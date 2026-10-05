Datos Clave El problema: Colo Colo tiene a sus cuatro porteros a disposición para enfrentar a Puerto Montt. Vozinha regresó y Maureira dejó atrás su lesión. El elegido: Se espera que Eduardo Villanueva sea desde la partida ante el Velero. La interrogante: Se desconoce quién será el suplente en el Monumental. Fernando Ortiz tendrá la última palabra.

Colo Colo buscará este martes su clasificación a las semifinales de la Copa Chile. Los albos dieron el primer golpe en la ida ante Puerto Montt y quedaron con la primera opción de seguir avanzando en el certamen nacional, pero todo se definirá en el Estadio Monumental, donde buscarán sostener la ventaja obtenida en el Chinquihue.

Para este compromiso, Fernando Ortiz tiene un sorpresivo problema, el cual tendrá que resolver en las próximas horas: la portería. Si bien se espera que Eduardo Villanueva repita desde el arranque, aún se desconoce quién será el suplente, considerando que tiene el ‘Tano’ tiene a todos sus guardametas a disposición.

El inesperado problema de Colo Colo en la portería

Debido a la convocatoria de Vozinha a Cabo Verde y la lesión de Gabriel Maureira, fue Eduardo Villanueva el portero titular del Cacique en la llave de octavos ante Audax Italiano y también en la ida frente a Puerto Montt. Sin embargo, ahora el panorama es diferente.

El guardameta mundialista de Colo Colo tenía permiso para volver a Chile hasta este martes, pero regresó el pasado fin de semana e incluso ya se integró a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Por su parte, Maureira dejó atrás su lesión y podría volver a ser convocado por Ortiz. Por su parte, Fernando De Paul estuvo citado en los últimos tres encuentros, aunque aún no estaría listo para ser desde la partida.

Todo indica que será Villanueva quien ataje ante el Velero este martes, aunque el gran dilema del ‘Tano’ será quién será el suplente. Algo que deberá resolver en las próximas horas.

¿Cuál será la formación Colo Colo vs Puerto Montt?

De acuerdo al medio Cacique Pasión, se espera que Colo Colo pase a un 3-4-3 con Marcos Bolados y Gedeón Díaz ingresando en reemplazo de Tomás Alarcón y Alonso Olguín.

Eduardo Villanueva en portería; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Álvaro Madrid y Gedeón Díaz en el mediocampo; Marcos Bolados, Javier Correa y Lautaro Pastrán en ataque.

El partido entre el Cacique y Puerto Montt está agendado para este martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.