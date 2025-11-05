Hace rato que la Selección Chilena no vive su mejor momento. Última en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el equipo que después de la salida de Gareca, aún no tiene un DT, ya comienza a pensar en lo que viene. Y para sorpresa de muchos, antes de volver a competir, apareció una novedad fuera de la cancha: Adidas reveló la que sería la nueva camiseta que Chile utilizará en el próximo proceso clasificatorio.

Una indumentaria que no dejó indiferente a nadie. Su diseño, muy distinto a lo acostumbrado, despertó la curiosidad de los hinchas, quienes no tardaron en comentar sus primeras impresiones en redes y foros deportivos.

🧵 La camiseta de La Roja trae sorpresa: ¿nueva era para Chile?

El diseño mantiene el tradicional rojo, pero incorpora una serie de flechas que apuntan hacia abajo y contrastan con detalles blancos y azules en el cuello y las tres tiras de la marca. Una apuesta visual distinta a la que se ha visto en los últimos años y que busca captar la atención del público, justo cuando la Roja necesita un nuevo impulso de identidad.

Esta camiseta comenzará a usarse una vez que finalice el actual proceso clasificatorio al Mundial 2026. Mientras tanto, en los próximos amistosos, seguirá la indumentaria que se implementó desde 2024 hasta hoy.

La nueva camiseta de Chile / ©Footy Headlines.

🔄 ¿Último diseño de Adidas con Chile?

Otro punto interesante es que el contrato entre Adidas y la ANFP termina en diciembre de 2026. Por eso, no sería extraño pensar en este modelo como la última camiseta de la marca alemana antes de una eventual renovación o cambio de proveedor. Un tema que sin duda también está generando interés entre los hinchas, quienes ven en esta camiseta un posible cierre de ciclo.

Por ahora, La Roja volverá a la cancha este 15 de noviembre ante Rusia y luego, el 18 de noviembre, frente a Perú. Ambos duelos se disputarán en Sochi.