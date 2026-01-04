Fulham recibirá a Liverpool en Craven Cottage por la fecha 20 de la Premier League 2025-26, y tú lo puedes seguir en Al Aire Libre.

​Los Reds están cuartos con 33 puntos, pero a 12 unidades del líder Arsenal tras el frustrante 0-0 en casa ante Leeds United. Arne Slot ha visto cómo su equipo perdió empuje en las últimas semanas: apenas 3 victorias en los últimos 5 partidos. Mohamed Salah y Luis Díaz intentan mantener viva una ofensiva que ha mostrado intermitencias preocupantes.

​Fulham, undécimo con 27 puntos, arrastra un sabor agridulce tras empatar 1-1 con Crystal Palace después de liderar el marcador. Sin embargo, los dirigidos por Marco Silva cuentan con un antecedente reciente que alimenta la ilusión: en abril de 2025 derrotaron 3-2 a este mismo Liverpool en el último enfrentamiento directo.

​La clave para los locales será aprovechar las transiciones y explotar cualquier desconcentración defensiva de un Liverpool que no encuentra regularidad. Los Reds, por su parte, necesitan urgentemente recuperar confianza antes del duelo crucial contra Arsenal la próxima semana.

⏱️Fulham vs Liverpool, minuto a minuto