Datos Clave Gol en el debut: Tim Payne anotó con la camiseta de Olimpia ¿Cuánto demoró?: Estuvo 12 minutos en cancha antes de marcar ¿Cuándo vuelve a jugar?: Jueves 13 de agosto por Copa Sudamericana

Tim Payne debutó de la mejor forma en Olimpia de Paraguay: uno de los jugadores más populares del Mundial 2026 anotó un gol en la victoria por 5-0 ante Rubio Ñu, duelo que se llevó a cabo este domingo en el marco del Campeonato de Clausura en aquel país.

Payne ingresó en los 69 minutos de juego en este compromiso, ante el aplauso de la hinchada del Rey de Copas en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, y se demoró 12 minutos en marcar por primera vez.

¿Cómo fue el gol de Tim Payne en su debut en Olimpia?

Tim Payne fue parte del inicio de una buena jugada por el sector derecho de Olimpia. El jugador neozelandés superó la mitad de la cancha con un buen pase para su compañero Franco Alonso y continuó comprometido con la acción, recibiendo de vuelta el balón en la medialuna del área rival, ejecutando un derechazo que dejó sin opciones al portero rival Carlos Servín.

⚽️¡QUÉ GOLAZO! Tim Payne debutó con la camiseta franjeada y en pocos minutos marcó este golazo.



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Fue el quinto tanto de su escuadra: el resto fueron anotados por Braian Romero (16′), Eduardo Delmás (45+2′), Romeo Benítez (50′) y Fernando Cardozo (71′).

¿Cuándo vuelve a jugar Tim Payne en Olimpia?

Tim Payne tiene la posibilidad de volver a jugar el jueves 13 de agosto a las 18:00 horas en el crucial duelo de ida ante Vasco da Gama en Brasil por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, aunque dependerá del técnico Pablo “Vitamina” Sánchez si es que lo alinea del principio, lo utiliza desde la banca o no lo considera.

Por la liga paraguaya, el elenco decano vuelve a la cancha el fin de semana del domingo 16 ante Sportivo Ameliano, en fecha y horario por confirmar.