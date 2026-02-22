El esperado Superclásico del fútbol chileno ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Tras la victoria de los albos en Rancagua, una de las figuras del “Cacique” decidió encender la previa del vital duelo ante Universidad de Chile.

Maximiliano Romero no se guardó nada al palpitar el trascendental compromiso de la próxima semana. El delantero argentino lanzó una potente advertencia que de seguro sacudirá rápidamente el ambiente en el CDA, que hoy enfrentan a Deportes Limache, buscando lo que sería su primer triunfo en este campeonato.

“Vamos a ir a demostrarlo”: El recado de Maxi Romero a la U de Chile

El atacante trasandino, que se ha ido ganando espacio en el esquema del técnico Fernando Ortiz en este inicio de la temporada 2026, enfrentó a los micrófonos luego del triunfo ante O’Higgins y dejó en claro que en Macul ya tienen la mente puesta en el superclásico del fútbol chileno. Lejos de poner paños fríos, el goleador decidió marcar la cancha de inmediato.

Consultado sobre cómo visualiza el choque ante el “Romántico Viajero”, Romero fue tajante: “Colo Colo es el más grande del país y eso tenemos que ir a demostrarlo en todos lados, especialmente en este tipo de partidos.”

Las palabras del ex Racing no se quedaron ahí, enviando un recado directo a la escuadra laica, que justamente hoy se juega la vida ante el líder Limache.

“Sabemos lo que significa este clásico para la gente. Vamos a ir a ganar, tenemos las armas y la jerarquía para llevarnos los tres puntos.”, aseguró el ariete, dejando la temperatura al máximo a falta de una semana para el pitazo inicial.

Presión total para la U de “Paqui” Meneghini

Las declaraciones de Maximiliano Romero llegan en un momento de extrema tensión para Universidad de Chile. Mientras en el Monumental respiran con mayor tranquilidad tras su visita a O’Higgins, en la vereda del frente el panorama es radicalmente opuesto.

El equipo dirigido por Francisco Meneghini llegará al Superclásico con la soga al cuello debido a su irregular arranque en el Campeonato Nacional 2026, equipo que aún no sabe de victorias en lo que llevamos de torneo.

Las declaraciones del delantero colocolino no hacen más que añadir un ingrediente extra de morbo y presión a un duelo que puede marcar la diferencia entre planteles.

¿Cuándo es el superclásico entre Colo Colo y la U de Chile?

El Superclásico del fútbol chileno 2026 entre Colo Colo y Universidad de Chile ya tiene fecha y horario oficial:

📅 Domingo 1 de marzo de 2026

⏰ 18:00 horas

🏟️ Estadio Monumental David Arellano

Este duelo corresponde a la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026 y será la edición 199 del Superclásico chileno, uno de los partidos más esperados de la temporada.