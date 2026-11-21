Sigue EN VIVO el partido entre Deportes Copiapó y Deportes Antofagasta por la Primera B (liguilla de ascenso, primera ronda), este sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports, MAX y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.

Deportes Copiapó 21:00 Deportes Antofagasta Resumen El partido comienza el sáb 21 nov a las 21:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo. Deportes Copiapó 21:00 Deportes Antofagasta Minuto a minuto El relato comenzará con el pitazo inicial.