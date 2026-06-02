Datos Clave La confesión de Correa: El delantero reconoció que no lo pasó bien en el inicio del 2026 en Colo Colo. Motivo: Su irregular momento y los problemas físicos mermaron su rendimiento. Renacer futbolístico: El atacante contó cómo revirtió la situación: ha anotado 8 goles en 13 partidos.

Javier Correa goza de un gran momento en Colo Colo. El delantero tuvo un renacer futbolístico y se ha convertido en una de las grandes figuras del equipo de Fernando Ortiz, sumando siete goles en sus últimos cinco partidos en el Campeonato Nacional.

Sin embargo, el atacante argentino tuvo un irregular comienzo de temporada, donde acumuló varios encuentros sin convertir, situación que lo mantuvo en el centro de las críticas. El ariete recordó lo ocurrido y reconoció que lo pasó bastante mal por los cuestionamientos de los hinchas.

¿Qué dijo Javier Correa sobre lo que vivió en Colo Colo?

Javier Correa fue invitado el pasado lunes al programa Tipsters, donde se refirió a los días más difíciles que le ha tocado vivir en Colo Colo y reveló cómo logró revertir la situación.

“Yo soy consciente de que no estaba en un buen momento. Me lesioné, salí del equipo titular, y ahí es donde uno tiene que ser autocrítico y autoexigente. Si los goles no llegaban, es porque estaba errando en algo. Después me enfoqué y ahora me están saliendo las cosas”, comenzó diciendo.

“Sí, lo pasé mal. Las críticas siempre son dañinas. Somos seres humanos, sentimos. No soy de fierro. Un error, una crítica, un momento familiar o algo que pasa, siempre duele, siempre es feo. Las redes sociales son muy destructivas”, agregó.

Sin embargo, Correa también hizo una autocrítica y contó qué hizo para conseguir el renacer que ha tenido en las últimas semanas. “La pasé mal, pero a la vez digo: ‘Hay algo que dejé de hacer y por eso llegaron todas esas críticas’. Entonces volví a la base, volví a donde realmente tengo que estar. Ahora me siento pleno, contento, disfruto el día a día”, reconoció.

“Si le sonríes a la gente o a la vida, eso vuelve. Pero si andas enojado todo el día, te vuelven cosas para que te sigas quejando y sigas enojado”, sentenció.

Los números de Javier Correa en Colo Colo el 2026

Javier Correa ha disputado 677 minutos en 13 partidos este 2026 con Colo Colo: 570 en el Campeonato Nacional y 107 en la Copa de la Liga. En total ha anotado 8 goles, todos en el torneo. Además, entregó una asistencia en la copa.