Cobreloa vs San Luis de Quillota EN VIVO: minuto a minuto, goles y resultado por la Primera B 2026
Publicado el:
-
Jorge Cremaschi
Sigue EN VIVO Cobreloa vs San Luis de Quillota: marcador, goles y estadísticas minuto a minuto.
Sigue EN VIVO el partido entre Cobreloa y San Luis de Quillota por la Primera B (final por el título), este sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.
Primera B · Final por el título · Estadio Santa Laura-Universidad SEKSáb 21 nov · 18:30
Cobreloa18:30San Luis de Quillota
El partido comienza el sáb 21 nov a las 18:30 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Jorge Cremaschi es periodista deportivo especializado en fútbol chileno. En Al Aire Libre analiza la actualidad del Campeonato Nacional, la Roja y los clubes chilenos en competiciones internacionales, con un enfoque riguroso y basado en datos.