Datos Clave El presente: Manuel Pellegrini tiene a Real Betis tercero en La Liga y viene de golear 5-2 a Osasuna. Semana clave: Los andaluces enfrentarán a Porto por la Champions League y a FC Barcelona por La Liga. La ilusión: En medio de su gran presente, el Ingeniero puso en duda su futuro en España e ilusionó a La Roja.

Manuel Pellegrini vive días de ensueño España. El Real Betis viene de golear por 5-2 a Osasuna el pasado fin de semana, resultado con el que escaló hasta el tercer lugar de La Liga, ubicándose por detrás del FC Barcelona y el Atlético de Madrid. El estratega nacional afronta ahora una semana crucial: este martes recibirá al Porto por la Champions League y el próximo sábado protagonizará un duelo clave de local ante el líder del certamen español.

En medio de este gran presente, la discusión sobre el futuro del Ingeniero volvió a tomar fuerza. Con contrato vigente hasta junio de 2027, el nombre del DT chileno asoma como una opción concreta para asumir la dirección técnica de la selección chilena con miras al próximo proceso clasificatorio. En ese contexto, el estratega lanzó un potente guiño que encendió rápidamente las expectativas en La Roja.

La frase de Pellegrini que ilusiona a Chile

En la antesala del trascendental cruce por la Liga de Campeones, Manuel Pellegrini reflexionó sobre el dulce presente que atraviesa en el elenco andaluz: “He vivido grandes momentos, pero este es especial”, comenzó diciendo el DT nacional.

“Lo afronto con exigencia diaria pese a tener 73 años y una gran carrera. Lo logro porque no sé qué edad tengo y sí lo que tengo por delante. Trato de transmitirla a los jugadores día a día. Lo voy a seguir haciendo”, agregó.

Sin embargo, el Ingeniero también se refirió al futuro de su carrera, donde dejó abierta la puerta para un eventual cambio de aire que ilusiona a La Roja: “No vivo de los recuerdos, y para mí, el partido más importante es el siguiente. Ya veremos la temporada que viene dónde estaremos entrenando”, sentenció, sembrando la incertidumbre sobre su continuidad en el cuadro bético.

La postura del Betis y la fórmula para blindar al ‘Ingeniero’

La renovación de Pellegrini ya había sido tema durante la temporada pasada. A diferencia de periodos previos —donde el estratega acostumbraba firmar extensiones contractuales de largo plazo—, la directiva del Betis optó por extender la relación únicamente por una temporada.

De acuerdo a la información publicada hace algunos días por Estadio Deportivo, la cúpula del conjunto andaluz no muestra prisa y pretende replicar la misma fórmula: ofrecerle una prórroga por un año más, extendiendo el contrato del chileno hasta junio de 2028.

Desde la plana mayor bética confían en sentarse a conversar más adelante, aun cuando son conscientes de que el llamado de La Roja podría irrumpir con fuerza para tentarlo a asumir el desafío de la selección nacional.