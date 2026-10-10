Datos Clave El proyecto: Matías Rodríguez, histórico exlateral de Universidad de Chile, busca refundar un mítico club nacional. El objetivo: La idea de Rodríguez es garantizar un espacio a los jóvenes talentos que quedaron a la deriva. La despedida: Matías Rodríguez tendrá su partido de despedida el próximo sábado 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Matías Rodríguez, histórico referente de Universidad de Chile, puso punto final a su carrera profesional al término de la temporada 2025. Mientras afina los últimos detalles para su esperado partido de despedida —programado para el próximo sábado 17 de octubre—, el exlateral trasandino no tiene intenciones de alejarse del fútbol y trabaja en el proyecto Club Social y Deportivo Melipilla, con el cual busca incorporarse al balompié nacional para llenar el vacío que dejó Deportes Melipilla en la ciudad.

La iniciativa del exfutbolista surge como respuesta a la catástrofe administrativa que atraviesan los ‘Potros’. Tras consumarse su descenso desde la Segunda División y recibir la negativa de la ANFA para competir en la Tercera División A, el histórico club de la Región Metropolitana quedó en una encrucijada crítica, marginado de todas las competencias profesionales del balompié nacional.

Matías Rodríguez revela ambicioso proyecto en Melipilla

Consciente de la huella que dejó en su carrera su paso por la institución, Rodríguez decidió emprender la gestación de una nueva entidad deportiva desde cero, garantizando un espacio de desarrollo para los jóvenes talentos que quedaron a la deriva.

“No sé en qué situación están en cuanto a lo legal-económico; sé que tienen demasiada deuda, y para poder postular necesitas tener un certificado de ‘No Deuda’. Nosotros, como hicimos un club nuevo, no tenemos deuda y esperamos no tener”, explicó diálogo con Radio ADN.

En esa misma línea, el exzaguero detalló los pasos a seguir para que el proyecto vea la luz: “Tenemos que postular en la Tercera B, que ya abrió las postulaciones y en diciembre deciden si nos aceptan o no. Le queremos dar continuidad a lo que se va a perder, hay muchos chicos que quedaron en la nada”, señaló.

Eso sí, Rodríguez reconoce las dificultades que supone reemplazar al mítico club nacional y lo que puede significar para la población. “Obviamente a la gente que es hincha de Deportes Melipilla le genera ruido, pero si no tienen nada. Por un tema de deudas no podemos usar el nombre ni nada. Había que hacer algo de nuevo, desde cero y con gente nueva que empuja y quiera el bien para la ciudad. Me junté con gente que quiere lo mejor. Hay varios sponsors que están esperando este paso”, concluyó.

¿Cuándo es la despedida de Matías Rodríguez?

A la par de este ambicioso proyecto, Matías Rodríguez afina el espectáculo con el que dirá adiós de manera oficial a los terrenos de juego. La cita está fijada para el sábado 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en una velada que reunirá a grandes entrenadores, excompañeros y leyendas del fútbol chileno.

El propio Rodríguez confirmó la presencia de figuras icónicas del ciclo dorado de la U, entre las que destacan Johnny Herrera, Osvaldo González, Marcelo Díaz y Gustavo Lorenzetti, garantizando un marco emotivo y cargado de recuerdos para los hinchas azules.