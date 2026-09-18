Lucas Cepeda jugó un buen partido en la victoria de Elche por 3-1 ante Espanyol en el RCDE Stadium por la Fecha 7 de La Liga española, que es el primer duelo en que suman de tres en esta temporada.
Cepeda recibió el balón en el área del elenco de Barcelona y definió de zurda, impactando el balón en el vertical derecho del arco de Marko Dmitrovic, que es el arquero del elenco local.
Los goles de Espanyol vs Elche
Elche quedó con uno menos en los seis minutos de juego por la expulsión de Federico Redondo. Pese a eso se fue al descanso con ventaja de dos goles, merced a las conquistas de Fer Niño en los 26′ y 29′.
En los 72′ llegó el descuento por un autogol de Victor Chust, mientras que el tercer tanto del elenco de Alicante cayó en los 78′ mediante Germán Varela.
Estadísticas de Espanyol vs Elche
- Fer Niño 26′
- Fer Niño 29′
- Germán Valera 78′
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- Estadísticas de equipos
Dituro
Sangaré
Redondo
Chust
Revivo
Villar
Morcillo
Lemar
Cepeda
Niño
Valera
- Entrenador
-
0Martin Anselmi
- Bench
-
6Pedro Bigas
-
8Marc Aguado
-
9Ezequiel Ponce
-
10Facundo Buonanotte
-
13Alejandro Iturbe
-
16Martim Neto
-
17Josan
-
19Grady Diangana
-
20Tete Morente
-
22Rubén Sánchez
-
24Abiel Osorio
-
26Matia Barzic
Dmitrovic
Ángel
López
Núñez
Cabrera
Hinojo
Expósito
González
de
Zárate
Calatrava
Hernández
Zaragoza
Fernández
- Entrenador
-
0José González Álvarez
- Bench
-
1Ángel Fortuño
-
3Quilindschy Hartman
-
5Clemens Riedel
-
10Pol Lozano
-
11Pere Milla
-
16Vanja Drkusic
-
18Marcos Fernández
-
20Gabriel Moscardo
-
24Tyrhys Dolan
-
26Rafel Bauzà
-
29Victor Mullerat Tomas
-
31Llorenç Serred
¿Cuándo vuelve a jugar Lucas Cepeda en Elche?
Elche vuelve a la cancha el 11 de octubre (a la vuelta de la extensa fecha FIFA) frente a Celta de Vigo, en condición de local en el estadio Martínez Valero.
Ese compromiso es por la Fecha 8 de La Liga española y si gana puede alejarse de la zona de descenso, ya que los de Balaídos también están en esos puestos.