Castigo confirmado: Los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez recibieron dos fechas de suspensión tras los incidentes frente a la UC. El kinesiólogo albo fue castigado con tres jornadas.

Portazo a Palacios: El director deportivo, Jaime Pizarro, descartó en el corto plazo el fichaje de Carlos Palacios por su alto costo en Boca Juniors.