Maximiliano Gutiérrez, la figura revelación del fútbol chileno en el inicio del Campeonato Nacional 2026, firmó este sábado como tercer refuerzo de Independiente de Avellaneda, convirtiéndose en la primera gran exportación del mercado de pases chileno de esta temporada. El extremo de 21 años llega desde Huachipato a préstamo sin cargo por un año, con obligación de compra del 50% del pase por 2 millones de dólares a ejecutarse en enero de 2027, pagaderos en cuotas semestrales de 500 mil dólares. Vestirá la camiseta número 28 bajo las órdenes del DT Gustavo Quinteros.

Lo que parecía un trámite se convirtió en un drama de 48 horas. La FIFA había inhibido a Independiente por una deuda de 1,5 millones de dólares con el ecuatoriano Fernando Gaibor, lo que impidió momentáneamente la inscripción del chileno. La operación que ayer parecía caída hoy es un hecho: los abogados del “Rojo” encontraron un recurso legal para postergar la sanción y habilitar la llegada del extremo.

Gustavo Quinteros había sido el principal impulsor de este fichaje desde semanas atrás, pidiendo expresamente un extremo con llegada al gol. Gutiérrez respondió con sus estadísticas como el mejor argumento, y ahora compartirá camarín con los también chilenos Luciano Cabral y Lautaro Millán en Avellaneda.

⚠️ ¿Por qué la FIFA casi impidió la llegada de Maxi Gutiérrez a Independiente?

La inhibición de la FIFA llegó a Independiente por una deuda impaga al ecuatoriano Fernando Gaibor que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) determinó en 1,5 millones de dólares más intereses. Mientras la sanción estuviera vigente, el club no podía inscribir ningún jugador, lo que dejó a Gutiérrez en el limbo durante casi dos días críticos antes del cierre del libro de pases argentino.

Los abogados del “Rojo” apelaron argumentando que la notificación había llegado fuera del plazo correspondiente, lo que permitió postergar la inhibición y habilitar la inscripción del chileno a tiempo. Desde el entorno de Gaibor advirtieron que la deuda deberá pagarse íntegramente el 26 de febrero, pero Independiente ya tiene a Gutiérrez registrado y disponible para debutar.

¿Por qué Gustavo Quinteros pidió expresamente fichar a Maximiliano Gutiérrez?

El técnico Gustavo Quinteros fue claro días antes del cierre del mercado: “A Maximiliano Gutiérrez lo estamos analizando. Estamos buscando características de extremos que puedan servir en las dos bandas. Este joven juega bien, sería una apuesta”. Su versatilidad para actuar por ambas bandas y su explosión en el inicio de 2026 terminaron de convencerlo para insistir en la operación.

Los números del extremo justifican el interés trasandino:

35 partidos con Huachipato en 2025, con 8 goles



con Huachipato en 2025, con 3 goles en 3 partidos de Liga de Primera 2026 antes de viajar



de Liga de Primera 2026 antes de viajar Minutos en Copa Libertadores ante Carabobo en fase clasificatoria



🇨🇱 ¿Cuántos chilenos hay en Independiente?

Con la llegada de Gutiérrez, Independiente suma tres jugadores chilenos en su plantel: Luciano Cabral, Lautaro Millán y el extremo acerero. La presencia chilena en el club de Avellaneda es una tendencia que se consolida bajo la gestión de Quinteros, quien conoce de cerca el medio local y confía en el talento nacional.A nivel general, Gutiérrez se integra al grupo de 19 futbolistas chilenos que actualmente compiten en la liga argentina, consolidando el país trasandino como el principal destino internacional del talento nacional en 2026. La cifra refleja la creciente valoración que tienen los jugadores del fútbol chileno en el mercado sudamericano.