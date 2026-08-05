Datos Clave Cuatro arqueros en pugna: Vozinha, Maureira, De Paul y Villanueva compiten por dos cupos. El regreso de De Paul: El cuerpo médico estima su vuelta entre mediados de septiembre y octubre. Villanueva, el otro afectado: Podría salir a préstamo en los próximos días.

Hay una ironía difícil de ignorar en el momento que atraviesa Fernando De Paul. Fue precisamente su grave lesión la que llevó a Fernando Ortiz a pedir un nuevo arquero para Colo Colo, al considerar que con Gabriel Maureira solo no bastaba para pelear la Liga de Primera y la Copa Chile. Ese pedido terminó en la llegada de Vozinha, el fichaje más mediático del año en el fútbol chileno. Y ahora, ese mismo fichaje es el que complica el regreso del propio De Paul.

El chileno-argentino sufrió una lesión avulsiva del isquiotibial proximal derecho que lo dejó fuera de las canchas desde abril y lo obligó a pasar por el quirófano. Mientras evolucionaba favorablemente de su recuperación, vio cómo se anunciaba con bombos y platillos la llegada del arquero de Cabo Verde, sabiendo que su lugar en el club quedó en completo misterio.

Según pudo recabar En Cancha, desde el cuerpo médico del Cacique estiman que el Tuto podría estar en condiciones de volver a competir recién entre mediados de septiembre y comienzos de octubre, dado que la recuperación de este tipo de lesión toma un tiempo considerable. A eso se suma el acondicionamiento físico que deberá realizar después, factor que Ortiz considera fundamental antes de volver a citarlo.

Los cuatro arqueros que compiten por dos cupos en Colo Colo

Con la llegada de Vozinha, ahora son cuatro los porteros que pelean por ser titular y suplente en el Monumental: Vozinha, Maureira, De Paul y Eduardo Villanueva. Todos asumen que Maureira, por su buen momento, se quedará con uno de los dos cupos, lo mismo que el propio Vozinha. Los perjudicados, en cierto sentido, son Villanueva, que podría salir a préstamo en los próximos días, y De Paul, que tiene una tarea ardua por delante.

Lo que se viene para Fernando De Paul en lo que resta de la temporada

Hay grandes chances de que De Paul recién pueda sumar minutos al final del año, y solo si el equipo sigue en competencia en instancias como la Copa Chile. Lo positivo es que ya está en proceso de reintegro deportivo e intentando acelerar los tiempos, aunque terminar la temporada jugando está cuesta arriba, tanto por lo físico como por el nivel que vienen mostrando Maureira, y lo que pueda mostrar el propio Vozinha.

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