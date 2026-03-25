

La era de Fernando Gago en Universidad de Chile recibió su primer tanque de oxígeno tras el tropiezo inicial ante Unión La Calera. El cuerpo técnico azul confirmó que Lucas Assadi recibió el alta médica y ya tiene una fecha marcada en el calendario para su retorno oficial a las canchas. La “joya” de 22 años, que se ausentó de los últimos compromisos por una dolencia muscular, asoma como la pieza de auxilio que “Pintita” necesita con urgencia para dotar de creatividad a un equipo que extrañó profundamente su desequilibrio en el Estadio Nacional.

Sin embargo, el regreso del talentoso volante al Centro Deportivo Azul se produce en medio de un escenario contractual crítico que tiene a la dirigencia de Azul Azul en estado de alerta máxima. Mientras Gago planifica su esquema en torno al “10”, desde Brasil el Atlético Mineiro ha intensificado sus maniobras para asegurar un precontrato en junio, apostando a que el jugador emigre a costo cero al finalizar la temporada.

Este conflicto, sumado al persistente interés desde el Viejo Continente, transforma la vuelta de Assadi en una carrera contra el tiempo: la U necesita su talento para salir del fondo, pero el riesgo de perder a su mayor patrimonio sin recibir un solo peso es hoy una amenaza real.

¿Cuándo vuelve a jugar Lucas Assadi en la U de Chile?

Lucas Assadi se encuentra recuperado, pero Gago tomó una decisión drástica: no jugará ante Audax este 31 de marzo. El terreno sintético de La Florida es el gran culpable de postergar su regreso por precaución médica.

El cuerpo técnico fijó el domingo 5 de abril ante La Serena en el Nacional. Será el debut de Assadi con Gago en el torneo local, clave para suplir las bajas de Lucero y Rivero en un momento crítico de la temporada.

¿Cuál es el plan del Atlético Mineiro para llevarse a Assadi gratis?

En el CDA hay pánico. El Atlético Mineiro espera a junio para ofrecerle un precontrato. Si no firma ahora, se irá sin dejar un solo peso. Eso sí, desde Brasil aseguran que su destino final es el Viejo Continente.

En resumen

Regreso: Domingo 5 de abril vs. La Serena.

Domingo 5 de abril vs. La Serena. Descarte: No viaja a La Florida por el sintético.

No viaja a La Florida por el sintético. Mercado: Peligro de precontrato con el “Galo” en junio.

¿Crees que Gago hace bien en cuidar a Assadi para el Nacional o la U necesita que juegue “como sea” ante Audax para salir del fondo? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.