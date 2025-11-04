Un esperado retorno se producirá en la Selección Chilena, ya que Jorge Valdivia volverá a portar los colores del Equipo de Todos, luego de su última participación en 2017 camino al Mundial de Rusia 2018, al que Chile no clasificó. De hecho el último duelo del Mago fue en el recordado duelo ante Brasil.

Muchos hinchas se preguntan cómo se ejecutará esta vuelta a La Roja, dado que el Mago se retiró del fútbol en 2022, teniendo como última camiseta la del Necaxa de México.

🪄 Así será el regreso de Jorge Valdivia a La Roja

La vuelta de Jorge Valdivia se producirá en un duelo de estrellas de La Roja que se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en el estadio Bicentenario de La Florida, el que tendrá a importantes leyendas del fútbol chileno presentes en una jornada inolvidable.

La iniciativa busca enfrentar al Chile campeón de la Copa América 2015 ante La Roja medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, dos de los hitos más importantes del fútbol y el deporte nacional en toda su historia.

Los elencos de Jorge Sampaoli y Nelson Acosta dejaron huella y la intención es homenajear a sus futbolistas de la forma en que lo merecen.

🇨🇱 Las leyendas que estarán en duelo de históricos de La Roja

Iván Zamorano, Matías Fernández, Esteban Paredes y Jean Beausejour serán los líderes de ambos elencos, en una jornada que pretende ser una fiesta del fútbol chileno y reunir a más futbolistas de estos selectos grupos de cracks.

La lista completa es: Jorge Valdivia, Iván Zamorano, Jaime Valdés, Reinaldo Navia, Sebastián González, David Pizarro, Jean Beausejour, Waldo Ponce, Pedro Reyes, Mauricio Pinilla, Patricio Ormazábal, Cristián Álvarez, Gonzalo Jara, Milovan Mirosevic, Fabián Orellana, Manuel Ibarra, Esteban Paredes, José “Pepe” Rojas, Nicolás Peric, Claudio Maldonado, Héctor Tapia, Jaime Valdés, Pablo Contreras, Rafael Olarra, David Henríquez y Marcos González.

📲 Para saber todas las noticias de La Roja y de este duelo de leyendas debes acceder a nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde también conocerás el acontecer de la completa actividad deportiva nacional.