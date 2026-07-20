Datos Clave El ganador: España se quedó con el Mundial 2026 y Rodri fue elegido como el Mejor Jugador (MVP) del certamen. El desprecio: La revista France Football encendió la polémica al aclarar que ganar la Copa del Mundo no garantiza llevarse el galardón anual. El guiño: Para rematar la controversia, la organización graficó su inesperado comunicado oficial con una fotografía del astro argentino.

La Selección de España se encuentra celebrando su histórica segunda estrella mundialista, donde Rodri se consagró como el flamante MVP del torneo disputado en Norteamérica. Sin embargo, cuando las celebraciones recién empezaban en Madrid, desde Francia decidieron arruinar la fiesta.

La revista France Football, organizadora histórica del Balón de Oro, alzó la voz con un inoportuno artículo que le quita peso al título de La Roja y le abre de par en par la puerta al capitán de Argentina, Lionel Messi, para llevarse la corona.

¿Quién ganará el Balón de Oro 2026? La polémica entre Rodri y Messi

La organización del prestigioso galardón se desligó públicamente de la obligación de tener que premiar a un futbolista de la selección campeona del mundo. En un artículo oficial, graficado sorpresivamente con una foto de Lionel Messi lamentando el segundo puesto en Nueva Jersey, lanzaron una contundente advertencia al planeta fútbol.

“Sí, ganar la Copa del Mundo ayuda, pero no garantiza un Balón de Oro. Para ganarlo, tienes que haber sido el mejor jugador de la temporada, no solo del Mundial”, sentenció el texto publicado en el sitio del premio.

A esto se suma una aclaración previa de la misma organización, donde recalcaron que desde el año 2007 ya no existe ninguna restricción geográfica, por lo que no es obligación militar en una liga de Europa para competir por el trofeo mundial.

Los números estadísticos también avalan la postulación del jugador del Inter Miami. De acuerdo a los registros de la plataforma Sofascore, Messi lideró prácticamente todos los rubros ofensivos durante el Mundial 2026. De hecho, el trasandino cerró su historia en el certamen planetario como el segundo máximo goleador histórico con 21 tantos y como el segundo futbolista con más duelos ganados (283).

El peso de la historia: Los antecedentes que respaldan a Messi

Para justificar su postura, el artículo de France Football hizo un crudo repaso histórico. Si bien rememoraron los casos de Bobby Charlton (1966), Paolo Rossi (1982), Lothar Matthäus (1990), Zinedine Zidane (1998), Ronaldo (2002) y Fabio Cannavaro (2006), quienes sí lograron aunar la corona mundial con el galardón individual, dejaron en claro que esa tendencia se rompió.

Justamente, el encargado de quebrar el paradigma fue Lionel Messi en 2010. Pese a que España ganó el Mundial de Sudáfrica, el argentino descollaba en el Barcelona y terminó arrebatándole el premio a sus compañeros campeones del mundo, Andrés Iniesta y Xavi.

La historia de los “animadores sin corona” se repitió en 2014, cuando Cristiano Ronaldo se impuso sobre el alemán campeón del mundo, Manuel Neuer. Luego, en 2018, el croata Luka Modric se llevó el trofeo individual pese a perder la final de Rusia, superando a su verdugo francés Antoine Griezmann.

Candidatos al Balón de Oro 2026: Mbappé, Kane y la irrupción de Cubarsí

Más allá de la guerra declarada que existe entre el argentino y el mediocampista español, la carrera tiene a otros gigantes en la pelea que no lograron levantar la corona.

Kylian Mbappé, por ejemplo, cerró su participación convirtiéndose en el máximo goleador del Mundial. Con este hito, el francés ya es, en solitario, el único futbolista en terminar como pichichi en dos Copas del Mundo consecutivas.

Por su parte, Harry Kane asoma con el cartel de la Bota de Oro europea y números descomunales en el Bayern Munich. Sin embargo, el atacante inglés entiende lo ingrata de la votación: “Podría marcar 100 goles esta temporada, pero si no gano la Champions League o el Mundial, probablemente no vayas a ganar el Balón de Oro. Es lo mismo para Erling Haaland o para cualquier otro jugador”.

Finalmente, por el lado del flamante campeón mundial también asoman figuras jóvenes como Lamine Yamal y el defensor Pau Cubarsí. Este último fue galardonado como el mejor jugador joven del torneo tras disputar todos los minutos. Sobre su impresionante nivel defensivo, el exfutbolista Marc Crosas fue lapidario en su juicio: “A Cannavaro le dieron un Balón de Oro por menos de lo que ha hecho Pau Cubarsí en este Mundial con 19 años”.

La respuesta final de esta apretada y polémica disputa se revelará en la gala programada para el próximo 26 de octubre en Londres.