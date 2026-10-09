Manuel Pellegrini está cien por ciento enfocado en su crucial temporada con el Real Betis, donde juega LaLiga, Champions League y Copa del Rey, torneos en lo que espera ser protagonista. Sin embargo, el DT chileno también analiza la actualidad del fútbol mundial y este viernes, previo al partido contra Osasuna se mostró molesto por culpa de los largos parones de selecciones en el marco de la Fecha FIFA.

El último partido que jugaron los andaluces fue el pasado 20 de septiembre ante el Deportivo La Coruña (1-1). Desde ahí, ni siquiera un amistoso pudo disputar el cuadro del Ingeniero, que ha tenido un brillante arranque. “Creo que tres parones más cortos es mejor que dos y uno más largo porque se cambia la dinámica“, comenzó indicando en rueda de prensa.

Pellegrini no quiere parones largos y pide buscar soluciones

En medio de los crecientes rumores sobre si finalmente será o no DT de Chile, el tema selecciones pasó a ser un tema vital en su análisis. El nacido en Santiago manifestó que “es un tema complicado que no es fácil de tratar. Las selecciones necesitan su espacio para buscar las clasificaciones para los Mundiales o los torneos continentales”.

Además, indicó que, las entidades a cargo “buscarán la mejor solución, pero no es fácil porque las selecciones tienen que tener su espacio. Yo me quedo con la anterior fórmula”.

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Pellegrini se ve afectado, no solamente por el parón, sino también por los jugadores de su equipo que se ausentan, precisamente por estar con sus selecciones. “Trato de mantener un criterio: los jugadores que van a su selección y tienen minutos están prácticamente tres semanas fuera de la dinámica de grupo; cuando se reintegran converso con ellos para ver quién está en mejores condiciones de jugar”, dijo respecto de cómo abordará la situación.

Además, lamentó no haber podido tener partidos amistosos, que según su forma de ver, son claves para cierto tipo de futbolistas en medio de parones como el reciente. “Hay jugadores que necesitaban entrenarse más fuerte, porque cuando no hay partidos se baja la intensidad”, expresó el adiestrador de 73 años.

El exigente calendario que tendrá que afrontar Pellegrini con el Betis

Ahora, el problema para el DT y su equipo es que tendrá que afrontar una gran cantidad de partidos en pocos días, razón por la cual ya valora la fórmula para hacer frente al calendario que contempla partidos ante Porto y Feyenoord por Champions League y el FC Barcelona, por LaLiga, entre otros.

“Ahora afrontamos nueve partidos en menos de un mes y después hay otro parón. Lo importante es centrarse en el próximo encuentro, que siempre es el más importante. Cada competición tiene distintas valorizaciones, ya que tres puntos en la Champions se pueden recuperar para clasificarse, pero en LaLiga se pierden y en la Copa si pierdes un partido se acaba la competición”, cerró el chileno.

🇪🇸 La Liga · Clasificación
🇪🇸 La Liga · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo FC Barcelona FC Barcelona
7 7 0 0 31 7 +24 21 GGGGG
2
Logo Atlético de Madrid Atlético de Madrid
7 5 1 1 16 7 +9 16 GPGGG
3
Logo Real Betis Real Betis
7 5 1 1 9 7 +2 16 PGGGE
4
Logo Real Madrid Real Madrid
7 5 0 2 18 8 +10 15 GPGGP
5
Logo Sevilla Sevilla
7 4 1 2 10 9 +1 13 PEGGP
6
Logo Deportivo Alavés Deportivo Alavés
7 3 2 2 11 6 +5 11 GGPPE
7
Logo Deportivo A Coruña Deportivo A Coruña
7 2 4 1 10 8 +2 10 GGEPE
8
Logo Real Sociedad Real Sociedad
7 3 1 3 9 13 -4 10 GGPEG
9
Logo Villarreal Villarreal
7 2 2 3 13 12 +1 8 PPPGG
10
Logo Athletic Club Athletic Club
6 2 2 2 7 6 +1 8 PGGEE
11
Logo Getafe Getafe
7 2 2 3 4 7 -3 8 PEEPG
12
Logo Rayo Vallecano Rayo Vallecano
7 2 2 3 11 16 -5 8 PGPGE
13
Logo Osasuna Osasuna
7 2 2 3 6 13 -7 8 GPPPE
14
Logo Celta de Vigo Celta de Vigo
7 1 4 2 8 6 +2 7 PEEEG
15
Logo Espanyol Espanyol
7 2 1 4 10 10 0 7 PEGPP
16
Logo Racing Santander Racing Santander
7 2 1 4 11 21 -10 7 GPGPP
17
Logo Levante Levante
6 1 2 3 8 12 -4 5 EGEPP
18
Logo Elche Elche
7 1 2 4 11 17 -6 5 PPEPG
19
Logo Valencia Valencia
7 1 1 5 4 13 -9 4 PPPGP
20
Logo Málaga Málaga
7 0 3 4 3 12 -9 3 PEEPP
🇪🇸 La Liga · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Atlético de Madrid Atlético de Madrid
4 3 1 0 10 3 +7 10
2
Logo FC Barcelona FC Barcelona
3 3 0 0 14 4 +10 9
3
Logo Real Madrid Real Madrid
3 3 0 0 12 2 +10 9
4
Logo Deportivo Alavés Deportivo Alavés
4 3 0 1 9 3 +6 9
5
Logo Real Betis Real Betis
3 3 0 0 3 0 +3 9
6
Logo Getafe Getafe
4 2 2 0 4 2 +2 8
7
Logo Racing Santander Racing Santander
3 2 1 0 7 5 +2 7
8
Logo Rayo Vallecano Rayo Vallecano
3 2 1 0 6 4 +2 7
9
Logo Sevilla Sevilla
4 2 0 2 5 7 -2 6
10
Logo Deportivo A Coruña Deportivo A Coruña
4 1 2 1 5 4 +1 5
11
Logo Athletic Club Athletic Club
4 1 2 1 5 4 +1 5
12
Logo Osasuna Osasuna
4 1 2 1 2 3 -1 5
13
Logo Celta de Vigo Celta de Vigo
4 1 1 2 7 5 +2 4
14
Logo Espanyol Espanyol
4 1 1 2 6 6 0 4
15
Logo Real Sociedad Real Sociedad
3 1 1 1 2 4 -2 4
16
Logo Levante Levante
2 1 0 1 7 6 +1 3
17
Logo Villarreal Villarreal
3 1 0 2 6 6 0 3
18
Logo Málaga Málaga
3 0 2 1 2 4 -2 2
19
Logo Valencia Valencia
4 0 1 3 2 9 -7 1
20
Logo Elche Elche
3 0 0 3 4 11 -7 0
🇪🇸 La Liga · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo FC Barcelona FC Barcelona
4 4 0 0 17 3 +14 12
2
Logo Sevilla Sevilla
3 2 1 0 5 2 +3 7
3
Logo Real Betis Real Betis
4 2 1 1 6 7 -1 7
4
Logo Atlético de Madrid Atlético de Madrid
3 2 0 1 6 4 +2 6
5
Logo Real Madrid Real Madrid
4 2 0 2 6 6 0 6
6
Logo Real Sociedad Real Sociedad
4 2 0 2 7 9 -2 6
7
Logo Villarreal Villarreal
4 1 2 1 7 6 +1 5
8
Logo Elche Elche
4 1 2 1 7 6 +1 5
9
Logo Deportivo A Coruña Deportivo A Coruña
3 1 2 0 5 4 +1 5
10
Logo Espanyol Espanyol
3 1 0 2 4 4 0 3
11
Logo Athletic Club Athletic Club
2 1 0 1 2 2 0 3
12
Logo Celta de Vigo Celta de Vigo
3 0 3 0 1 1 0 3
13
Logo Valencia Valencia
3 1 0 2 2 4 -2 3
14
Logo Osasuna Osasuna
3 1 0 2 4 10 -6 3
15
Logo Deportivo Alavés Deportivo Alavés
3 0 2 1 2 3 -1 2
16
Logo Levante Levante
4 0 2 2 1 6 -5 2
17
Logo Rayo Vallecano Rayo Vallecano
4 0 1 3 5 12 -7 1
18
Logo Málaga Málaga
4 0 1 3 1 8 -7 1
19
Logo Getafe Getafe
3 0 0 3 0 5 -5 0
20
Logo Racing Santander Racing Santander
4 0 0 4 4 16 -12 0
20 equipos