Datos Clave Duro calendario: Manuel Pellegrini y el Betis tendrán un octubre cargado de partidos. LaLiga y Champions: Entre los rivales que tendrá el Ingeniero asoman Barcelona, Porto y Feyenoord. Comienza el domingo: La seguidilla de duelos arranca este domingo ante el Osasuna.

El Real Betis de Manuel Pellegrini se prepara para un duro regreso a la competencia luego del parón de selecciones por la Fecha FIFA. Los verdiblancos marchan en el tercer puesto de LaLiga y comenzaron de gran manera la Champions League, luego de imponerse como visitantes al Lille.

Ahora, el desafío para el elenco del Ingeniero es mayor y en España ya hablan de “primer examen” para el DT chileno es pos de medir la profundidad de la plantilla con la que cuenta. Esto, debido a que solo en lo que resta de octubre los de Heliópolis tendrán que disputar una seguidilla de siete partidos entre la competencia local, Copa del Rey y La Orejona.

De acuerdo a lo indicado por ABC Sevilla, los de Pellegrini “afrontarán una auténtica maratón”. En esa línea, el tradicional periódico español señala que se trata de “una sucesión de encuentros que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla, la capacidad de rotación de Manuel Pellegrini y la respuesta del equipo ante una acumulación de esfuerzos

El duro calendario que afronta Manuel Pellegrini con el Betis en octubre

La marcha de partidos seguidos para la escuadra del DT nacional arrancará este domingo ante el Osasuna por LaLiga. Luego, viene el que será el período más duro para el Ingeniero y los suyos. En solo una semana jugará ante Porto y Feyenoord por Champions y el FC Barcelona en el torneo español. Así viene el panorama