Gabriel Arias decidió cerrar uno de los capítulos más importantes de su carrera. El arquero chileno confirmó el final de su etapa en Racing luego de más de siete años defendiendo el arco de la Academia, un ciclo marcado por liderazgo, títulos y una fuerte identificación con la institución.

El anuncio llegó tras la publicación de un emotivo video por parte del club argentino, al que luego se sumó una extensa carta del propio jugador en redes sociales. En ella, Arias dejó claro que no se trata de una salida más, sino del cierre de una historia que lo marcó de manera profunda tanto en lo futbolístico como en lo humano.

🧤 Gabriel Arias y el cierre de una etapa inolvidable

“Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices”, escribió el portero. El chileno recordó sus inicios en Avellaneda con una frase que grafica la dimensión de su recorrido: “Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le habría creído”.

Arias también puso énfasis en lo conseguido dentro del club. “Cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humano”, señaló, reafirmando su lugar en la historia reciente de Racing.

AHORA: Gabriel Arias se despidió de Racing con un posteo en su cuenta de Instagram.



• Newell’s es el único ofrecimiento formal que tiene y la chance más concreta como nuevo destino. pic.twitter.com/aJEOWhnVKn — Yoe (@yoeldemian_) December 31, 2025

🔴⚫ Newell’s, el único ofrecimiento formal y un futuro abierto

Mientras el mercado comienza a moverse en torno a su nombre, el escenario actual de Arias es claro: Newell’s Old Boys es, hasta ahora, el único ofrecimiento formal que tiene sobre la mesa. Una situación que contrasta con el interés que genera tanto en Argentina como en Chile, donde se aseguró que tanto Universidad de Chile como Colo Colo estaban atentos a sus situación.

Por ahora, el arquero prefiere la calma tras una despedida cargada de emociones. “Me voy tranquilo por haber puesto todo mi trabajo, toda mi exigencia y todo mi compromiso para llevar a Racing siempre a lo más alto”, cerró. El ciclo en Avellaneda terminó, pero ahora deberá buscar su futuro en otro club.