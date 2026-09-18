Lucas Cepeda jugó un buen partido en la victoria de Elche por 3-1 ante Espanyol en el RCDE Stadium por la Fecha 7 de La Liga española, que es el primer duelo en que suman de tres en esta temporada.

Cepeda recibió el balón en el área del elenco de Barcelona y definió de zurda, impactando el balón en el vertical derecho del arco de Marko Dmitrovic, que es el arquero del elenco local.

Los goles de Espanyol vs Elche

Elche quedó con uno menos en los seis minutos de juego por la expulsión de Federico Redondo. Pese a eso se fue al descanso con ventaja de dos goles, merced a las conquistas de Fer Niño en los 26′ y 29′.

En los 72′ llegó el descuento por un autogol de Victor Chust, mientras que el tercer tanto del elenco de Alicante cayó en los 78′ mediante Germán Varela.

Estadísticas de Espanyol vs Elche

La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 7
Elche
18/09/2026 16:00
Segunda mitad Estadio RCDE – Cornella de Llobregat
Espanyol
  • Fer Niño 26′
  • Fer Niño 29′
  • Germán Valera 78′
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78 ‘
Elche
Gol : Germán Valera
77 ‘
Elche
Sustitución : Tete Morente
77 ‘
Elche
Sustitución : Matia Barzic
72 ‘
Espanyol
Gol en propia puerta : Víctor Chust
67 ‘
Espanyol
Sustitución : Clemens Riedel
67 ‘
Espanyol
Sustitución : Tyrhys Dolan
61 ‘
Espanyol
Sustitución : Pere Milla
61 ‘
Elche
Sustitución : Abiel Osorio 
60 ‘
Elche
Sustitución : Pedro Bigas 
45 + 4 ‘
Espanyol
Tarjeta amarilla : Edu Expósito
46 ‘
Espanyol
Sustitución : Quilindschy Hartman
46 ‘
Espanyol
Sustitución : Marcos Fernández
37 ‘
Elche
Sustitución : Rubén Sánchez
29 ‘
Elche
Gol : Fer Niño
22 ‘
Elche
Tarjeta amarilla : Fer Niño
6 ‘
Elche
Tarjeta roja : Federico Redondo
4 ‘
Elche
TARJETA_VAR : Federico Redondo
Goal! Elche leads 3-1 against Espanyol. Germán Valera scores with a left-footed shot from the left side of the box after a quick counterattack.
Own goal by Víctor Chust for Elche. The score is now Espanyol 1, Elche 2.
[ +4 ‘ ] Edu Expósito from Espanyol receives a yellow card for a foul.
Goal! Elche leads 2-0 as Fer Niño scores with a right-footed shot from the right side of the six-yard box.
Goal! Elche takes the lead 1-0 against Espanyol. Fer Niño scores with a left-footed shot from the left side of the box after a quick counterattack.
Fer Niño from Elche receives a yellow card for a bad foul.
Federico Redondo of Elche receives a red card.
VAR decision results in an upgraded card for Federico Redondo of Elche.
Elche
4-3-3
Matías Dituro 1
Matías
Dituro
Buba Sangaré 2
Buba
Sangaré
Federico Redondo 5
Federico
Redondo
Víctor Chust 23
Víctor
Chust
Roy Revivo 3
Roy
Revivo
Gonzalo Villar 12
Gonzalo
Villar
Javi Morcillo 47
Javi
Morcillo
Thomas Lemar 18
Thomas
Lemar
Lucas Cepeda 21
Lucas
Cepeda
Fer Niño 14
Fer
Niño
Germán Valera 11
Germán
Valera
  • Entrenador
  • 0
    Martin Anselmi
  • Bench
  • 6
    Pedro Bigas
  • 8
    Marc Aguado
  • 9
    Ezequiel Ponce
  • 10
    Facundo Buonanotte
  • 13
    Alejandro Iturbe
  • 16
    Martim Neto
  • 17
    Josan
  • 19
    Grady Diangana
  • 20
    Tete Morente
  • 22
    Rubén Sánchez
  • 24
    Abiel Osorio
  • 26
    Matia Barzic
Espanyol
4-2-3-1
Marko Dmitrovic 13
Marko
Dmitrovic
José Ángel López 32
José
Ángel
López
Unai Núñez 14
Unai
Núñez
Leandro Cabrera 6
Leandro
Cabrera
Roger Hinojo 21
Roger
Hinojo
Edu Expósito 8
Edu
Expósito
Urko González de Zárate 4
Urko
González
de
Zárate
Álex Calatrava 22
Álex
Calatrava
Javi Hernández 28
Javi
Hernández
Bryan Zaragoza 15
Bryan
Zaragoza
Roberto Fernández 9
Roberto
Fernández
  • Entrenador
  • 0
    José González Álvarez
  • Bench
  • 1
    Ángel Fortuño
  • 3
    Quilindschy Hartman
  • 5
    Clemens Riedel
  • 10
    Pol Lozano
  • 11
    Pere Milla
  • 16
    Vanja Drkusic
  • 18
    Marcos Fernández
  • 20
    Gabriel Moscardo
  • 24
    Tyrhys Dolan
  • 26
    Rafel Bauzà
  • 29
    Victor Mullerat Tomas
  • 31
    Llorenç Serred
2
Esquinas
3
2
Remates fuera de objetivo
11
7
Tiros Totales
19
68
Ataques
126
22
Ataques peligrosos
81
34
% de Posesión de Balón
66
65
Caja fuerte para pelotas
44
6
Disparos Dentro del Área
10
1
Tiros fuera del área
9
2
Fuera de juego
7
3
Objetivos
1
13
Saques de puerta
4
5
Intentos de gol
10
12
Tiros libres
7
7
Faltas
12
4
Salvadas
1
1
Disparos Bloqueados
4
5
Sustituciones
5
13
Saques de banda
18
63
Pases largos
30
1
Golpear la madera
0
16
Placajes
15
3
Asistencias
0
235
Pases
430
164
Pases exitosos
380
70
Porcentaje de Pases Exitosos
88
1
TarjetasRojas
0
1
Tarjetas amarillas
1
4
Disparos a puerta
4
1
Lesiones
0
3
Total de Cruces
32
2
Cruces Precisas
5
11
Intercepciones
8
50
Duelo Ganados
43
16
Intentos de regate
11
9
Regates exitosos
4
5
Pases clave
16
3
Grandes Oportunidades Creadas
2
0
Grandes Oportunidades Perdidas
2
56
Porcentaje de regates exitosos
36
16
Pases largos exitosos
21
25
Porcentaje de pases largos exitosos
70
9
Entradas Ganadas
11
Últimos enfrentamientos
ESY 2 – 2 ELC 01/03/2026
ELC 0 – 1 ESY 25/10/2025

¿Cuándo vuelve a jugar Lucas Cepeda en Elche?

Elche vuelve a la cancha el 11 de octubre (a la vuelta de la extensa fecha FIFA) frente a Celta de Vigo, en condición de local en el estadio Martínez Valero.

Ese compromiso es por la Fecha 8 de La Liga española y si gana puede alejarse de la zona de descenso, ya que los de Balaídos también están en esos puestos.