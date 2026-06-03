Noticias de Colo Colo hoy 3 de junio: El crudo castigo a Sosa y Méndez, el frenazo a Carlos Palacios y la confirmación de Correa
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Carla Bernucci
El "tercer tiempo" del Clásico ante la UC se saldó con duras sanciones para el Cacique por parte del Tribunal de Disciplina. En paralelo, la gerencia deportiva cerró la puerta a un sonado regreso desde Boca Juniors, mientras que Javier Correa rompió el silencio ante los millonarios intereses desde el extranjero.
El Clásico frente a Universidad Católica en el Claro Arena dejó un dulce sabor a victoria en la cancha, pero una amarga resaca en los escritorios de la ANFP. Tras más de una semana de incertidumbre, el Tribunal de Disciplina dictó sentencia sobre los bochornosos incidentes ocurridos tras el pitazo final del juez José Cabero. A pesar de los alegatos presenciales de Blanco y Negro, las sanciones cayeron con dureza sobre la delegación de Colo Colo, desarmando nuevamente la pizarra de Fernando Ortiz en la retaguardia para el cierre de la primera rueda.
Mientras el cuerpo técnico intenta armar el puzzle defensivo y mantiene el optimismo por jugar en la cancha del Estadio Monumental ante Cobresal, la gerencia deportiva no descansa. La apertura del inminente mercado de pases de invierno trajo consigo declaraciones cruzadas sobre regresos anhelados, portazos dirigenciales y el blindaje definitivo a los artilleros que tienen al “Eterno Campeón” en la cima exclusiva del Campeonato Nacional 2026.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).