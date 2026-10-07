Datos Clave La apuesta de Aravena: El “Mortero” sorprendió al elegir al actual estratega de Cobresal, Gustavo Huerta, como una alternativa válida para asumir la banca de la Selección Chilena. El presente: Huerta continúa al mando de Cobresal, equipo que marcha 14° con 24 puntos después de 23 fechas de la Primera División 2026. Los otros nombres: Aravena valoró el “currículum importante” de Julen Lopetegui y descartó a Manuel Pellegrini asegurando que “todos estamos claros de que Manuel no va a venir”.

La discusión sobre quién debe conducir a la Selección Chilena después del extenso interinato de Nicolás Córdova ya comenzó a tomar fuerza de cara a la nueva directiva de la ANFP. Manuel Pellegrini vuelve a aparecer en primera línea como el anhelo de siempre y, en los últimos días, se sumó un nombre de peso internacional a la carpeta de Quilín: el español Julen Lopetegui.

Pero Jorge “Mortero” Aravena mira hacia otro lado. En conversación exclusiva con Al Aire Libre, el histórico volante de La Roja puso sobre la mesa a un entrenador chileno de enorme recorrido, con pasado en la propia Selección y que lleva años sosteniendo uno de los procesos más extensos del medio local: Gustavo Huerta.

¿Qué dijo Jorge Aravena sobre Gustavo Huerta para dirigir a La Roja?

Jorge Aravena sorprendió al mencionar a Gustavo Huerta como el entrenador que le gustaría ver al mando de la Selección Chilena, argumentando que su trayectoria pesa mucho más que el irregular presente de su escuadra en el torneo nacional.

“Este año no ha sido una buena campaña para él con el equipo, pero yo creo que por la trayectoria que tiene, por los logros que ha obtenido, por trabajar en un equipo que es muy difícil trabajar por las condiciones climáticas y todo… creo que Gustavo Huerta debiera tener una posibilidad en la selección”, aseguró el “Mortero” a Al Aire Libre.

El nombre está lejos de ser uno de los que más se ha repetido públicamente en la carrera por la banca nacional. Huerta posee una de las trayectorias más extensas entre los técnicos chilenos en actividad, acumulando más de mil partidos oficiales. Además, su vínculo con la Selección no es nuevo: fue ayudante de Nelson Acosta en el proceso que llevó a Chile al Mundial de Francia 1998.

Su temporada 2026 ha sido compleja, con Cobresal ocupando actualmente el 14° lugar de la Primera División con 24 puntos. Ese presente hace todavía más llamativa la apuesta de Aravena, cuyo respaldo apunta íntegramente a la experiencia, el manejo de procesos largos y el conocimiento del fútbol chileno que Huerta acumuló durante décadas.

¿Qué piensa Jorge Aravena de Manuel Pellegrini como DT de Chile?

Manuel Pellegrini sigue siendo el nombre más instalado en torno al futuro de La Roja, y Aravena también abordó la posibilidad de que el “Ingeniero” finalmente asuma la Selección. Sin embargo, aterrizó de golpe las expectativas.

“Si por mí fuera, el entrenador de la selección chilena debiera ser Manuel Pellegrini, pero todos estamos claros de que Manuel no va a venir. Ya lo ha dicho muchas veces”, confesó tajantemente el exjugador.

Pellegrini continúa dirigiendo al Real Betis y mantiene contrato con el club español hasta el 30 de junio de 2027. La situación contractual agrega una capa importante de dificultad, pues en España todavía no existe una extensión más allá de esa fecha y la eventual posibilidad de dirigir a Chile continúa apareciendo como una utopía mediática.

¿Qué dijo Jorge Aravena sobre Julen Lopetegui y su opción en La Roja?

Aravena también analizó a Julen Lopetegui, uno de los nombres internacionales que comenzaron a aparecer en la carpeta del gerente de selecciones, Felipe Correa, para presentar a la próxima dirigencia de la ANFP.

Ante el palmarés del estratega europeo, el “Mortero” reconoció sus méritos puesto que posee experiencia en el fútbol formativo español, donde ganó la Eurocopa dos veces, en categoría sub-19 y sub-21, y puede ser una buena opción pensando en el recambio. “Tiene un currículum importante Julen Lopetegui, es decir, no se puede negar que es un entrenador exitoso”, sentenció.

Lopetegui posee un currículum difícil de ignorar: dirigió a España, Real Madrid, Sevilla, Porto, Wolverhampton y West Ham. Su último desafío fue Qatar, selección a la que clasificó al Mundial 2026, terminando eliminado en la fase de grupos. No obstante, el vasco mantiene contrato con la federación qatarí hasta 2027, lo que supone una traba económica mayúscula.

Mientras esos nombres de alto costo circulan alrededor de Quilín, Aravena introduce una alternativa que hasta ahora estaba fuera de la conversación. Frente a técnicos de enorme currículum internacional, el histórico goleador pone sus fichas en un entrenador chileno que conoce desde dentro tanto las virtudes como las carencias de nuestro balompié.