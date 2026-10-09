Datos Clave Firma a largo plazo: El juvenil Gedeón Díaz firmó su primer contrato profesional con Colo Colo, vínculo que se extenderá hasta la temporada 2030. Impacto total en cancha: Desde que debutó en el primer equipo, el canterano ha participado en absolutamente todos los goles que ha marcado el Cacique en Copa Chile (un gol, una asistencia y una pre-asistencia). Historia de resiliencia: Nacido en Venezuela y radicado en Chile desde 2011, el delantero reside actualmente en la Casa Alba tras superar la muerte de sus abuelos y de su padre en los últimos años.

La irrupción de jóvenes talentos siempre genera ilusión en el Estadio Monumental, pero pocas historias tienen el componente de resiliencia y éxito inmediato que envuelve a la nueva joya de Colo Colo.

Aprovechando las masivas ausencias por la Fecha FIFA, el técnico Fernando Ortiz decidió apostar por la cantera en la Copa Chile. Allí, un joven de 18 años tomó la camiseta, no la soltó más y, gracias a sus espectaculares actuaciones en los últimos compromisos, acaba de recibir el premio definitivo a su incesante esfuerzo.

¿Quién es la nueva joya que Colo Colo aseguró hasta el 2030?

Según la información revelada por el periodista de ESPN, Christopher Brandt, la dirigencia de Blanco y Negro se movió rápido y logró que Gedeón Díaz (Categoría 2008) firmara su primer contrato profesional con el club.

El acuerdo amarra al talentoso jugador con la institución popular hasta el año 2030, demostrando la inmensa confianza que existe en su proyección deportiva. Con esto, Díaz se consolida como el decimoquinto jugador formado en Macul en debutar bajo la gestión de Ortiz, sumándose a nombres como Eduardo Villanueva o el también destacado volante Cristián Díaz, quien se ha ganado un puesto en el mediocampo.

La emotiva historia de Gedeón Díaz: de la dura pérdida a la Casa Alba

Detrás del primer contrato profesional de Gedeón Díaz hay un camino lleno de obstáculos que forjaron su carácter. Nacido en Venezuela, llegó a Chile en 2011 y se integró a las divisiones inferiores del Cacique a los nueve años.

Su madre, Tatiana Barreto, ha sido el pilar fundamental tras los duros episodios que golpearon a su núcleo familiar. “Gedeón sufrió la pérdida de sus abuelos en la pandemia y hace cuatro años perdió a su papá. Se empieza desde abajo, con muchos tropiezos, dificultades, pero se logra”, confesó recientemente su madre a AS Chile.

Hoy, Gedeón reside en la histórica Casa Alba, recinto destinado a los talentos de mayor proyección del club. Sin embargo, los primeros años estuvieron marcados por el sacrificio. “Tuvimos problemas económicos para el traslado, para los zapatos, para las canilleras. Mi esposo no ganaba tanto en aquel entonces y yo no trabajaba”, recordó Barreto.

Pese a la imagen de potencia y frialdad que proyecta en el terreno de juego frente a los defensas rivales, su círculo íntimo destaca su calidad humana. “Es un niño muy fuerte, pero por dentro es una pasita (sensible), muy de piel” relata su madre sobre el “regalón” de la familia.

Los increíbles números que le valieron su primer contrato en Colo Colo

El vínculo firmado hasta 2030 no es casualidad. Los números de Gedeón Díaz en el profesionalismo justifican plenamente la rápida gestión de la gerencia deportiva, ya que ha sido determinante en todos los goles de Colo Colo desde que sumó sus primeros minutos.

En los octavos de final ante Audax Italiano, el delantero convirtió el único tanto de la serie que le valió al Cacique la clasificación. Luego, en la ida de los cuartos frente a Deportes Puerto Montt en el Chinquihue, ingresó desde el banco y envió el centro clave para que Maximiliano Romero asistiera a Lautaro Pastrán.

Para coronar su brillante arranque, en los 45 minutos que se alcanzaron a jugar en la vuelta ante los Delfines, Díaz asistió directamente a Javier Correa con un preciso centro desde el sector izquierdo. Un rendimiento de absoluto crack que hoy le permite asegurar su futuro y cumplir el gran sueño de toda su familia.