Datos Clave Un mes sin jugar: Octavio Rivero cumplió un mes alejado de las canchas. Su último partido fue el 5 de septiembre ante Coquimbo Unido. El presente: Fernando Gago reveló que el uruguayo entrena diferenciado y adelantó cuándo espera volver a contar con él. Las bajas: El charrúa está descartado ante Antofagasta. Los azules tienes seis ausencias confirmadas.

El pasado 5 de septiembre, hace exactamente un mes, Octavio Rivero volvió a jugar en Universidad de Chile. Luego de más de seis meses alejado de las canchas producto de una lesión en su rodilla, el delantero uruguayo regresó al campo e incluso anotó un gol en la remontada ante Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional.

Desde entonces no volvió a sumar minutos. El charrúa fue a la banca en la victoria ante Deportes La Serena y luego desapareció de las convocatorias, generando dudas sobre su estado físico. Si bien Fernando Gago aclaró su presente, el atacante no estará disponible para enfrentar a Deportes Antofagasta este miércoles.

¿Qué pasa con Octavio Rivero en la U de Chile?

Pese a que desde el Romántico Viajero no han entregado un parte médico oficial, fue el medio Emisora Bullanguera quien reveló que Octavio Rivero ha trabajado diferenciado, razón por la que se perdió la llave de octavos de final de la Copa Chile ante Everton de Viña del Mar.

Este lunes, en tanto, Fernando Gago acudió a conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul y confirmó que el atacante no estará frente a los Pumas. “Octavio está cada vez mejor”, dijo de entrada.

“Los niveles de fuerza están bien. Estamos en los últimos días para tenerlo a disposición para entrenar”, aseguró el entrenador argentino.

🎙️ Fernando Gago: "Fabián (Hormazábal) está bien, va a estar. Octavio (Rivero) está cada vez mejor. Los niveles de fuerza están bien. Estamos en los últimos días para tenerlo a disposición para entrenar. — Universidad de Chile (@udechile) October 5, 2026

Las bajas de U de Chile vs Antofagasta

Universidad de Chile tiene seis bajas confirmadas para visitar a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de ida de la Copa Chile.

Ante los Pumas, los azules no contarán con los seleccionados Igor Lichnovsky, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales y Agustín Arce. Mientras que los lesionados Lucas Barrera y Octavio Rivero tampoco podrán estar presentes en la Perla del Norte.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha este miércoles 7 de octubre desde las 19:00 horas ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final de ida de la Copa Chile.

El partido de vuelta, en tanto, está programado para el próximo miércoles 21 a partir de las 20:00 horas en estadio por confirmar.