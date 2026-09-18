Lucas Cepeda jugó un buen partido en la victoria de Elche por 3-1 ante Espanyol en el RCDE Stadium por la Fecha 7 de La Liga española, que es el primer duelo en que suman de tres en esta temporada.

Cepeda recibió el balón en el área del elenco de Barcelona y definió de zurda, impactando el balón en el vertical derecho del arco de Marko Dmitrovic, que es el arquero del elenco local.

🇨🇱🌟 El palo le negó el gol a Lucas Cepeda, en uno de sus mejores partidos con la camiseta de Elche.



Frente a Espanyol, el delantero de La Roja tiene su primera titularidad en la temporada y no ha defraudado. pic.twitter.com/SHoPVmlFgU — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) September 18, 2026

Los goles de Espanyol vs Elche

Elche quedó con uno menos en los seis minutos de juego por la expulsión de Federico Redondo. Pese a eso se fue al descanso con ventaja de dos goles, merced a las conquistas de Fer Niño en los 26′ y 29′.

En los 72′ llegó el descuento por un autogol de Victor Chust, mientras que el tercer tanto del elenco de Alicante cayó en los 78′ mediante Germán Varela.

Estadísticas de Espanyol vs Elche

La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 7 Elche Segunda mitad Estadio RCDE – Cornella de Llobregat Espanyol Fer Niño 26′

Fer Niño 29′

Germán Valera 78′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 78 ‘ Elche Gol : Germán Valera 77 ‘ Elche Sustitución : Tete Morente 77 ‘ Elche Sustitución : Matia Barzic 72 ‘ Espanyol Gol en propia puerta : Víctor Chust 67 ‘ Espanyol Sustitución : Clemens Riedel 67 ‘ Espanyol Sustitución : Tyrhys Dolan 61 ‘ Espanyol Sustitución : Pere Milla 61 ‘ Elche Sustitución : Abiel Osorio 60 ‘ Elche Sustitución : Pedro Bigas 45 + 4 ‘ Espanyol Tarjeta amarilla : Edu Expósito 46 ‘ Espanyol Sustitución : Quilindschy Hartman 46 ‘ Espanyol Sustitución : Marcos Fernández 37 ‘ Elche Sustitución : Rubén Sánchez 29 ‘ Elche Gol : Fer Niño 22 ‘ Elche Tarjeta amarilla : Fer Niño 6 ‘ Elche Tarjeta roja : Federico Redondo 4 ‘ Elche TARJETA_VAR : Federico Redondo Goal! Elche leads 3-1 against Espanyol. Germán Valera scores with a left-footed shot from the left side of the box after a quick counterattack. Own goal by Víctor Chust for Elche. The score is now Espanyol 1, Elche 2. [ +4 ‘ ] Edu Expósito from Espanyol receives a yellow card for a foul. Goal! Elche leads 2-0 as Fer Niño scores with a right-footed shot from the right side of the six-yard box. Goal! Elche takes the lead 1-0 against Espanyol. Fer Niño scores with a left-footed shot from the left side of the box after a quick counterattack. Fer Niño from Elche receives a yellow card for a bad foul. Federico Redondo of Elche receives a red card. VAR decision results in an upgraded card for Federico Redondo of Elche. Elche Elche 4-3-3 1 Matías

Dituro 2 Buba

Sangaré 5 Federico

Redondo 23 Víctor

Chust 3 Roy

Revivo 12 Gonzalo

Villar 47 Javi

Morcillo 18 Thomas

Lemar 21 Lucas

Cepeda 14 Fer

Niño 11 Germán

Valera Entrenador

0 Martin Anselmi

Bench

6 Pedro Bigas



8 Marc Aguado



9 Ezequiel Ponce



10 Facundo Buonanotte



13 Alejandro Iturbe



16 Martim Neto



17 Josan



19 Grady Diangana



20 Tete Morente



22 Rubén Sánchez



24 Abiel Osorio



26 Matia Barzic

Espanyol Espanyol 4-2-3-1 13 Marko

Dmitrovic 32 José

Ángel

López 14 Unai

Núñez 6 Leandro

Cabrera 21 Roger

Hinojo 8 Edu

Expósito 4 Urko

González

de

Zárate 22 Álex

Calatrava 28 Javi

Hernández 15 Bryan

Zaragoza 9 Roberto

Fernández Entrenador

0 José González Álvarez

Bench

1 Ángel Fortuño



3 Quilindschy Hartman



5 Clemens Riedel



10 Pol Lozano



11 Pere Milla



16 Vanja Drkusic



18 Marcos Fernández



20 Gabriel Moscardo



24 Tyrhys Dolan



26 Rafel Bauzà



29 Victor Mullerat Tomas



31 Llorenç Serred

2 Esquinas 3 2 Remates fuera de objetivo 11 7 Tiros Totales 19 68 Ataques 126 22 Ataques peligrosos 81 34 % de Posesión de Balón 66 65 Caja fuerte para pelotas 44 6 Disparos Dentro del Área 10 1 Tiros fuera del área 9 2 Fuera de juego 7 3 Objetivos 1 13 Saques de puerta 4 5 Intentos de gol 10 12 Tiros libres 7 7 Faltas 12 4 Salvadas 1 1 Disparos Bloqueados 4 5 Sustituciones 5 13 Saques de banda 18 63 Pases largos 30 1 Golpear la madera 0 16 Placajes 15 3 Asistencias 0 235 Pases 430 164 Pases exitosos 380 70 Porcentaje de Pases Exitosos 88 1 TarjetasRojas 0 1 Tarjetas amarillas 1 4 Disparos a puerta 4 1 Lesiones 0 3 Total de Cruces 32 2 Cruces Precisas 5 11 Intercepciones 8 50 Duelo Ganados 43 16 Intentos de regate 11 9 Regates exitosos 4 5 Pases clave 16 3 Grandes Oportunidades Creadas 2 0 Grandes Oportunidades Perdidas 2 56 Porcentaje de regates exitosos 36 16 Pases largos exitosos 21 25 Porcentaje de pases largos exitosos 70 9 Entradas Ganadas 11 Últimos enfrentamientos ESY 2 – 2 ELC 01/03/2026 ELC 0 – 1 ESY 25/10/2025

¿Cuándo vuelve a jugar Lucas Cepeda en Elche?

Elche vuelve a la cancha el 11 de octubre (a la vuelta de la extensa fecha FIFA) frente a Celta de Vigo, en condición de local en el estadio Martínez Valero.

Ese compromiso es por la Fecha 8 de La Liga española y si gana puede alejarse de la zona de descenso, ya que los de Balaídos también están en esos puestos.