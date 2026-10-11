El fútbol chileno sigue su marcha este fin de semana largo. Hoy, domingo 11 de octubre habrá seis partidos, tanto de Primera como de Primera B que se podrán ver en vivo y en directo por televisión y streaming.

Será una jornada que promete emociones fuertes. En la división de honor, Colo Colo y Coquimbo Unido juegan el duelo más destacado de la fecha 24. El campeón actual y el líder, y más que posible monarca del Campeonato Nacional 2026 se medirán en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, sin la presencia de fanáticos del Cacique.

Y en el ascenso, otro duelo de campanillas. Cobreloa quiere dar otro paso más al regreso a la máxima categoría del fútbol chileno cuando visite a Deportes Copiapó. Una difícil salida para los de Mario Salas, que solo con un triunfo tendrían asegurado el primer puesto una fecha más. Su escolta, San Luis juega mañana en Puerto Montt.

Cartelera de TV del fútbol chileno, domingo 11 de octubre

12:30 horas. Primera División. Everton vs. Deportes La Serena. HBO Max – TNT Sports Premium.

12:30 horas. Primera B. Antofagasta vs. San Marcos de Arica. TNT Sports – HBO Max.

15:00 horas. Primera División. Coquimbo Unido vs Colo Colo. HBO Max – TNT Sports Premium.

15:00 horas. Primera B. Deportes Copiapó vs Cobreloa. HBO Max – TNT Sports.

17:30 horas. Primera División. Deportes Concepción vs. Unión La Calera. HBO Max – TNT Sports Premium.

20:00 horas. Primera División. Deportes Limache vs. Palestino. HBO Max – TNT Sports Premium.

Tabla de Posiciones Primera División

🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
23 17 3 3 48 22 +26 54 PGGGG
2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
23 13 3 7 50 33 +17 42 GPEGG
3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
23 12 6 5 35 19 +16 42 GEGGP
4
Logo Everton Everton
23 10 6 7 37 25 +12 36 GGEEP
5
Logo Palestino Palestino
23 11 3 9 36 33 +3 36 GGPPG
6
Logo Deportes Limache Deportes Limache
23 10 3 10 43 35 +8 33 GPGGP
7
Logo Ñublense Ñublense
23 8 8 7 28 31 -3 32 PGEEG
8
Logo Concepcion Concepcion
23 9 4 10 25 26 -1 31 GPPPP
9
Logo Huachipato Huachipato
23 9 4 10 33 39 -6 31 PPPGG
10
Logo La Serena La Serena
23 7 9 7 34 38 -4 30 GGEPG
11
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
22 8 5 9 31 31 0 29 PGPGP
12
Logo Audax Italiano Audax Italiano
23 7 7 9 26 31 -5 28 PPGPP
13
Logo O'Higgins O'Higgins
24 8 3 13 28 38 -10 27 PGEGP
14
Logo Cobresal Cobresal
24 7 4 13 35 45 -10 25 PPPPP
15
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
24 6 5 13 18 40 -22 23 PEGPG
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
23 4 5 14 19 40 -21 17 GPEPG
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 8 2 2 28 10 +18 26
2
Logo Palestino Palestino
12 7 3 2 26 13 +13 24
3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
11 7 3 1 21 9 +12 24
4
Logo Deportes Limache Deportes Limache
11 7 0 4 23 13 +10 21
5
Logo Universidad Católica Universidad Católica
11 6 2 3 29 16 +13 20
6
Logo Huachipato Huachipato
12 6 2 4 23 22 +1 20
7
Logo Audax Italiano Audax Italiano
12 5 4 3 19 13 +6 19
8
Logo Cobresal Cobresal
12 6 1 5 19 17 +2 19
9
Logo Concepcion Concepcion
12 5 3 4 16 13 +3 18
10
Logo Everton Everton
12 4 4 4 16 14 +2 16
11
Logo La Serena La Serena
12 4 4 4 19 18 +1 16
12
Logo Ñublense Ñublense
12 4 4 4 15 16 -1 16
13
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
11 5 1 5 8 12 -4 16
14
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
10 4 3 3 13 9 +4 15
15
Logo O'Higgins O'Higgins
11 5 0 6 11 14 -3 15
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
12 3 3 6 14 17 -3 12
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
11 9 1 1 20 12 +8 28
2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
12 7 1 4 21 17 +4 22
3
Logo Everton Everton
11 6 2 3 21 11 +10 20
4
Logo Universidad Chile Universidad Chile
12 5 3 4 14 10 +4 18
5
Logo Ñublense Ñublense
11 4 4 3 13 15 -2 16
6
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
12 4 2 6 18 22 -4 14
7
Logo La Serena La Serena
11 3 5 3 15 20 -5 14
8
Logo Concepcion Concepcion
11 4 1 6 9 13 -4 13
9
Logo Deportes Limache Deportes Limache
12 3 3 6 20 22 -2 12
10
Logo O'Higgins O'Higgins
13 3 3 7 17 24 -7 12
11
Logo Palestino Palestino
11 4 0 7 10 20 -10 12
12
Logo Huachipato Huachipato
11 3 2 6 10 17 -7 11
13
Logo Audax Italiano Audax Italiano
11 2 3 6 7 18 -11 9
14
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
13 1 4 8 10 28 -18 7
15
Logo Cobresal Cobresal
12 1 3 8 16 28 -12 6
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
11 1 2 8 5 23 -18 5
16 equipos

Tabla de Posiciones Primera B

🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo Cobreloa Cobreloa
26 13 9 4 44 27 +17 48 EGEPG
2
Logo San Luis San Luis
26 13 8 5 41 29 +12 47 EGPGP
3
Logo Magallanes Magallanes
27 13 7 7 44 39 +5 46 EGEPG
4
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
27 12 8 7 42 30 +12 44 EGGGP
5
Logo Antofagasta Antofagasta
26 11 8 7 44 26 +18 41 EGEGG
6
Logo Recoleta Recoleta
27 11 8 8 39 36 +3 41 GPGEP
7
Logo San Marcos San Marcos
26 10 9 7 33 24 +9 39 EGGGG
8
Logo Copiapó Copiapó
26 10 7 9 40 39 +1 37 GEPPP
9
Logo Unión Española Unión Española
26 10 6 10 32 34 -2 36 GPEEG
10
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
27 9 8 10 42 37 +5 35 EGEPG
11
Logo Puerto Montt Puerto Montt
26 10 4 12 26 34 -8 34 PPEGP
12
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
26 7 10 9 35 30 +5 31 PPEPG
13
Logo Curicó Unido Curicó Unido
27 7 9 11 24 40 -16 30 PEEEG
14
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
27 4 10 13 28 42 -14 22 GPEPP
15
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
26 5 7 14 16 44 -28 22 EPEGP
16
Logo Rangers Rangers
26 4 6 16 23 42 -19 18 PPPEP
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Cobreloa Cobreloa
13 10 2 1 30 9 +21 32
2
Logo San Luis San Luis
14 9 4 1 29 14 +15 31
3
Logo Antofagasta Antofagasta
13 7 4 2 23 9 +14 25
4
Logo Copiapó Copiapó
13 7 3 3 22 16 +6 24
5
Logo Magallanes Magallanes
13 7 3 3 24 19 +5 24
6
Logo Unión Española Unión Española
13 7 3 3 19 14 +5 24
7
Logo Recoleta Recoleta
14 7 3 4 21 20 +1 24
8
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
13 6 5 2 25 17 +8 23
9
Logo San Marcos San Marcos
13 6 4 3 16 9 +7 22
10
Logo Puerto Montt Puerto Montt
13 7 1 5 17 15 +2 22
11
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
14 5 4 5 25 20 +5 19
12
Logo Curicó Unido Curicó Unido
13 5 4 4 14 14 0 19
13
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 4 6 3 17 9 +8 18
14
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 3 5 5 8 12 -4 14
15
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
13 1 7 5 15 21 -6 10
16
Logo Rangers Rangers
13 1 4 8 10 20 -10 7
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Magallanes Magallanes
14 6 4 4 20 20 0 22
2
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
14 6 3 5 17 13 +4 21
3
Logo Recoleta Recoleta
13 4 5 4 18 16 +2 17
4
Logo San Marcos San Marcos
13 4 5 4 17 15 +2 17
5
Logo Antofagasta Antofagasta
13 4 4 5 21 17 +4 16
6
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
13 4 4 5 17 17 0 16
7
Logo San Luis San Luis
12 4 4 4 12 15 -3 16
8
Logo Cobreloa Cobreloa
13 3 7 3 14 18 -4 16
9
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 3 4 6 18 21 -3 13
10
Logo Copiapó Copiapó
13 3 4 6 18 23 -5 13
11
Logo Unión Española Unión Española
13 3 3 7 13 20 -7 12
12
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
14 3 3 8 13 21 -8 12
13
Logo Puerto Montt Puerto Montt
13 3 3 7 9 19 -10 12
14
Logo Rangers Rangers
13 3 2 8 13 22 -9 11
15
Logo Curicó Unido Curicó Unido
14 2 5 7 10 26 -16 11
16
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 2 2 9 8 32 -24 8
16 equipos