Palestino recibe en el Estadio Municipal de La Cisterna al líder del Campeonato Nacional 2026, Deportes Limache. Con realidades distintas, los Baisanos buscan una victoria para seguir escalando en la tabla, mientras que el cuadro cervecero busca el primer lugar. En medio del encuentro ocurrió una acción insólita que ya da de qué hablar en el mundo del fútbol.

La acción fue ejecutada por el atacante de los Baisanos, Nelsón Da Silva, quien en un partido ajustado sin muchas oportunidades claras logró marcar la apertura del marcador, y un minuto más tarde ser expulsado por una desconcentración en su celebración.

La insólita roja de Da Silva en Palestino

A los 60 minutos de juego, Nelsón da Silva tuvo la oportunidad de marcar el primer gol con un cabezazo que impactó en la mano del volante limachino Ramón Martínez. Es por ello que el árbitro del encuentro, Claudio Díaz, decide sancionar penal para Palestino.

El encargado de patear el lanzamiento desde los doce pasos fue el mismo atacante que generó el penal, quien con un sólido remate al medio del arco marcó la apertura del marcador. En su celebración, Da Silva decide sacarse la camiseta y mostrar una sudadera con el lema “Los tiempos de Dios son perfectos”. A pesar del gesto, el atacante olvidó que en el primer tiempo ya había recibido una tarjeta amarilla, por lo que el juez central no tuvo más opción que expulsar al delantero.

🇵🇸⚽😅 Héroe hasta que…



Nelson Da Silva tuvo la oportunidad de marcar y la tomó con el penal, pero en la celebración se sacó la camiseta y sumó una amarilla.



¿El problema? El atacante ya contaba con una tarjeta, provocando su expulsión por acumulación en este… pic.twitter.com/gGJs8nDAQs — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 12, 2026

Tanto el cuerpo técnico como el dt de Palestino, Cristián “Nona” Muñoz, se percataron de la situación y esperaban que el árbitro no se diera cuenta de la acción cometida por Da Silva. Para su mala fortuna, presenciaron la expulsión y se llenaron de lamentos en la banca de los locales.

Para más información sobre Palestino y Deportes Limache ingresar a Al Aire Libre.