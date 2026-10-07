Datos Clave El triunfo: Chile se impuso por 2-0 a México en su último partido de la gira por Norteamérica. La reacción: Influencer mexicano que se burló de La Roja en la previa, reaccionó a la derrota de su selección. Nuevas faltas de respeto: El influencer volvió a la carga tras la caída azteca y lanzó nuevos dardos contra nuestro país.

En la antesala del duelo entre Chile y México, los dichos de un influencer mexicano se viralizaron rápidamente. Se trata de Miguel Midean, más conocido en redes sociales como Mike Máquina, quien a través de un video se burló de La Roja y aseguró que la obligación de su selección era anotar mínimo cinco goles.

Aquello no pasó y fue la selección chilena la que celebró en tierras estadounidenses. El 2-0 obtenido por los dirigidos por Nicolás Córdova desató la furia de Mike Máquina, quien reapareció en su cuenta de Instagram lamentando la derrota y lanzando nuevos dardos a nuestro país.

Influencer mexicano Mike Máquina continuó con los insultos contra Chile

A través de su cuenta de Instagram MikeMaquinadelmalchow, el reconocido influencer compartió un registro audiovisual donde se ve el resultado y lanzó un potente descargo. “Te ganó Chile, cabrón. Te ganó Chile. México acaba de firmar un ridículo monumental al perder con una de las peores selecciones que hay en el mundo. Voy a librar para que nos desafilien del fútbol mañana”, comenzó diciendo.

Midean también recordó el duro presente que atraviesa La Roja. “A esta selección (Chile) le dio en su madre Canadá, le dio en su madre Estados Unidos. No van a un pinche Mundial desde hace 12 años… es que siempre la misma pinche mamada. Hacemos un buen Mundial, nos ilusionamos, decimos ‘ahora sí, en el próximo van a ver, vamos a llegar más fuertes que nunca’. ¿Cómo va a cambiar tanto un equipo en dos meses?”, señaló.

Por último, se lanzó contra el seleccionador de México por los últimos resultados del equipo y le dejó un recado a Chile. “Lo de Rafa Márquez parece un técnico amateur. Y te das cuenta que efectivamente es un técnico amateur porque nunca ha dirigido a ningún equipo de Primera División. ¿Cómo vas a perder con una selección microscópica como la chilena? Con este resultado los chilenos van a ser felices los próximos tres años, como la selección microscópica que son”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

La selección chilena volverá a saltar a la cancha el próximo mes de noviembre en la última fecha FIFA del año. La Roja se enfrentará a Colombia en dos partidos amistosos agendados para el viernes 13 y el martes 17. El primer compromiso se jugará en el Olímpico Pascual Guerrero de Cali, mientras que el segundo tendrá lugar en el Estadio Nacional.