O’Higgins derrotó por 2-1 a Palestino de visita en el estadio Municipal de La Cisterna, duelo que le permitió a los Celestes quedar omo nuevos sublíderes con 41 puntos.

La escuadra rancagüina quedó a 15 puntos del puntero Coquimbo Unido, elenco que extendió su ventaja con sus perseguidores y está cada vez más cerca de ser campeón.

Los goles de Palestino vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025

O’Higgins anotó sus dos conquistas gracias a Maximiliano Romero, en los 7’ y 67 minutos de juego, demostrando su gran aporte como refuerzo en este segundo semestre.

Palestino descontó en los 70’ a través de Joe Abrigo, pero el envión no alcanzó para conseguir el empate.

