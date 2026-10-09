Manuel Pellegrini está cien por ciento enfocado en su crucial temporada con el Real Betis, donde juega LaLiga, Champions League y Copa del Rey, torneos en lo que espera ser protagonista. Sin embargo, el DT chileno también analiza la actualidad del fútbol mundial y este viernes, previo al partido contra Osasuna se mostró molesto por culpa de los largos parones de selecciones en el marco de la Fecha FIFA.

El último partido que jugaron los andaluces fue el pasado 20 de septiembre ante el Deportivo La Coruña (1-1). Desde ahí, ni siquiera un amistoso pudo disputar el cuadro del Ingeniero, que ha tenido un brillante arranque. “Creo que tres parones más cortos es mejor que dos y uno más largo porque se cambia la dinámica“, comenzó indicando en rueda de prensa.

Pellegrini no quiere parones largos y pide buscar soluciones

En medio de los crecientes rumores sobre si finalmente será o no DT de Chile, el tema selecciones pasó a ser un tema vital en su análisis. El nacido en Santiago manifestó que “es un tema complicado que no es fácil de tratar. Las selecciones necesitan su espacio para buscar las clasificaciones para los Mundiales o los torneos continentales”.

Además, indicó que, las entidades a cargo “buscarán la mejor solución, pero no es fácil porque las selecciones tienen que tener su espacio. Yo me quedo con la anterior fórmula”.

Pellegrini se ve afectado, no solamente por el parón, sino también por los jugadores de su equipo que se ausentan, precisamente por estar con sus selecciones. “Trato de mantener un criterio: los jugadores que van a su selección y tienen minutos están prácticamente tres semanas fuera de la dinámica de grupo; cuando se reintegran converso con ellos para ver quién está en mejores condiciones de jugar”, dijo respecto de cómo abordará la situación.

Además, lamentó no haber podido tener partidos amistosos, que según su forma de ver, son claves para cierto tipo de futbolistas en medio de parones como el reciente. “Hay jugadores que necesitaban entrenarse más fuerte, porque cuando no hay partidos se baja la intensidad”, expresó el adiestrador de 73 años.

El exigente calendario que tendrá que afrontar Pellegrini con el Betis

Ahora, el problema para el DT y su equipo es que tendrá que afrontar una gran cantidad de partidos en pocos días, razón por la cual ya valora la fórmula para hacer frente al calendario que contempla partidos ante Porto y Feyenoord por Champions League y el FC Barcelona, por LaLiga, entre otros.

“Ahora afrontamos nueve partidos en menos de un mes y después hay otro parón. Lo importante es centrarse en el próximo encuentro, que siempre es el más importante. Cada competición tiene distintas valorizaciones, ya que tres puntos en la Champions se pueden recuperar para clasificarse, pero en LaLiga se pierden y en la Copa si pierdes un partido se acaba la competición”, cerró el chileno.

🇪🇸 La Liga · Clasificación General Local Visitante 🇪🇸 La Liga · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma 1 FC Barcelona 7 7 0 0 31 7 +24 21 G G G G G 2 Atlético de Madrid 7 5 1 1 16 7 +9 16 G P G G G 3 Real Betis 7 5 1 1 9 7 +2 16 P G G G E 4 Real Madrid 7 5 0 2 18 8 +10 15 G P G G P 5 Sevilla 7 4 1 2 10 9 +1 13 P E G G P 6 Deportivo Alavés 7 3 2 2 11 6 +5 11 G G P P E 7 Deportivo A Coruña 7 2 4 1 10 8 +2 10 G G E P E 8 Real Sociedad 7 3 1 3 9 13 -4 10 G G P E G 9 Villarreal 7 2 2 3 13 12 +1 8 P P P G G 10 Athletic Club 6 2 2 2 7 6 +1 8 P G G E E 11 Getafe 7 2 2 3 4 7 -3 8 P E E P G 12 Rayo Vallecano 7 2 2 3 11 16 -5 8 P G P G E 13 Osasuna 7 2 2 3 6 13 -7 8 G P P P E 14 Celta de Vigo 7 1 4 2 8 6 +2 7 P E E E G 15 Espanyol 7 2 1 4 10 10 0 7 P E G P P 16 Racing Santander 7 2 1 4 11 21 -10 7 G P G P P 17 Levante 6 1 2 3 8 12 -4 5 E G E P P 18 Elche 7 1 2 4 11 17 -6 5 P P E P G 19 Valencia 7 1 1 5 4 13 -9 4 P P P G P 20 Málaga 7 0 3 4 3 12 -9 3 P E E P P 🇪🇸 La Liga · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Atlético de Madrid 4 3 1 0 10 3 +7 10 2 FC Barcelona 3 3 0 0 14 4 +10 9 3 Real Madrid 3 3 0 0 12 2 +10 9 4 Deportivo Alavés 4 3 0 1 9 3 +6 9 5 Real Betis 3 3 0 0 3 0 +3 9 6 Getafe 4 2 2 0 4 2 +2 8 7 Racing Santander 3 2 1 0 7 5 +2 7 8 Rayo Vallecano 3 2 1 0 6 4 +2 7 9 Sevilla 4 2 0 2 5 7 -2 6 10 Deportivo A Coruña 4 1 2 1 5 4 +1 5 11 Athletic Club 4 1 2 1 5 4 +1 5 12 Osasuna 4 1 2 1 2 3 -1 5 13 Celta de Vigo 4 1 1 2 7 5 +2 4 14 Espanyol 4 1 1 2 6 6 0 4 15 Real Sociedad 3 1 1 1 2 4 -2 4 16 Levante 2 1 0 1 7 6 +1 3 17 Villarreal 3 1 0 2 6 6 0 3 18 Málaga 3 0 2 1 2 4 -2 2 19 Valencia 4 0 1 3 2 9 -7 1 20 Elche 3 0 0 3 4 11 -7 0 🇪🇸 La Liga · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 FC Barcelona 4 4 0 0 17 3 +14 12 2 Sevilla 3 2 1 0 5 2 +3 7 3 Real Betis 4 2 1 1 6 7 -1 7 4 Atlético de Madrid 3 2 0 1 6 4 +2 6 5 Real Madrid 4 2 0 2 6 6 0 6 6 Real Sociedad 4 2 0 2 7 9 -2 6 7 Villarreal 4 1 2 1 7 6 +1 5 8 Elche 4 1 2 1 7 6 +1 5 9 Deportivo A Coruña 3 1 2 0 5 4 +1 5 10 Espanyol 3 1 0 2 4 4 0 3 11 Athletic Club 2 1 0 1 2 2 0 3 12 Celta de Vigo 3 0 3 0 1 1 0 3 13 Valencia 3 1 0 2 2 4 -2 3 14 Osasuna 3 1 0 2 4 10 -6 3 15 Deportivo Alavés 3 0 2 1 2 3 -1 2 16 Levante 4 0 2 2 1 6 -5 2 17 Rayo Vallecano 4 0 1 3 5 12 -7 1 18 Málaga 4 0 1 3 1 8 -7 1 19 Getafe 3 0 0 3 0 5 -5 0 20 Racing Santander 4 0 0 4 4 16 -12 0 20 equipos



