Datos Clave La final: Cobreloa visitará a Copiapó, donde buscará seguir en la cima de la Primera B. La maldición: Los loínos enfrentan una extensa maldición ante los atacameños, la cual espera dejar atrás este domingo. El partido: El León de Atacama recibe a los dirigidos por Mario Salas este domingo 11 de octubre a las 15:00 horas.

Cobreloa no tiene margen de error en su camino hacia su principal objetivo: consagrarse campeón de la Primera B 2026 y sellar el anhelado retorno a la Primera División del fútbol chileno. Los dirigidos por Mario Salas están en la cima del torneo, pero sostienen una ventaja mínima de apenas un punto sobre su más cercano perseguidor, San Luis de Quillota.

En medio de este escenario, la escuadra calameña se alista para afrontar este domingo una de las cuatro finales que le restan en el calendario. Los zorros deberán desplazarse hasta la Región de Atacama para visitar a Deportes Copiapó en un trascendental cruce donde los loínos buscarán sumar de a tres para seguir dependiendo de sí mismos en la lucha por el título, pero también poner fin a un maleficio de seis años en suelo atacameño.

El fantasma que persigue a Cobreloa en el Luis Valenzuela Hermosilla

El compromiso fijado para este domingo se jugará sobre el césped sintético del Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, un reducto que se ha transformado en un dolor de cabeza para los mineros en el último tiempo.

La última celebración de Cobreloa en el recinto del León de Atacama se remonta al 19 de julio de 2020, fecha en la que los naranjas consiguieron imponerse por 2-1 por la Primera B. Desde aquel festejo, la estadística se volvió completamente adversa para los de Calama, acumulando un registro negativo de tres derrotas y dos empates en sus siguientes cinco presentaciones.

Los últimos resultados de Copiapó vs Cobreloa en el Luis Valenzuela Hermosilla:

8 de junio de 2021 (Primera B 2021): Deportes Copiapó 2 – 1 Cobreloa

(Primera B 2021): Deportes Copiapó 2 – 1 Cobreloa 19 de julio de 2022 (Primera B 2022): Deportes Copiapó 2 – 0 Cobreloa

(Primera B 2022): Deportes Copiapó 2 – 0 Cobreloa 23 de noviembre de 2022 (Liguilla de Ascenso 2022): Deportes Copiapó 0 – 0 Cobreloa

(Liguilla de Ascenso 2022): Deportes Copiapó 0 – 0 Cobreloa 12 de mayo de 2024 (Primera División 2024): Deportes Copiapó 4 – 0 Cobreloa

(Primera División 2024): Deportes Copiapó 4 – 0 Cobreloa 28 de enero de 2025 (Copa Chile 2025): Deportes Copiapó 1 – 1 Cobreloa

Los últimos partidos de Cobreloa como visitante

Junto con la estadística adversa como visita frente al León de Atacama, el rendimiento reciente del elenco loíno jugando como forastero genera cautela en la interna del cuerpo técnico. En sus últimas seis presentaciones fuera del Zorros del Desierto en las distintas competencias, los pupilos de Mario Salas registran un saldo dispar de dos victorias, dos empates y dos derrotas.

El más reciente tropiezo lejos de casa ocurrió a mitad de semana frente a Coquimbo Unido por la Copa Chile, compromiso donde optaron por dosificar el plantel y reservar a varias de sus figuras estelares pensando exclusivamente en la batalla de este fin de semana.

Pese a ese último traspié copero, el antecedente más reciente en el torneo del Ascenso llena de optimismo al plantel minero: un agónico triunfo frente a Deportes Temuco en el Germán Becker, festejo que le otorga un plus de confianza a Cobreloa para ir a derribar la historia en Copiapó y mantener firme el sueño del retorno a Primera División.

¿Cuándo juega Copiapó vs Cobreloa?

El partido entre Copiapó y Cobreloa está programado para este domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.