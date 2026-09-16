Datos Clave El retorno: Tras quedar libre en marzo, Lucas Barrios vuelve al ruedo y fue oficializado como el flamante director técnico de Sportivo Luqueño en Paraguay. La emergencia: El DT asume un fierro caliente tras la renuncia de Hernán Rodrigo López por una dura goleada 3-0, dejando al equipo al borde del descenso. Su motivación: Durante su presentación, “La Pantera” dejó en claro que su anhelado regreso no pasa por un tema de dinero, sino por un gran desafío deportivo.

En el fútbol, las crisis de unos son las oportunidades de otros. El fantasma del descenso comenzó a rondar con fuerza durante la última fecha en Paraguay, detonando un incendio deportivo que obligó a tomar medidas extremas.

Tras una dura y estrepitosa caída por 3-0 ante Olimpia, la directiva de Sportivo Luqueño aceptó la renuncia de su cuerpo técnico y, ante la emergencia, decidió recurrir a un viejo conocido de la casa para salvar la categoría.

¿Por qué Lucas Barrios asume de urgencia en Sportivo Luqueño?

El elegido para apagar el incendio fue Lucas Barrios. El exgoleador de Colo Colo inició oficialmente su segundo periodo al mando del “Kure Luque”, club que ya había dirigido hasta marzo de este año (con un 40% de rendimiento).

Pese a que su primera salida fue reciente, el presidente del club, Daniel Rodríguez, confió a ciegas en el mundialista paraguayo para rescatar a la institución: “Lucas es un hijo de la casa, conoce bastante el plantel y de hecho nunca se alejó del club”, remarcó el mandamás.

El problema real del equipo no es su noveno lugar en la tabla de posiciones, sino su crítica ubicación en la tabla de promedios. Actualmente marchan décimos, solo por arriba de Rubio Ñu y San Lorenzo, los dos cuadros más comprometidos con la pérdida de categoría.

Las primeras palabras de Lucas Barrios en su regreso a Paraguay

Durante su presentación en conferencia de prensa, “La Pantera” dejó en claro que asume este fierro caliente con la motivación a tope, descartando cualquier incentivo financiero para interrumpir sus meses sin dirigir.

“Es una alegría enorme volver a Luqueño, pero nunca me fui. Yo no vengo acá por un tema económico, vengo por un desafío deportivo. Este Luqueño puede pelear arriba con el plantel que tiene”, aseguró con convicción el estratega.

📹 Así fue la primera práctica de Lucas Barrios al frente del plantel auriazul. 🇺🇦💪🏻#SiempreLuqueño 🔵🟡 pic.twitter.com/4eLdyTMFs5 — Sportivo Luqueño (@SpLuquenOficial) September 15, 2026

¿Cuándo debuta Lucas Barrios como DT y contra quién juega?

Con la urgencia a tope, el redebut asoma como una verdadera final. El partido clave válido por la fecha 11 se disputará este domingo 20 de septiembre a las 18:30 horas.

El rival será Recoleta, otra escuadra que está urgida de puntos para mejorar su promedio, convirtiendo el choque en el estadio Luis Salinas de Itauguá en un duelo de vida o muerte por la permanencia en la Primera División.