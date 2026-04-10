Colo Colo no tendrá acción oficial este fin de semana, pero la actividad en el Estadio Monumental es frenética de cara al cierre de la primera rueda. Con el liderato del Campeonato Nacional consolidado, la dirigencia de Blanco y Negro ha volcado sus esfuerzos en la “Misión Blindaje” para renovar a las joyas de la cantera, Diego Ulloa y Leandro Hernández, cuyos contratos expiran en diciembre de 2026.

A esto se suma la presión por definir el futuro de Joaquín Sosa, quien manifestó públicamente su deseo de que el club ejecute la opción de compra al Bologna. Mientras el equipo de Fernando Ortiz sostiene el ritmo con un amistoso ante Colchagua, el proyecto del nuevo Monumental entra en una fase clave de permisos ambientales, todo bajo la atenta mirada de Iván Zamorano, quien respaldó el pragmatismo del actual puntero del fútbol chileno.

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