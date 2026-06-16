Uzbekistán enfrenta a Colombia este miércoles 17 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), desde las 22:00 horas de Chile, por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. Será el cierre de la jornada inaugural de la zona, que más temprano abren Portugal y RD Congo en Houston.

Es un cruce inédito en Copas del Mundo y con realidades opuestas. Colombia llega como una de las selecciones llamadas a pelear arriba: el equipo de Néstor Lorenzo se apoya en una generación de jerarquía europea con James Rodríguez como capitán y Luis Díaz como su gran desequilibrante, tras una temporada brillante en el Bayern Múnich. Los Cafeteros vuelve a un Mundial luego de quedar fuera de Qatar 2022 y quiere arrancar con el pie derecho.

Uzbekistán, en cambio, vive un momento histórico: disputa su primera Copa del Mundo tras sellar la clasificación en las eliminatorias asiáticas. Los Lobos Blancos, dirigidos por Fabio Cannavaro, apuestan a su solidez defensiva y al contragolpe, con Eldor Shomurodov como referente de área. El debut llega cargado de épica para un país que esperó décadas por este momento.

Un factor que puede emparejar el duelo es la altura del Azteca, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, un escenario exigente para ambas selecciones.

¿Qué canal transmite Uzbekistán vs Colombia EN VIVO?

El partido del Grupo K del Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN

¿A qué hora juegan Uzbekistán vs Colombia?

Uzbekistán vs Colombia se juega este miércoles 17 de junio a las 22:00 horas de Chile.

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Hora: 22:00 horas de Chile

Estadio: Ciudad de México (Estadio Azteca)

El duelo corresponde a la primera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Uzbekistán vs Colombia ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Uzbekistán vs Colombia?

Uzbekistán vs Colombia tendrá transmisión gratuita por Chilevisión.

El partido se podrá ver sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.

¿Cómo está el Grupo K del Mundial 2026?

El Grupo K del Mundial 2026 está integrado por Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.