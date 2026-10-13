Este martes 13 de octubre promete emociones fuertes para los fanáticos del balompié. La cartelera ofrece un menú imperdible con lo mejor de la UEFA Champions League en el Viejo Continente y el inicio de la gran definición en la Copa Sudamericana, donde habrá una fuerte presencia chilena tanto en la cancha como impartiendo justicia.
¿Dónde ver a Carlos Palacios en el Boca vs Vasco en la Copa Sudamericana?
La atención en Sudamérica estará puesta en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), donde Boca Juniors y Vasco da Gama darán el puntapié inicial a las semifinales del certamen continental a partir de las 21:30 horas.
En este trascendental duelo de ida, se espera que el chileno Carlos Palacios sea protagonista en el esquema de los “Xeneizes”, comandados por Rodolfo Arruabarrena. Boca, el único de los semifinalistas que sabe lo que es levantar este trofeo (2004 y 2005), buscará sacar ventajas en casa ante un elenco brasileño que demostró solidez defensiva en rondas previas y cuenta con el portero Léo Jardim como gran figura.
El cruce contará con arbitraje íntegramente chileno: Piero Maza será el juez central, mientras que José Cabero estará a cargo del VAR. El historial entre ambos clubes favorece a los argentinos: en cuatro cruces previos en torneos CONMEBOL, Boca registra dos triunfos y dos empates.
La Champions League se toma la pantalla
La fase de liga de la UEFA Champions League continúa su curso con varios encuentros que prometen goles y espectáculo. Uno de los choques más atractivos será el que animen Arsenal frente a Lille en Londres, además del vibrante cruce entre Villarreal y Napoli en España.
Asimismo, Atlético de Madrid medirá fuerzas ante un necesitado Manchester United en el Cívitas Metropolitano, mientras que Inter de Milán recibirá al Club Brugge en Italia. Por su parte, el FC Barcelona visitará el infierno turco para medirse ante Galatasaray, y el Bayern Múnich será forastero ante Viking FK.
Partidos de hoy martes 13 de octubre: quién juega y dónde ver por TV
A continuación, revisa la cartelera completa con los horarios y los canales que transmiten los encuentros más destacados de este martes 13 de octubre:
Copa Sudamericana (Semifinales – Ida)
- 21:30 | Boca Juniors vs Vasco da Gama | DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium, ESPN, DSports
UEFA Champions League (Fase Liga)
- 13:45 | Lens vs Sporting CP | Disney+ Premium, ESPN
- 13:45 | Sabah FK vs Slavia Praha | Disney+ Premium, ESPN Premium
- 16:00 | Arsenal vs Lille | Disney+ Premium, ESPN 4
- 16:00 | Villarreal vs Napoli | Disney+ Premium, ESPN 6
- 16:00 | At. Madrid vs Manchester Utd. | Disney+ Premium, ESPN
- 16:00 | Inter Milan vs Club Brugge | Disney+ Premium, ESPN 3
- 16:00 | Galatasaray vs FC Barcelona | Disney+ Premium, ESPN 5, ESPN Premium
- 16:00 | RB Leipzig vs PSV Eindhoven | Disney+ Premium, ESPN 7
- 16:00 | Viking FK vs FC Bayern | Disney+ Premium, ESPN 2
Championship (Inglaterra)
- 16:00 | Stoke City vs Middlesbrough | Disney+ Premium
AFC Champions League Elite
- 09:15 | Cong An Ha Noi FC vs Kashima Antlers | Disney+ Premium
- 13:00 | Al Sadd vs Al Hilal | Disney+ Premium
- 15:15 | Al-Ittihad Jeddah Club vs Shabab Al Ahli | Disney+ Premium