax Italiano
21:00
Logo Palestino Palestino
Jornada — 30
🇨🇱 Primera División Chili · Calendario — Jornada 30
sáb, 05 dic
O'Higgins Logo O'Higgins
21:00
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
sáb, 05 dic
La Serena Logo La Serena
21:00
Logo Audax Italiano Audax Italiano
sáb, 05 dic
Cobresal Logo Cobresal
21:00
Logo Colo-Colo Colo-Colo
sáb, 05 dic
Huachipato Logo Huachipato
21:00
Logo Ñublense Ñublense
sáb, 05 dic
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
21:00
Logo Universidad Católica Universidad Católica
sáb, 05 dic
Deportes Limache Logo Deportes Limache
21:00
Logo Concepcion Concepcion
sáb, 05 dic
Palestino Logo Palestino
21:00
Logo Everton Everton
sáb, 05 dic
Universidad Chile Logo Universidad Chile
21:00
Logo Unión La Calera Unión La Calera
240 partidos