Datos Clave Buena noticia: El pasto del Monumental se encuentra en buenas condiciones tras el concierto de Milo J, según Dale Albo. Plan B activo: Pese a ello, Blanco y Negro mantiene reservado el Estadio Nacional como alternativa de respaldo. Fecha: El Cacique recibirá a Cobresal el próximo 13 de junio por el Campeonato Nacional.

Buenas noticias para Colo Colo. El césped del Estadio Monumental se recuperó favorablemente tras el concierto de Milo J del 23 de mayo y, según informó Dale Albo, el campo de juego se encuentra en buenas condiciones para albergar el partido ante Cobresal del sábado 13 de junio.

El Estadio Nacional, que Blanco y Negro había reservado como alternativa, pasaría a ser una opción de respaldo antes que una necesidad concreta.

Optimismo en Colo Colo para recibir a Cobresal en el Monumental

La preocupación que generó el concierto del cantante argentino en el recinto de Pedreros parece haber quedado atrás. De acuerdo a la citada fuente, el gramado del Cacique responde favorablemente y no habría inconvenientes para recibir al equipo de Gustavo Huerta en Macul el 13 de junio a las 17:30 horas, cuando Colo Colo cierre la primera rueda del Campeonato Nacional.

De confirmarse, el partido ante Cobresal será el primero del Cacique en el Monumental desde el pasado 17 de mayo, cuando los albos vencieron a Ñublense. Desde entonces, el equipo solo ha jugado lejos de casa.

El plan B de Colo Colo para recibir a Cobresal

Pese al optimismo, Dale Albo precisó que aún no existe una confirmación oficial del recinto para el duelo ante los mineros. Blanco y Negro mantiene reservado el Estadio Nacional como alternativa en caso de que el campo de juego no esté en condiciones óptimas al momento de la inspección definitiva.

Sin embargo, la directiva albo confía en que podrán ejercer la localía en su casa. El recinto de Ñuñoa es hoy una opción de respaldo antes que una alternativa concreta, y todo indica que el Monumental estará listo para recibir a Cobresal sin necesidad de cambiar de sede.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Cobresal?

Colo Colo jugará ante Cobresal el próximo sábado 13 de junio a las 17:30 horas por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2026.