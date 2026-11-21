Sigue EN VIVO el partido entre Cobreloa y San Luis de Quillota por la Primera B (final por el título), este sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.

Cobreloa 18:30 San Luis de Quillota Resumen El partido comienza el sáb 21 nov a las 18:30 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo. Cobreloa 18:30 San Luis de Quillota Minuto a minuto El relato comenzará con el pitazo inicial.