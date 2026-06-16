Datos Clave El castigo original:: La Primera Sala había sancionado inicialmente al elenco universitario con la pérdida de tres puntos por el pago fuera de plazo del IVA correspondiente a febrero de 2026. El motivo del atraso: El gerente general de la institución sufrió el robo de su teléfono móvil, el cual contenía el token digital del Banco Consorcio, único mecanismo habilitado para autorizar transferencias. El alivio: La Segunda Sala falló de manera unánime a favor del club, permitiéndoles mantener sus 19 unidades en la tabla de posiciones.

El caso que tuvo en vilo a buena parte del sur del país durante casi un mes llegó a su desenlace definitivo, con un resultado que parece sacado de una película. El equipo enfrentaba una dura sanción tras una denuncia de la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP por el pago extemporáneo del Formulario 29. Lo que en primera instancia se tradujo en una lapidaria resta de tres puntos, dio un giro radical de 180 grados. Todo gracias a la comprobación de un lamentable episodio policial que terminó convirtiéndose en la inesperada salvación de Universidad de Concepción.

¿Por qué el Tribunal le “devolvió” los puntos a Universidad de Concepción?

El punto central del caso fue un asalto. Durante la madrugada del viernes 20 de marzo de 2026, el Gerente General del club, Simón Figari Vial, fue víctima del robo de su teléfono móvil. El gran problema para el “Campanil” es que ese dispositivo contenía el “soft token” bancario, el cual era el único mecanismo de autenticación para autorizar los pagos de la institución.

En un principio, la Primera Sala desestimó este argumento en su fallo del 28 de abril, señalando que el club debió adoptar resguardos para no depender de un solo equipo electrónico. Sin embargo, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina decidió revocar esa sentencia al acreditar que se trató de un caso fortuito o de fuerza mayor.

El tribunal comprobó que el equipo obraba con la diligencia exigible, ya que Figari intentó comunicarse esa misma madrugada con el banco para bloquear sus claves, y el club contaba con los fondos suficientes en sus cuentas. Apenas se obtuvo un nuevo código de activación el lunes 23 de marzo (primer día hábil), la institución realizó el pago íntegro, incluyendo multas e intereses.

Por ello, los integrantes de la sala —Jorge Ogalde Muñoz, Mauricio Olave Astorga, Bruno Romo Muñoz y Ernesto Vásquez Barriga— fallaron de manera unánime a favor del club sureño, con la inhabilitación del juez Claudio Guerra Gaete.

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La tabla de posiciones: un respiro vital para el Campanil

Con la sanción oficialmente anulada, Universidad de Concepción no perderá las unidades que estaban en entredicho. Esta determinación es un verdadero salvavidas matemático para las pretensiones de la escuadra universitaria en la Liga de Primera 2026.

Actualmente, el elenco penquista se ubica en la undécima posición del torneo con 19 puntos. Si el castigo de tres unidades se hubiera hecho efectivo, el panorama habría sido oscuro: habrían quedado peligrosamente cerca de la zona de descenso, ubicándose a tan solo tres puntos del penúltimo, Cobresal (13 unidades), y a cuatro del colista, Unión La Calera (12 unidades).

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