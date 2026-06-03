El Clásico frente a Universidad Católica en el Claro Arena dejó un dulce sabor a victoria en la cancha, pero una amarga resaca en los escritorios de la ANFP. Tras más de una semana de incertidumbre, el Tribunal de Disciplina dictó sentencia sobre los bochornosos incidentes ocurridos tras el pitazo final del juez José Cabero. A pesar de los alegatos presenciales de Blanco y Negro, las sanciones cayeron con dureza sobre la delegación de Colo Colo, desarmando nuevamente la pizarra de Fernando Ortiz en la retaguardia para el cierre de la primera rueda.

Mientras el cuerpo técnico intenta armar el puzzle defensivo y mantiene el optimismo por jugar en la cancha del Estadio Monumental ante Cobresal, la gerencia deportiva no descansa. La apertura del inminente mercado de pases de invierno trajo consigo declaraciones cruzadas sobre regresos anhelados, portazos dirigenciales y el blindaje definitivo a los artilleros que tienen al “Eterno Campeón” en la cima exclusiva del Campeonato Nacional 2026.

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