El Real Betis de Manuel Pellegrini se prepara para un duro regreso a la competencia luego del parón de selecciones por la Fecha FIFA. Los verdiblancos marchan en el tercer puesto de LaLiga y comenzaron de gran manera la Champions League, luego de imponerse como visitantes al Lille.
Ahora, el desafío para el elenco del Ingeniero es mayor y en España ya hablan de “primer examen” para el DT chileno es pos de medir la profundidad de la plantilla con la que cuenta. Esto, debido a que solo en lo que resta de octubre los de Heliópolis tendrán que disputar una seguidilla de siete partidos entre la competencia local, Copa del Rey y La Orejona.
De acuerdo a lo indicado por ABC Sevilla, los de Pellegrini “afrontarán una auténtica maratón”. En esa línea, el tradicional periódico español señala que se trata de “una sucesión de encuentros que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla, la capacidad de rotación de Manuel Pellegrini y la respuesta del equipo ante una acumulación de esfuerzos
El duro calendario que afronta Manuel Pellegrini con el Betis en octubre
La marcha de partidos seguidos para la escuadra del DT nacional arrancará este domingo ante el Osasuna por LaLiga. Luego, viene el que será el período más duro para el Ingeniero y los suyos. En solo una semana jugará ante Porto y Feyenoord por Champions y el FC Barcelona en el torneo español. Así viene el panorama
- Domingo 11 de octubre. 13:30 horas. LaLiga: Real Betis vs Osasuna.
- Miércoles 14 de octubre. 16:00 horas. Champions League: Real Betis vs Porto.
- Sábado 17 de octubre. 13:30 horas. LaLiga: Real Betis vs Barcelona.
- Miércoles 21 de octubre. 16:00 horas. Champions League: Feyenoord vs Real Betis.
- Domingo 25 de octubre. 11:15 horas. LaLiga: Celta de Vigo vs Real Betis.
- 27-29 de octubre. Copa del Rey: Rival por definir.
- Sábado 31 de octubre. 13:30 horas. LaLiga: Real Betis vs Málaga.