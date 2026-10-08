Datos Clave Los nominados: Colo Colo tuvo cinco convocados a La Roja en la reciente fecha FIFA, los cuales ya están en nuestro país. La decisión: Fernando Ortiz debe decidir si citarlos o darles descanso. La determinación se tomará este viernes. El partido: El Cacique visitará a Coquimbo este domingo 11 de octubre desde las 15:00 horas.

Colo Colo dejó atrás su turbulento encuentro frente a Deportes Puerto Montt por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, el cual no pudo continuar producto de las intensas lluvias, para enfocarse de lleno en el Campeonato Nacional. Los albos volverán al ruedo este domingo cuando visiten a Coquimbo Unido por la fecha 24, donde buscarán dar un nuevo paso hacia el título.

Para este compromiso Fernando Ortiz deberá tomar algunas decisiones clave respecto al equipo que saltará a la cancha del Francisco Sánchez Rumoroso. Una de las más importantes tiene que ver con los jugadores que estuvieron nominados a la selección chilena y que retornaron al país recién este jueves.

La decisión clave que debe tomar Ortiz en Colo Colo

Nicolás Córdova nominó a cinco jugadores del Cacique a La Roja: Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández. Todos ellos se perdieron los octavos de final de la Copa Chile ante Audax Italiano y también los cuartos ante Puerto Montt. Y si bien ya están en Chile, su presencia no está confirmada ante los aurinegros.

Recién en la práctica de este viernes Fernando Ortiz decidirá si incluirlos o no en la citación ante Coquimbo. Según informó ESPN, todo indica que el ‘Tano’ optará por no darles descanso, esto debido a que considera que los dirigidos por Hernán Caputto son un rival duro y necesita a sus mejores jugadores para buscar el triunfo.

Quienes podrían tener más chances de sumar minutos son Iván Román y Leandro Hernández, considerando que no jugaron en el último partido de la gira por Norteamérica ante México. Sin embargo, será Ortiz quien tenga la última palabra.

El paso de los jugadores de Colo Colo por La Roja

Los jugadores convocados de Colo Colo tuvieron distinta suerte en La Roja. Jonathan Villagra y Diego Ulloa se consolidaron como los grandes ganadores en el Cacique en la reciente fecha FIFA. Más atrás aparecen Iván Román y Víctor Felipe Méndez, que si bien vieron acción, no fueron tan determinantes como sus compañeros.

El más perjudicado terminó siendo Leandro Hernández, que jugó solo 32 minutos e incluso recibió una ácida crítica por parte de Nicolás Córdova, la cual no cayó para nada bien en el Estadio Monumental.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega este domingo 11 de octubre desde las 15:00 horas frente a Coquimbo Unido por la fecha 24 del Campeonato Nacional en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.