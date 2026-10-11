El fútbol chileno sigue su marcha este fin de semana largo. Hoy, domingo 11 de octubre habrá seis partidos, tanto de Primera como de Primera B que se podrán ver en vivo y en directo por televisión y streaming.
Será una jornada que promete emociones fuertes. En la división de honor, Colo Colo y Coquimbo Unido juegan el duelo más destacado de la fecha 24. El campeón actual y el líder, y más que posible monarca del Campeonato Nacional 2026 se medirán en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, sin la presencia de fanáticos del Cacique.
Y en el ascenso, otro duelo de campanillas. Cobreloa quiere dar otro paso más al regreso a la máxima categoría del fútbol chileno cuando visite a Deportes Copiapó. Una difícil salida para los de Mario Salas, que solo con un triunfo tendrían asegurado el primer puesto una fecha más. Su escolta, San Luis juega mañana en Puerto Montt.
Cartelera de TV del fútbol chileno, domingo 11 de octubre
12:30 horas. Primera División. Everton vs. Deportes La Serena. HBO Max – TNT Sports Premium.
12:30 horas. Primera B. Antofagasta vs. San Marcos de Arica. TNT Sports – HBO Max.
15:00 horas. Primera División. Coquimbo Unido vs Colo Colo. HBO Max – TNT Sports Premium.
15:00 horas. Primera B. Deportes Copiapó vs Cobreloa. HBO Max – TNT Sports.
17:30 horas. Primera División. Deportes Concepción vs. Unión La Calera. HBO Max – TNT Sports Premium.
20:00 horas. Primera División. Deportes Limache vs. Palestino. HBO Max – TNT Sports Premium.
Tabla de Posiciones Primera División
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Forma
|1
|
|23
|17
|3
|3
|48
|22
|+26
|54
|PGGGG
|2
|
|23
|13
|3
|7
|50
|33
|+17
|42
|GPEGG
|3
|
|23
|12
|6
|5
|35
|19
|+16
|42
|GEGGP
|4
|
|23
|10
|6
|7
|37
|25
|+12
|36
|GGEEP
|5
|
|23
|11
|3
|9
|36
|33
|+3
|36
|GGPPG
|6
|
|23
|10
|3
|10
|43
|35
|+8
|33
|GPGGP
|7
|
|23
|8
|8
|7
|28
|31
|-3
|32
|PGEEG
|8
|
|23
|9
|4
|10
|25
|26
|-1
|31
|GPPPP
|9
|
|23
|9
|4
|10
|33
|39
|-6
|31
|PPPGG
|10
|
|23
|7
|9
|7
|34
|38
|-4
|30
|GGEPG
|11
|
|22
|8
|5
|9
|31
|31
|0
|29
|PGPGP
|12
|
|23
|7
|7
|9
|26
|31
|-5
|28
|PPGPP
|13
|
|24
|8
|3
|13
|28
|38
|-10
|27
|PGEGP
|14
|
|24
|7
|4
|13
|35
|45
|-10
|25
|PPPPP
|15
|
|24
|6
|5
|13
|18
|40
|-22
|23
|PEGPG
|16
|
|23
|4
|5
|14
|19
|40
|-21
|17
|GPEPG
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|12
|8
|2
|2
|28
|10
|+18
|26
|2
|
|12
|7
|3
|2
|26
|13
|+13
|24
|3
|
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|+12
|24
|4
|
|11
|7
|0
|4
|23
|13
|+10
|21
|5
|
|11
|6
|2
|3
|29
|16
|+13
|20
|6
|
|12
|6
|2
|4
|23
|22
|+1
|20
|7
|
|12
|5
|4
|3
|19
|13
|+6
|19
|8
|
|12
|6
|1
|5
|19
|17
|+2
|19
|9
|
|12
|5
|3
|4
|16
|13
|+3
|18
|10
|
|12
|4
|4
|4
|16
|14
|+2
|16
|11
|
|12
|4
|4
|4
|19
|18
|+1
|16
|12
|
|12
|4
|4
|4
|15
|16
|-1
|16
|13
|
|11
|5
|1
|5
|8
|12
|-4
|16
|14
|
|10
|4
|3
|3
|13
|9
|+4
|15
|15
|
|11
|5
|0
|6
|11
|14
|-3
|15
|16
|
|12
|3
|3
|6
|14
|17
|-3
|12
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|11
|9
|1
|1
|20
|12
|+8
|28
|2
|
|12
|7
|1
|4
|21
|17
|+4
|22
|3
|
|11
|6
|2
|3
|21
|11
|+10
|20
|4
|
|12
|5
|3
|4
|14
|10
|+4
|18
|5
|
|11
|4
|4
|3
|13
|15
|-2
|16
|6
|
|12
|4
|2
|6
|18
|22
|-4
|14
|7
|
|11
|3
|5
|3
|15
|20
|-5
|14
|8
|
|11
|4
|1
|6
|9
|13
|-4
|13
|9
|
|12
|3
|3
|6
|20
|22
|-2
|12
|10
|
|13
|3
|3
|7
|17
|24
|-7
|12
|11
|
|11
|4
|0
|7
|10
|20
|-10
|12
|12
|
|11
|3
|2
|6
|10
|17
|-7
|11
|13
|
|11
|2
|3
|6
|7
|18
|-11
|9
|14
|
|13
|1
|4
|8
|10
|28
|-18
|7
|15
|
|12
|1
|3
|8
|16
|28
|-12
|6
|16
|
|11
|1
|2
|8
|5
|23
|-18
|5
Tabla de Posiciones Primera B
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Forma
|1
|
|26
|13
|9
|4
|44
|27
|+17
|48
|EGEPG
|2
|
|26
|13
|8
|5
|41
|29
|+12
|47
|EGPGP
|3
|
|27
|13
|7
|7
|44
|39
|+5
|46
|EGEPG
|4
|
|27
|12
|8
|7
|42
|30
|+12
|44
|EGGGP
|5
|
|26
|11
|8
|7
|44
|26
|+18
|41
|EGEGG
|6
|
|27
|11
|8
|8
|39
|36
|+3
|41
|GPGEP
|7
|
|26
|10
|9
|7
|33
|24
|+9
|39
|EGGGG
|8
|
|26
|10
|7
|9
|40
|39
|+1
|37
|GEPPP
|9
|
|26
|10
|6
|10
|32
|34
|-2
|36
|GPEEG
|10
|
|27
|9
|8
|10
|42
|37
|+5
|35
|EGEPG
|11
|
|26
|10
|4
|12
|26
|34
|-8
|34
|PPEGP
|12
|
|26
|7
|10
|9
|35
|30
|+5
|31
|PPEPG
|13
|
|27
|7
|9
|11
|24
|40
|-16
|30
|PEEEG
|14
|
|27
|4
|10
|13
|28
|42
|-14
|22
|GPEPP
|15
|
|26
|5
|7
|14
|16
|44
|-28
|22
|EPEGP
|16
|
|26
|4
|6
|16
|23
|42
|-19
|18
|PPPEP
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|13
|10
|2
|1
|30
|9
|+21
|32
|2
|
|14
|9
|4
|1
|29
|14
|+15
|31
|3
|
|13
|7
|4
|2
|23
|9
|+14
|25
|4
|
|13
|7
|3
|3
|22
|16
|+6
|24
|5
|
|13
|7
|3
|3
|24
|19
|+5
|24
|6
|
|13
|7
|3
|3
|19
|14
|+5
|24
|7
|
|14
|7
|3
|4
|21
|20
|+1
|24
|8
|
|13
|6
|5
|2
|25
|17
|+8
|23
|9
|
|13
|6
|4
|3
|16
|9
|+7
|22
|10
|
|13
|7
|1
|5
|17
|15
|+2
|22
|11
|
|14
|5
|4
|5
|25
|20
|+5
|19
|12
|
|13
|5
|4
|4
|14
|14
|0
|19
|13
|
|13
|4
|6
|3
|17
|9
|+8
|18
|14
|
|13
|3
|5
|5
|8
|12
|-4
|14
|15
|
|13
|1
|7
|5
|15
|21
|-6
|10
|16
|
|13
|1
|4
|8
|10
|20
|-10
|7
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|14
|6
|4
|4
|20
|20
|0
|22
|2
|
|14
|6
|3
|5
|17
|13
|+4
|21
|3
|
|13
|4
|5
|4
|18
|16
|+2
|17
|4
|
|13
|4
|5
|4
|17
|15
|+2
|17
|5
|
|13
|4
|4
|5
|21
|17
|+4
|16
|6
|
|13
|4
|4
|5
|17
|17
|0
|16
|7
|
|12
|4
|4
|4
|12
|15
|-3
|16
|8
|
|13
|3
|7
|3
|14
|18
|-4
|16
|9
|
|13
|3
|4
|6
|18
|21
|-3
|13
|10
|
|13
|3
|4
|6
|18
|23
|-5
|13
|11
|
|13
|3
|3
|7
|13
|20
|-7
|12
|12
|
|14
|3
|3
|8
|13
|21
|-8
|12
|13
|
|13
|3
|3
|7
|9
|19
|-10
|12
|14
|
|13
|3
|2
|8
|13
|22
|-9
|11
|15
|
|14
|2
|5
|7
|10
|26
|-16
|11
|16
|
|13
|2
|2
|9
|8
|32
|-24
|8