Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta EN VIVO: minuto a minuto, goles y resultado por la Primera B 2026
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Jorge Cremaschi
Sigue EN VIVO Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta: marcador, goles y estadísticas minuto a minuto.
Sigue EN VIVO el partido entre Deportes Copiapó y Deportes Antofagasta por la Primera B (liguilla de ascenso, primera ronda), este sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports, MAX y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.
Primera B · Liguilla de ascenso, primera ronda · Estadio Luis Valenzuela HermosillaSáb 21 nov · 21:00
Deportes Copiapó21:00Deportes Antofagasta
El partido comienza el sáb 21 nov a las 21:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Jorge Cremaschi es periodista deportivo especializado en fútbol chileno. En Al Aire Libre analiza la actualidad del Campeonato Nacional, la Roja y los clubes chilenos en competiciones internacionales, con un enfoque riguroso y basado en datos.