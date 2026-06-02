Haití y Nueva Zelanda se enfrentan este martes 2 de junio en el Chase Stadium de Fort Lauderdale en un amistoso FIFA que sirve de último ensayo antes del inicio del Mundial 2026.

El partido comienza a las 20:00 horas y llega en un momento en que el mundo del fútbol tiene la mirada puesta en los All Whites por una razón que va mucho más allá de lo deportivo: la masiva popularidad del defensor Tim Payne, que convirtió a Nueva Zelanda en uno de los seleccionados más comentados de la previa mundialista.

Aunque Haití y Nueva Zelanda no se cruzan con frecuencia en el calendario internacional, ambas selecciones comparten el privilegio de haber clasificado a la misma Copa del Mundo, lo que da a este amistoso un peso simbólico particular: es la última oportunidad para ajustar detalles antes de que empiece lo que realmente importa.

¿Por qué Tim Payne es tan famoso?

Tim Payne tenía menos de 5.000 seguidores en Instagram cuando fue convocado al Mundial 2026. El defensor del Wellington Phoenix era un desconocido fuera de Oceanía hasta que el influencer argentino Elscarso lo eligió como el jugador con menor visibilidad en redes de todo el torneo y lanzó una campaña para convertirlo en viral. Su perfil ya superó los cuatro millones de seguidores.

¿Dónde y cómo ver en vivo Haití vs Nueva Zelanda?

El amistoso entre Haití y Nueva Zelanda se transmite por ESPN a través de Disney+ para los suscriptores del Plan Premium en Chile.

Streaming: Disney+ (Plan Premium)

¿Cuándo y a qué hora juegan Haití vs Nueva Zelanda?

Fecha: Martes 2 de junio de 2025

Martes 2 de junio de 2025 Hora: 20:00 (hora de Chile)

20:00 (hora de Chile) Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale, Estados Unidos

Cómo llegan Haití y Nueva Zelanda a este amistoso FIFA

Nueva Zelanda viene de resultados iregulares: en marzo goleó 4-1 a Chile en un amistoso donde Tim Payne fue titular como lateral derecho antes de ser reemplazado por Callan Elliot, pero luego cayó 0-2 ante Finlandia. Clasificados al Grupo G del Mundial 2026 (puesto 85 del ranking FIFA), los All Whites debutarán el 15 de junio ante Irán, luego enfrentarán a Egipto el 21 y cerrarán la fase de grupos ante Bélgica el 26 de junio.

Haití, por su parte, llega con resultados mixtos en su última ventana de marzo: empató 1-1 con Islandia y cayó 0-1 ante Túnez. El 83° del ranking FIFA integrará el Grupo C del Mundial 2026, donde enfrentará a Escocia el 13 de junio, a Brasil el 19 y cerrará la fase de grupos ante Marruecos el 24 de junio.