Datos Clave Encontrón en la cancha: Franco Calderón y Javier Altamirano protagonizaron un tenso cruce físico tras una tarjeta amarilla en el duelo ante Deportes Concepción. Decisión técnica: Fernando Gago le quitó la titularidad al defensor argentino, priorizando a la dupla de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez. Fin de ciclo: El vínculo del zaguero finaliza en diciembre de este año y la concesionaria ya decidió que no extenderá su contrato.

Universidad de Chile logró sacar adelante la tarea al imponerse sobre Deportes Concepción, escalando posiciones en la tabla del Campeonato Nacional 2026 gracias a un doblete de Eduardo Vargas. Sin embargo, la alegría del triunfo pasó a un segundo plano debido a un inesperado conflicto interno que se desató en pleno césped del Estadio Nacional. Un cruce físico entre dos compañeros no solo generó tensión en el plantel, sino que terminó de coronar el complejo momento de uno de los defensores del Romántico Viajero, quien tendría sus días contados en el club.

¿Qué pasó entre Franco Calderón y Javier Altamirano?

El ambiente se caldeó en el minuto 64 del compromiso frente al cuadro penquista. Tras una infracción lejos de su área, el defensor Franco Calderón se ganó la tarjeta amarilla, lo que provocó el rápido reproche de su compañero, el volante Javier Altamirano. Lejos de aceptar la crítica, el zaguero argentino respondió de manera agresiva propinándole un “pechazo”.

El conflicto obligó a la rápida intervención de Eduardo Vargas, quien debió alejar a Altamirano y calmar a Calderón para que el incidente no pasara a mayores.

Tras el encuentro, Calderón intentó bajarle el perfil a la situación. “Queda en la cancha, porque obviamente somos profesionales. Está todo hablado y quedó ahí nomás”, aseguró el futbolista en zona mixta.

La reprimenda de Fernando Gago tras la pelea en la U de Chile

El entrenador azul, Fernando Gago, no ocultó su incomodidad ante el altercado, entregando una escueta pero firme declaración. “Son cosas que quedan, que pasan y quedan en el vestuario. Ya no más. No soy partícipe de hablar de eso”, sentenció el estratega transandino, blindando el camarín.

Sin embargo, las consecuencias para Calderón van más allá de un reto público. El central perdió todo el protagonismo desde la llegada de Gago a la banca, quien ha sido enfático en su preferencia por Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez en la zaga estelar.

El propio Calderón asumió su nuevo rol secundario: “Sabemos que todos los técnicos cuando llegan tienen miradas diferentes. El profe llegó con su idea y hay que aceptar, seguir trabajando día a día y seguir mejorando para lo que necesite y cada vez que me toque, responder”.

Fichajes U de Chile: ¿Hasta cuándo tiene contrato Franco Calderón?

El altercado físico parece haber sido la gota que rebalsó el vaso para sellar su destino tal como afirmó El Deportivo en su crónica sobre el incidente. El medio nacional argumenta que “el encontrón que tuvo con Javier Altamirano selló una semana complicada para el defensa argentino”, uniendo el episodio disciplinario con su inminente partida.

Su contrato con la concesionaria concluye en diciembre de este año y desde la sociedad anónima aseguran que el vínculo no será renovado. “La razón principal de su eventual partida es que perdió todo protagonismo con Fernando Gago”, detalla el citado medio.

De hecho, el club ya evalúa poner su pase en el mercado para una eventual venta o préstamo durante la ventana invernal, mientras que el cuerpo técnico ha fijado como prioridad la contratación de un nuevo defensa central para suplir su salida, sentenciando el futuro de Calderón en el CDA.