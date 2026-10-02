Datos Clave El protagonista: Julio Reyes Mercado, delantero categoría 2009, es uno de los goleadores de la Sub-18 de Coquimbo Unido y ha sido convocado a las selecciones juveniles de Chile. El destino: Viajará a Porto Alegre para entrenar durante dos semanas con la categoría Sub-17 de Gremio, dirigida por el técnico Rafael Zembruski. El objetivo: La experiencia busca que el canterano conozca la metodología de trabajo del fútbol brasileño y gane mayor roce internacional para su desarrollo profesional.

El trabajo en las divisiones inferiores de Coquimbo Unido comienza a dar frutos con proyección internacional. En medio de la consolidación de varios talentos jóvenes en el primer equipo, la cantera pirata suma ahora una importante noticia relacionada con una de sus principales promesas ofensivas, quien tendrá la oportunidad de foguearse en una de las ligas más competitivas del mundo.

De acuerdo a la información difundida por el portal partidario Coquimbo Info, el atacante juvenil Julio Reyes Mercado emprenderá rumbo a Brasil esta semana para integrarse temporalmente a las filas de un histórico campeón de Copa Libertadores.

¿Quién es Julio Reyes, la joya de Coquimbo Unido que parte a Gremio?

Julio Reyes es un centrodelantero categoría 2009 que actualmente brilla como uno de los máximos artilleros de la serie Sub-18 del cuadro aurinegro.

Pese a dar ventaja en la edad dentro de su categoría, se ha consolidado como titular indiscutido gracias a su capacidad goleadora. Su destacado rendimiento en el puerto no ha pasado desapercibido en Juan Pinto Durán, ya que el joven atacante registra citaciones previas a la Selección Chilena juvenil (La Roja), sumando valiosa experiencia a nivel país.

¿Cuánto tiempo estará el delantero chileno en Brasil?

El plan para Reyes contempla una estadía de dos semanas de entrenamiento intensivo en Porto Alegre. Durante este período, el ariete chileno se sumará directamente a los trabajos de la Sub-17 de Gremio, categoría que actualmente es dirigida por el entrenador brasileño Rafael Zembruski.

Esta pasantía internacional le permitirá al joven goleador conocer de cerca la metodología formativa de uno de los clubes tradicionales del fútbol brasileño, midiéndose en un contexto físico y táctico muy distinto al que enfrenta habitualmente en el campeonato juvenil chileno.

Para Coquimbo Unido, este movimiento representa una clara señal del proyecto que mantiene con sus divisiones inferiores, apostando por dar roce internacional a sus canteranos más destacados para acelerar su proceso hacia el profesionalismo.