Universidad de Chile y Audax Italiano fueron los encargados de abrir el Campeonato Nacional 2026, en un partido que terminó condicionado por los desórdenes en las tribunas y las expulsiones. En el desarrollo del juego, el equipo dirigido por Francisco Meneghini fue el que dominó durante gran parte del encuentro y generó las llegadas más peligrosas.

En el primer tiempo, a ambos equipos les costó asentarse en la cancha. Con el correr de los minutos, la U comenzó a manejar el balón y a acercarse al arco rival. Sin embargo, a los 19 minutos, Felipe Salomoni fue expulsado tras una infracción con el codo. Diez minutos más tarde, Octavio Rivero también vio la tarjeta roja por un supuesto codazo, pero tras la revisión del VAR, la sanción fue corregida y quedó en tarjeta amarilla.

⚠️ La U de Chile debutó entre rojas y caos

En cuanto a las aproximaciones, Lucas Assadi fue uno de los jugadores más desequilibrantes en ofensiva. Octavio Rivero, que fue titular, tuvo al menos una acción que pasó muy cerca del arco defendido por Ahumada. En los minutos finales del primer tiempo y en el arranque del segundo, Esteban Matus y Michael Fuentes Vadulli lograron buenas asociaciones para acercarse a la portería de Castellón, aunque ninguna jugada terminó con remate directo.

El partido cambió definitivamente a los 54 minutos, cuando barristas de la U encendieron fuego y lanzaron proyectiles contra el personal de seguridad. El encuentro estuvo detenido durante ocho minutos y el sector sur del estadio debió ser evacuado.

Luego de controlar los focos de fuego en los sectores suroriente y surponiente, el árbitro Gastón Philippe reanudó el compromiso. Tras el reinicio, Audax Italiano comenzó a acercarse con mayor frecuencia al arco azul.

❌ Refuerzos azules y una evaluación compleja

Más allá del empate sin goles, el análisis de los refuerzos de la U dejó sensaciones dispares. Octavio Rivero no logró generar mayor peligro, pero la situación más compleja fue la de Juan Martín Lucero. El delantero reemplazó a Rivero y apenas cinco minutos después fue expulsado por un manotazo en el rostro contra Enzo Ferrario, decisión que el árbitro ratificó.

Con dos jugadores menos y sin presencia ofensiva clara, ingresó Eduardo Vargas. El delantero histórico quedó muy aislado en ataque y no recibió balones que le permitieran encarar o rematar al arco.

📅 La próxima fecha que asoma para la U y Audax

En la segunda fecha del torneo, Universidad de Chile deberá visitar a Huachipato el sábado 8 de febrero a las 12:00 horas. Audax Italiano, en tanto, será local frente a Universidad de Concepción el viernes 6 de febrero a las 20:00 horas.