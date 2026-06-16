Ghana enfrenta a Panamá este miércoles 17 de junio en el Estadio Toronto (BMO Field), desde las 19:00 horas de Chile, por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026. Ese mismo día, más temprano, Inglaterra y Croacia abren la zona en Dallas.

Es un cruce inédito en Copas del Mundo y, en la práctica, una final anticipada. Con Inglaterra y Croacia como favoritos del grupo, Ghana y Panamá saben que sus opciones de avanzar pasan en buena medida por ganar este duelo directo, lo que carga de presión un partido que ninguno puede arrancar dormido.

Ghana llega con experiencia mundialista y una clasificación contundente: el equipo de Otto Addo fue uno de los grandes de las eliminatorias africanas, donde sumó ocho triunfos en diez fechas. Las Estrellas Negras apuestan a su velocidad por las bandas y a sus individualidades para imponer jerarquía desde el debut.

Panamá, en cambio, disputa apenas su segundo Mundial tras el estreno en Rusia 2018, donde perdió sus tres partidos ante Bélgica, Inglaterra y Túnez. Los Canaleros de Thomas Christiansen llegan distintos: ganaron su grupo en la última ronda de la Concacaf y se apoyan en figuras como Ismael Díaz para borrar el cero de hace ocho años y dar el golpe en su regreso. Además, cuentan con dos jugadores que militan en la liga chilena: Cecilio Waterman y César Yanis.

¿Qué canal transmite Ghana vs Panamá EN VIVO?

El partido del Grupo L del Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV de pago: DSports+ Plus 613/1613 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Ghana vs Panamá?

Ghana vs Panamá se juega este miércoles 17 de junio a las 19:00 horas de Chile.

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Hora: 19:00 horas de Chile

Estadio: Toronto (BMO Field)

El duelo corresponde a la primera fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Ghana vs Panamá ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS Ghana vs Panamá?

Ghana vs Panamá no contará con transmisión por TV abierta en Chile, por lo que no estará disponible de forma gratuita. El partido solo se podrá ver por señales y plataformas de pago: DSports+ Plus, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo L del Mundial 2026?

El Grupo L del Mundial 2026 está integrado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.